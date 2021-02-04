Загрузка... Экономика Литвы: цифры и факты /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



Розничная торговля в декабре сокращалась в Литве сильнее, чем в других странах Балтии, показали данные Евростата.



За месяц - в декабре по сравнению с ноябрем - торговля в Литве снизилась на 6,2%, в Латвии - на 5,7%, в Эстонии - на 1,4%.



За год - в декабре по сравнению с декабрем 2019 года - розничная торговля в Литве сократилась на 1%, в Латвии - на 4,4%, а в Эстонии выросла на 5,9%.



В целом по Евросоюзу розничная торговля за год выросла в среднем на 0,5%, а за месяц - на 1,4%.



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Начало года на рынке недвижимого имущества было достаточно активным – количество заключенных и зарегистрированных сделок купли-продажи почти не отличалось от прошлого года.



Как и в прежние годы, в начале 2021 года самое большое внимание покупателей привлекали земельные участки, квартиры, жилые дома, сообщил Реестровый центр. Розничная торговля в декабре сокращалась в Литве сильнее, чем в других странах Балтии, показали данные Евростата.За месяц - в декабре по сравнению с ноябрем - торговля в Литве снизилась на 6,2%, в Латвии - на 5,7%, в Эстонии - на 1,4%.За год - в декабре по сравнению с декабрем 2019 года - розничная торговля в Литве сократилась на 1%, в Латвии - на 4,4%, а в Эстонии выросла на 5,9%.В целом по Евросоюзу розничная торговля за год выросла в среднем на 0,5%, а за месяц - на 1,4%.* * *Начало года на рынке недвижимого имущества было достаточно активным – количество заключенных и зарегистрированных сделок купли-продажи почти не отличалось от прошлого года.Как и в прежние годы, в начале 2021 года самое большое внимание покупателей привлекали земельные участки, квартиры, жилые дома, сообщил Реестровый центр. По данным центра, в январе в целом было зарегистрировано почти 10 тыс. сделок купли-продажи недвижимого имущества – на 0,3% больше, чем в первом месяце прошлого года, но на 23% меньше, чем в декабре.



В январе в стране были зарегистрированы 2,6 тыс. продаж квартир – на 11% меньше, чем в первом месяце 2020 года, и на 20% меньше, чем в декабре прошлого года. Все же, это на несколько процентных выше, чем средний январский показатель продаж за последние пять лет (2,5 тыс.).



В начале этого года также зарегистрировано 0,9 тыс. продаж индивидуальных домов – на 1% больше, чем в январе 2020 года, но на 29% меньше, чем в декабре прошлого года. По сравнению со средним январским показателем последних лет, продажи в январе этого года на четверть выше.



В январе было зарегистрирована смена владельцев более чем 4,9 тыс. земельных участков – на 6% больше, чем в январе 2020 года, но на 22% меньше, чем в декабре, между тем, по сравнению с январскими продажами более длительного периода, начало этого года была на четверть более активным.



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Компания возобновляемых энергоресурсов Green Genius, входящая в группу Modus Group, инвестирует в парки солнечных электростанций в Польше более 100 млн евро.



Компания завершает в этой стране строительство мощностей в объеме 43 мегаватт, выигранных на аукционах, говорится в сообщении Green Genius.



Руководитель компании Руслан Склепович сказал, что Green Genius планирует реализовывать не только эти проекты, но и развивать парки солнечных батарей на рыночных условиях и продавать электроэнергию бизнесу или на биржах.



"Возможностью закупать зеленую электроэнергию у таких парков интересуются многие крупные компании Польши. Мы планируем уделять этой сфере все большее внимание", – отметил в пресс-релизе Р. Склепович.



Компания утверждает, что на ноябрьских и декабрьских аукционах в Польшей выиграла новые проекты мощностью 79 мегаватт.



За три года Green Genius в соседней стране также планирует оборудовать электростанции на биогазе, общая мощность которых составит 20 мегаватт, а только в этом году планирует оборудовать 3 мегаватта мощностей.



В течение четырех лет Green Genius хочет стать одной из 25 девелоперов крупнейших проектов возобновляемой энергетики в Европе. Компания также развивает проекты солнечной энергетики в Испании и Италии.



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Контролируемая крупнейшим польским нефтеконцерном Orlen литовская компания Orlen Lietuva в 2020-ом году понесла убытки на сумму 129,1 млн евро (580 млн польских злотых), между тем, в 2019 году ее прибыль составляла 64,5 млн евро (290 млн злотых).



В прошлом году выручка от продаж литовской компании, по сравнению с 2019-ым, сократилась на 44% до 2,432 млрд евро (10,926 млрд злотых), говорится в отчете о деятельности польской Orlen за 2020 год.



