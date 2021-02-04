Загрузка... Минфин Литвы озаботился судьбой лесного брата, которого выселяют 🔊 Воспроизвести © Photo : Vilniaus universitetas



Ведомство отмечает, что попытается найти решение через подчиненное ему государственное учреждение Turto Bankas. Минфин Литвы пообещал помочь бывшему "лесному брату", лауреату премии Свободы Альбинасу Кентре, которому по решению суда предписали выселиться из здания, которое он занимает. Об этом сообщает



Министерство финансов отмечает, что попытается найти решение через подчиненное ему государственное учреждение Turto Bankas, чтобы деятельность общества "Лесные братья", которое возглавляет Кентра, могла продолжаться. Ведомство отмечает, что попытается найти решение через подчиненное ему государственное учреждение Turto Bankas. Минфин Литвы пообещал помочь бывшему "лесному брату", лауреату премии Свободы Альбинасу Кентре, которому по решению суда предписали выселиться из здания, которое он занимает. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-служба ведомства.Министерство финансов отмечает, что попытается найти решение через подчиненное ему государственное учреждение Turto Bankas, чтобы деятельность общества "Лесные братья", которое возглавляет Кентра, могла продолжаться. "Мы понимаем озабоченность общественности деятельностью общества "Лесные братья", поэтому будут приложены усилия, чтобы найти решение, которое обеспечило бы непрерывную работу общества. Мы благодарны участнику боев за свободу, кавалеру ордена Креста Витиса, лауреату премии Свободы Кентре за его жизненный труд, поэтому немедленно будем искать решение", – сказала министр финансов Гинтаре Скайсте.



В 2019 году Кентра получил премию Свободы, которая имеет сомнительную историческую подоплеку. Эта награда вручается в Литве порой за сомнительные достижения, никак не связанные со свободой. Так, в 2018 году премию вручили семерым "партизанам", а в 2020-м – экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской.



Также премию получил экс-президент Литвы Валдас Адамкус. Он в годы Второй мировой войны был членом "Союза борцов за освобождение Литвы" ("Движения борцов за свободу Литвы"). В 1949 году он прибыл в США, получил американское гражданство и, по официальным данным, работал в Агентстве охраны окружающей среды США.



Кто такие "лесные братья"



В Литве "лесными братьями" называют националистически настроенные вооруженные группировки, которые действовали в республике в 1940-1950-х годах. Во время Второй мировой войны многие из них выступали на стороне фашистской Германии и участвовали в уничтожении еврейской общины в Литве. Также они были причастны к убийству мирного населения и советских партийных работников.



Во время войны пособники нацистов в Литве участвовали в уничтожении местной еврейской общины – было убито более 200 тысяч человек.



При этом Литву часто критикуют за героизацию пособников нацистов и искажение истории – не только за рубежом, но и внутри страны. Участие в истреблении еврейского народа принимали в том числе литовцы, сотрудничавшие с нацистами.



Ранее в Международный день памяти жертв Холокоста в Литве разгорелся скандал из-за заявлений депутата Валдаса Ракутиса о том, что "не было недостатка в исполнителях Холокоста и среди самих евреев". Социал-демократы призвали Сейм Литвы отстранить политика от должности председателя Комиссии по исторической памяти, поскольку он, по их словам, принизил своими высказываниями литовский парламент как институт и нанес ущерб его репутации в международном сообществе. Также слова политика осудила и резко раскритиковала Еврейская община Литвы.



После этого Ракутис выступил в Сейме с речью, в которой признал вину, принес извинения коллегам и отказался от своего поста председателя комиссии. Однако при этом в прощальной речи он заявил, что пока "Литва была свободной и суверенной страной", евреев там не преследовали". Загрузка... lt.sputniknews.ru Категории: экономика, общество, история Ключевые слова: партизаны, минфин, задолженность География: Литва — статья прочитана 131 раз Комментарии