Литва по заболеваемости и смертности от COVID-19 – на шестом месте в Европе 🔊 Воспроизвести



В последние две недели Литва остается на шестом месте по новым заражениям коронавирусом среди стран, которые оцениваются Европейским центром профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ), а по смертности опустилась на одну позицию - на шестое место.



На прошлой неделе Литва занимала соответственно шестое и пятое места.



По обнародованным Центром обновленным данным, двухнедельная заболеваемость в Литве несколько выше, чем 533 случая на 100 тыс. жителей - что на 65 случаев меньше, чем было на прошлой неделе.



Первой среди 30 стран является Португалия, в которой на 100 тыс. жителей за аналогичный период пришлось 1652 случая, вторая - Испания с 1036 случаями, третья – Чехия с 896 случаями.



За последние две недели на 1 млн человек в Литве пришлось чуть выше 127 смертей (на 28 меньше, чем неделю назад), и по этому показателю Литва - шестая в списке.



На первом месте - Португалия (363 смерти на 1 млн жителей), вторая - Словакия (205), далее Словения и Чехия (183 и 182).



Лучшие показатели у Исландии, Греции, Норвегии и Финляндии.



По последним данным Департамента статистики, в Литве с начала пандемии заразились коронавирусом 184 тыс. 948 человек, 133 тыс. 994 человека выздоровели, 45 тыс. 753 - болеют.



От коронавируса в стране умерли уже 2885 человек. В последние две недели Литва остается на шестом месте по новым заражениям коронавирусом среди стран, которые оцениваются Европейским центром профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ), а по смертности опустилась на одну позицию - на шестое место.На прошлой неделе Литва занимала соответственно шестое и пятое места.По обнародованным Центром обновленным данным, двухнедельная заболеваемость в Литве несколько выше, чем 533 случая на 100 тыс. жителей - что на 65 случаев меньше, чем было на прошлой неделе.Первой среди 30 стран является Португалия, в которой на 100 тыс. жителей за аналогичный период пришлось 1652 случая, вторая - Испания с 1036 случаями, третья – Чехия с 896 случаями.За последние две недели на 1 млн человек в Литве пришлось чуть выше 127 смертей (на 28 меньше, чем неделю назад), и по этому показателю Литва - шестая в списке.На первом месте - Португалия (363 смерти на 1 млн жителей), вторая - Словакия (205), далее Словения и Чехия (183 и 182).Лучшие показатели у Исландии, Греции, Норвегии и Финляндии.По последним данным Департамента статистики, в Литве с начала пандемии заразились коронавирусом 184 тыс. 948 человек, 133 тыс. 994 человека выздоровели, 45 тыс. 753 - болеют.От коронавируса в стране умерли уже 2885 человек. BNS Категории: общество, здоровье Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 147 раз Комментарии