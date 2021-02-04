О коронавирусе в Литве сегодня, 4 февраля 🔊 Воспроизвести



За минувшие сутки в Литве подтверждено 721 новый случай коронавируса, от этого заболевания скончались 12 человек, сообщил в четверг Департамент статистики.



Кроме того, в общую статистику смертей включены еще шесть смертей от коронавируса, когда фактическая дата смерти имела место раньше.



За минувшие сутки от COVID-19 выздоровел 1442 человека.



В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 184 тыс. 948 случаев COVID-19, 133 тыс. 994 человека выздоровели, 45 тыс. 753 человека все еще больны.



От коронавируса в Литве скончались 2885 человек.



За минувшие сутки первой дозой вакцины привито 1491 человек, привитых второй дозой – 4291.



В целом первой дозой вакцины от COVID-19 в Литве привиты 75 тыс. 804 человека, двумя дозами – 30 тыс. 241 человек.



За минувшие сутки было взято 8855 проб на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 млн 957 тыс. 327. За минувшие сутки в Литве подтверждено 721 новый случай коронавируса, от этого заболевания скончались 12 человек, сообщил в четверг Департамент статистики.Кроме того, в общую статистику смертей включены еще шесть смертей от коронавируса, когда фактическая дата смерти имела место раньше.За минувшие сутки от COVID-19 выздоровел 1442 человека.В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 184 тыс. 948 случаев COVID-19, 133 тыс. 994 человека выздоровели, 45 тыс. 753 человека все еще больны.От коронавируса в Литве скончались 2885 человек.За минувшие сутки первой дозой вакцины привито 1491 человек, привитых второй дозой – 4291.В целом первой дозой вакцины от COVID-19 в Литве привиты 75 тыс. 804 человека, двумя дозами – 30 тыс. 241 человек.За минувшие сутки было взято 8855 проб на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 млн 957 тыс. 327. BNS Категории: общество, здоровье Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 86 раз Комментарии