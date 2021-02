Sužinokite tiksli orų prognozė pirmieji 🔊 Воспроизвести Sužinokite tiksli oru prognoze Alytuje pirmieji



Paskutinis žiemos mėnuo atneš tam tikrų klimato pokyčių. Sužinokite tiksli orų prognozė Alytuje ir visada galėsite jaustis komfortiškiausiai. Meteoprog svetainėje tikrai rasite naujausius prognozių duomenis, kurie padės išvengti nemalonių staigmenų..Tinklalapyje lengvai galite sužinoti šią informaciją:● atmosferos slėgis;● vėjo greitis;● kritulių tikimybė;● drėgnumas.Galima peržiūrėti informaciją vienai dienai ir artimiausioms 2 savaitėms. Be to, tiksli orų prognozė Alytuje leis jums suprasti, kokių rūbų jums visai greitai prireiks.Vasario pradžioje temperatūra už lango stabilizuosis. Dieną bus apie +5 laipsniai Celsijaus, o naktį – 0. Praktiškai kiekvieną dieną verta laukti lietaus. Jis bus nedidelis, bet reguliarūs krituliai kartu su debesuotumu lems drėgnumo padidėjimą. Todėl, prieš išeidami į gatvę, būtinai pasiimkite skėtį.











Vėjo gūsių laukti neverta. Jo greitis neviršija 3 - 4 m/s. Oras gatvėje bus drėgnas, bet nelabai šaltas. Todėl galite mėgautis savo laiku. Tokia pat padėtis tipiška kitiems Lietuvos regionams.Kitame šalies regione laukiama šiek tiek šiltesnio oro. Patikslintą informaciją visada galite pamatyti Meteoprog tinklalapyje. Orai Skuode dabar siekia apie +6 laipsnius dieną ir -2 naktį. Be to, vasario pradžioje taip pat bus reguliarių kritulių, ypač lietaus. Jie bus reguliarūs. Dėl to bei dėl nuolatinio debesuotumo gatvėje bus iš esmės drėgnas oras. Skėtis jums tikrai pravers, nors stiprių liūčių su lietaus protrūkiais neprognozuojama.Skuode orai dabar iš esmės nepatogūs nuolatiniam buvimui gatvėje. Tačiau stiprių šalnų irgi nelaukiama. Temperatūros rodmenys yra normos ribose. Todėl niekas nesugadins jūsų pasivaikščiojimo. Užtenka tik šiltai rengtis ir pasiimti skėtį, kad jaustumėtės itin komfortiškai.Detalesnę prognozę šiam ir kitiems regionams visada galėsite rasti Meteoprog tinklalapyje. Čia yra tik patikima informacija, kuri reguliariai atnaujinama. Užtenka paieškos juostoje nurodyti jums reikiamos gyvenvietės pavadinimą, kad gautumėte informaciją patogiu formatu. Peržiūrėti ją visada svarbu. Taip žinosite, kuo būtent reikia rengtis, ar reikia imti galvos apdangalą arba kitus priedus. Todėl pasivaikščiojimas yra kuo malonesnis.Meteoprog svetainėje yra patogi ir paprasta sąsaja, todėl norimo regiono radimas užtruks mažiau nei minutę.