В четвертом квартале, по сравнению с тем же периодом 2019 года, выручка Orlen Lietuva сократилась на 45% до 607,1 млн евро (2,727 млрд злотых), чистые убытки составили 6,5 млн евро (29 млн злотых), между тем, в октябре-декабре 2019 года компания заработала 12 млн евро (54 млн злотых) чистой прибыли.



В октябре-декабре прошлого года. по сравнению с третьим кварталом 2020-ого, выручка Orlen Lietuva сократилась на 5,7%, а чистые убытки сократились на 46,3%.



Совокупные убытки компании до уплаты налогов, процентов, учета износа и амортизации (EBITDA) в прошлом году составили 131,4 млн евро (590 млн злотых), между тем, в 2019 году компания заработала 94,8 млн евро (426 млн злотых) прибыли EBITDA. Только в четвертом квартале 2020 года убытки EBITDA составили 3,1 млн евро (14 млн злотых), а в октябре-декабре 2019 года было заработано 0,9 млн евро (4 млн евро) прибыли EBITDA.



По методике LIFO убытки EBITDA Orlen Lietuva в прошлом году составили 109,3 млн евро (491 млн злотых), однако в четвертом квартале компания получила 16 млн евро (72 млн евро злотых) прибыли EBITDA. По этой методике прибыль EBITDA компании в 2019 году достигала 93,3 млн евро (419 млн злотых), а в четвертом квартале фиксировался убыток EBITDA в размере 1,3 млн евро (6 млн злотых).



В прошлом году компания переработала 7,847 млн тонн нефти – на 18% меньше, чем в 2019 году (9,515 млн тонн), а только в четвертом квартале – 1,915 млн тонн или на 16% меньше, чем за такой же период 2019 года (2,285 млн тонн) и на 7,3% меньше, чем в третьем квартале прошлого года (2,065 млн тонн).



В прошлом году Orlen Lietuva использовала 77% производственных мощностей – на 16 пунктов меньше, чем в 2019-ом, а только в четвертом квартале – на 75%, или на 14 пунктов меньше, чем в октябре-декабре 2019 года и на 6 пунктов меньше, чем в третьем квартале прошлого года.



В прошлом году инвестиции Orlen Lietuva (Capex) составили 75,5 млн евро (339 млн злотых), в четвертом квартале – 42,7 млн евро (192 млн злотых).



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Прибыль контролирующей электропередающие сети Литвы компании Litgrid в прошлом году увеличилась на 12,3% и составила 208 млн евро, а чистая прибыль - в 6,6 раз и составила 27,1 млн евро, сообщила компания.



Временный руководитель компании Litgrid Видмантас Грушас заявил, что прошлый год был финансово успешным для предприятия.



"Снижение технологических убытков, большие поступления от перезагрузок и лучшие показатели надежности электропередачи показывают, что система передачи электроэнергии управляется и обслуживается эффективно", - отметил в пресс-релизе В. Грушас.



Прибыль Litgrid до уплаты процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) в прошлом году составила 52,4 млн. евро - в 2,2 раза выше, чем в 2019 году (23,7 млн евро).



97,5% акций компании Litgrid принадлежит холдингу Epso-G, который контролирует министерство энергетики.



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Чистая прибыль оператора системы передачи газа Amber Grid в прошлом году выросла на 53,4% и составила 18,1 млн евро, а доходы - снизились на 4,8% и составила 52,3 млн евро.



Прибыль компании до уплаты процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) в прошлом году составила 26 млн. евро и был на 6,9% выше, чем в позапрошлом году, сообщила компания через Вильнюсскую биржу Nasdaq.



"2020 год стал годом особо низких цен на газ. Это обусловило самые крупные в последнее время потоки газа, переданные через литовскую систему", - подчеркнул в пресс-релизе глава Amber Grid Нямунас Бикнюс.



Он также отметил, что компания в прошлом году всего передала 58 тераватт-часов, а страны Балтии с Финляндией передали рекордное количество газа - на треть выше, чем в 2019 году.



В прошлом году передача газа в страны Балтии выросла на 33% до 8 тераватт-часов, потребление газа в Литве выросло на 7% до 25,1 террватт-часа.



За год потребителям Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии было передано 33 тераватт-часов природного газа, не считая транспортировки в Калининградскую область - на 12% выше, чем в 2019 году.



В прошлом году компания Amber Grid инвестировала в модернизацию сетей 90 млн евро, ее акции котируются в Дополнительном списке на бирже. Загрузка... инф."Обзор" BNS Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 154 раза Комментарии