Загрузка... Президент Литвы созовет ГСО по БелАЭС 🔊 Воспроизвести



После того, как министр энергетики заявил, что половина электроэнергии, попадающей в Литву, производится на Белорусской АЭС (БелАЭС), президент страны Гитанас Науседа рассматривает созыв Государственного совета по обороне (ГСО).



Об этом в четверг сообщила советник главы государства, глава группы по вопросам внешней политики Аста Скайсгирите.



"Правительство должно предпринять шаги для того, чтобы предотвратить это попадание электроэнергии на рынок, в ближайшее время мы ждем предложений о том, как это можно сделать", – сказала А. Скайсгирите в четверг в интервью радиостанции LRT.



"Президент также думает о созыве ГСО, заседание которого может быть посвящено специально вопросам БелАЭС, нынешней ситуации", – добавила она. После того, как министр энергетики заявил, что половина электроэнергии, попадающей в Литву, производится на Белорусской АЭС (БелАЭС), президент страны Гитанас Науседа рассматривает созыв Государственного совета по обороне (ГСО).Об этом в четверг сообщила советник главы государства, глава группы по вопросам внешней политики Аста Скайсгирите."Правительство должно предпринять шаги для того, чтобы предотвратить это попадание электроэнергии на рынок, в ближайшее время мы ждем предложений о том, как это можно сделать", – сказала А. Скайсгирите в четверг в интервью радиостанции LRT."Президент также думает о созыве ГСО, заседание которого может быть посвящено специально вопросам БелАЭС, нынешней ситуации", – добавила она.



"Однако, опять же, мы ждем шагов со стороны министра энергетики, поскольку это должно быть его прерогативой", – сказала А. Скайсгирите.



В четверг на заседании Комитета сейма Литвы по нацбезопасности и обороне (КНБО) министр энергетики Дайнюс Крейвис заявил, что по его данным, половина поступающей в Литву и потребленной здесь электроэнергии третьих стран в данный момент производится на Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце. По его словам, Литва уже заплатила за электроэнергию с этой станции почти 4 млн евро.



Эти факты, по словам Д. Крейвиса планируется выложить на стол переговоров с Латвией и Эстонией как доказательство того, что подготовленная в прошлом году трехсторонняя методика торговли с третьими странами, которую Литва не утвердила, является порочной. В данный момент в Литве действует методика 2018 года, согласно которой Балтийские страны после запуска БелАЭС не закупают электроэнергию у России, за исключением Калининградской области.



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В энергопроекты в Литве планируется не пускать компании, связанные с БелАЭС



Правящие намерены еще больше ограничить возможности участия в энергетических проектах в Литве зарубежных и литовских компаний, которые напрямую или косвенно связаны с деятельностью Белорусской АЭС (БелАЭС).



В среду глава Комитета сейма Литвы по нацбезопасности и обороне (КНБО) Лауринас Касчюнас сообщил, что вместе с несколькими депутатами намерен зарегистрировать предусматривающие это две поправки к законам, которые могли бы вступить в силу с июля.



"Если есть компания, связанная с деятельностью, осуществляемой в Островце, или с ее головной компанией, или есть иная связь, она не сможет участвовать в энергетических проектах в Литве. Стратегические компании, заключающие сделки с компаниями, которые могли быть связаны с БелАЭС, должны провериться в правительственной комиссии по собственной инициативе", – пояснил BNS Л. Касчюнас.



Он признал, что поправки подготовлены в качестве реакции на проект компании передачи электроэнергии Litgrid, однако он также подчеркнул, что пока они не предотвратят возможность реализации проекта, ведь речь идет о будущих проектах.



Litgrid планирует установить на Вильнюсской трансформаторной подстанции экспериментальную батарею стоимости почти в 1,4 млн евро. Одним из подрядчиков проекта является Институт энергосетей Energetikos tinklu institutas, принадлежащий китайской госкомпании North China Power Engineerin, которая осуществляет на БелАЭС около двадцати проектов.



Литва считает, что БелАЭС представляет угрозу нацбезопасности страны. По словам советника, Г. Науседа обсудит этот вопрос с президентами Латвии и Эстонии, поскольку между Балтийскими странами сохраняются трения по методике, призванной предотвратить попадание электроэнергии с БелАЭС на рынок Балтийских стран."Однако, опять же, мы ждем шагов со стороны министра энергетики, поскольку это должно быть его прерогативой", – сказала А. Скайсгирите.В четверг на заседании Комитета сейма Литвы по нацбезопасности и обороне (КНБО) министр энергетики Дайнюс Крейвис заявил, что по его данным, половина поступающей в Литву и потребленной здесь электроэнергии третьих стран в данный момент производится на Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце. По его словам, Литва уже заплатила за электроэнергию с этой станции почти 4 млн евро.Эти факты, по словам Д. Крейвиса планируется выложить на стол переговоров с Латвией и Эстонией как доказательство того, что подготовленная в прошлом году трехсторонняя методика торговли с третьими странами, которую Литва не утвердила, является порочной. В данный момент в Литве действует методика 2018 года, согласно которой Балтийские страны после запуска БелАЭС не закупают электроэнергию у России, за исключением Калининградской области.* * *Правящие намерены еще больше ограничить возможности участия в энергетических проектах в Литве зарубежных и литовских компаний, которые напрямую или косвенно связаны с деятельностью Белорусской АЭС (БелАЭС).В среду глава Комитета сейма Литвы по нацбезопасности и обороне (КНБО) Лауринас Касчюнас сообщил, что вместе с несколькими депутатами намерен зарегистрировать предусматривающие это две поправки к законам, которые могли бы вступить в силу с июля."Если есть компания, связанная с деятельностью, осуществляемой в Островце, или с ее головной компанией, или есть иная связь, она не сможет участвовать в энергетических проектах в Литве. Стратегические компании, заключающие сделки с компаниями, которые могли быть связаны с БелАЭС, должны провериться в правительственной комиссии по собственной инициативе", – пояснил BNS Л. Касчюнас.Он признал, что поправки подготовлены в качестве реакции на проект компании передачи электроэнергии Litgrid, однако он также подчеркнул, что пока они не предотвратят возможность реализации проекта, ведь речь идет о будущих проектах.Litgrid планирует установить на Вильнюсской трансформаторной подстанции экспериментальную батарею стоимости почти в 1,4 млн евро. Одним из подрядчиков проекта является Институт энергосетей Energetikos tinklu institutas, принадлежащий китайской госкомпании North China Power Engineerin, которая осуществляет на БелАЭС около двадцати проектов.Литва считает, что БелАЭС представляет угрозу нацбезопасности страны. Загрузка... BNS Категории: экономика, политика Ключевые слова: безопасность, угроза, бойкот, БелАЭС География: Литва — статья прочитана 179 раз Комментарии