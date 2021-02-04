Глава Института рака: выживаемость от рака в Литве растет, но еще отстает от ЕС 🔊 Воспроизвести



Показатель выживаемости среди больных раком в Литве повышается, однако он все еще отстает от показателя Европейского Союза, заявила временный директор Национального института рака Соната Ярмалайте.



"В данный момент с раком живет около 110 тыс. человек, и целая треть их них живет десять и более лет, если посмотреть на цифры десятилетней давности, то тогда выживала лишь одна пятая часть. Но нам есть и на кого равняться, в Европе десять и более лет живет более половины жителей, у которых диагностируется рак", – заявила на пресс-конференции в четверг С. Ярмалайте.



Глава института, выступившая на конференции, посвященной Международному дню борьбы с раком, представила статистические данные заболеваемости: ежегодно в Литве выявляется около 18 тыс. случаев рака, от онкологических болезней умирают около 8 тыс. человек. Показатель выживаемости среди больных раком в Литве повышается, однако он все еще отстает от показателя Европейского Союза, заявила временный директор Национального института рака Соната Ярмалайте."В данный момент с раком живет около 110 тыс. человек, и целая треть их них живет десять и более лет, если посмотреть на цифры десятилетней давности, то тогда выживала лишь одна пятая часть. Но нам есть и на кого равняться, в Европе десять и более лет живет более половины жителей, у которых диагностируется рак", – заявила на пресс-конференции в четверг С. Ярмалайте.Глава института, выступившая на конференции, посвященной Международному дню борьбы с раком, представила статистические данные заболеваемости: ежегодно в Литве выявляется около 18 тыс. случаев рака, от онкологических болезней умирают около 8 тыс. человек. По словам С. Ярмалайте, наиболее частым онкозаболеванием является рак груди, показатели выживаемости здесь могли бы быть и лучше.



"Показатели выживаемости могли бы быть лучше, но в последние десять лет они улучшились на 10%, в данный момент выживаемость при заболевании этим видом рака в течение пяти лет составляет – 77%, несомненно, грустно, что треть новообразований в груди выявляется на продвинувшихся стадиях", – сказала медик.



Мужчины, согласно представленным ею данными, чаще всего болеют раком простаты, в 2015 году фиксировались 3 тыс. случаев в год, однако в последние пять лет выживаемость составляет 94%. "Это дейсвтительно хороший показатель, и здесь мы не отстаем от Европы, что является доказательством того, что эффективные превентивные программы, ранняя диагностика могут дать хорошие результаты", – отметила С. Ярмалайте.



Глава клиники онкологии и гематологии Каунасской клинической больницы и Института онкологии Медицинского факультета Университета наук о жизни Элона Юозайтите отметила, что лучшие результаты в борьбе с раком дает индивидуализированное лечение.



"Это обоснованная доказательствами медицина, ориентированная на пациента. Мы знаем, что каждый человек уникален, и рак каждого человека уникален. Онкология не возникает внезапно, она развивается постепенно", – сказала Э. Юозайтите.



"Все учреждения, предоставляющие онкологическую помощь за последний год усвоили множество инновационных лекарств и увеличили возможности молекулярных исследований, возникло немало инновационных компенсируемых лекарств. Эти новшества, которые приходят в клиническую практику, сильно меняют прогнозы пациентов, чего мы не могли ожидать раньше, сейчас пациенты живут даже при метастазах значительно дольше", – сказала она.



По данным Литовского института рака, ежегодно в Литве эта болезнь выявляется почти у 18 тыс. новых пациентов. Женщины чаще всего болеют злокачественными заболеваниями кожи и раком груди, у мужчин чаще всего устанавливается рак предстательной железы и легких. BNS Категории: общество, здоровье, в Европе Ключевые слова: лечение, ученые, онкология, лекарство География: Литва — статья прочитана 58 раз Комментарии