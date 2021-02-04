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На Вильнюсской когенерационной станции произвели первую электроэнергию



В конце января Вильнюсская когенерационная электростанция (ВКЭ) поставила в сеть первую электроэнергию, произведенную из отходов, сообщил госэнергохолдинг Ignitis grupe, реализующая этот проект.

"Первое производство электроэнергии знаменует особо важный этап проекта, когда строящийся энергетический объект превращается из котельной в электростанцию, и за один технологический процесс производится не только тепло, но и электроэнергия", – отметил в пресс-релизе временный глава ВКЭ, финансово-административный директор станции Арунас Жилис.

Электрическая мощность станции с началом использования отходов на коммерческой основе составит около 20 мегаватт, а тепловая мощность – около 60 мегаватт. Планируется, что за год станция будет сжигать 160 тыс. тонн отходов.

В ноябре прошлого года станция начала поставлять теплоэнергию жителям Вильнюса.

Между тем, установка оборудования для биотоплива станции запаздывает почти на год, поскольку осенью прошлого года был расторгнут договор генерального подряда с реструктуризируемой польской компанией Rafako, и станция ищет нового подрядчика.

В целом строительство станции обойдется почти в 350 млн евро. Проект финансируется и за счет средств помощи Евросоюза ( до 140 млн евро), за счет кредита, предоставленного Европейским инвестбанком (до 190 млн евро) и собственных средств госэнергохолдинга.
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BNS
Категории: экономика, технологии, в странах Балтии
Ключевые слова: энергетика, электроэнергия, мусор, ВКС
География: Литва, Вильнюс
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добавлена сегодня, 4 февраля, 13:30

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