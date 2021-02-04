Загрузка... На Вильнюсской когенерационной станции произвели первую электроэнергию 🔊 Воспроизвести



В конце января Вильнюсская когенерационная электростанция (ВКЭ) поставила в сеть первую электроэнергию, произведенную из отходов, сообщил госэнергохолдинг Ignitis grupe, реализующая этот проект.



"Первое производство электроэнергии знаменует особо важный этап проекта, когда строящийся энергетический объект превращается из котельной в электростанцию, и за один технологический процесс производится не только тепло, но и электроэнергия", – отметил в пресс-релизе временный глава ВКЭ, финансово-административный директор станции Арунас Жилис.



Электрическая мощность станции с началом использования отходов на коммерческой основе составит около 20 мегаватт, а тепловая мощность – около 60 мегаватт. Планируется, что за год станция будет сжигать 160 тыс. тонн отходов.



В ноябре прошлого года станция начала поставлять теплоэнергию жителям Вильнюса.



Между тем, установка оборудования для биотоплива станции запаздывает почти на год, поскольку осенью прошлого года был расторгнут договор генерального подряда с реструктуризируемой польской компанией Rafako, и станция ищет нового подрядчика.



В целом строительство станции обойдется почти в 350 млн евро. Проект финансируется и за счет средств помощи Евросоюза ( до 140 млн евро), за счет кредита, предоставленного Европейским инвестбанком (до 190 млн евро) и собственных средств госэнергохолдинга. В конце января Вильнюсская когенерационная электростанция (ВКЭ) поставила в сеть первую электроэнергию, произведенную из отходов, сообщил госэнергохолдинг Ignitis grupe, реализующая этот проект."Первое производство электроэнергии знаменует особо важный этап проекта, когда строящийся энергетический объект превращается из котельной в электростанцию, и за один технологический процесс производится не только тепло, но и электроэнергия", – отметил в пресс-релизе временный глава ВКЭ, финансово-административный директор станции Арунас Жилис.Электрическая мощность станции с началом использования отходов на коммерческой основе составит около 20 мегаватт, а тепловая мощность – около 60 мегаватт. Планируется, что за год станция будет сжигать 160 тыс. тонн отходов.В ноябре прошлого года станция начала поставлять теплоэнергию жителям Вильнюса.Между тем, установка оборудования для биотоплива станции запаздывает почти на год, поскольку осенью прошлого года был расторгнут договор генерального подряда с реструктуризируемой польской компанией Rafako, и станция ищет нового подрядчика.В целом строительство станции обойдется почти в 350 млн евро. Проект финансируется и за счет средств помощи Евросоюза ( до 140 млн евро), за счет кредита, предоставленного Европейским инвестбанком (до 190 млн евро) и собственных средств госэнергохолдинга. Загрузка... BNS Категории: экономика, технологии, в странах Балтии Ключевые слова: энергетика, электроэнергия, мусор, ВКС География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 138 раз Комментарии