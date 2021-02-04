Премьер Литвы: прошу прощения за ожидания, которые нельзя было создавать /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



Литовский премьер-министр Ингрида Шимоните в среду вечером извинилась за то, что правительство создало ожидания смягчения карантина, а такое решение не было принято.



По словам премьера, Кабмин должен определиться "по принципиальной схеме смягчения карантина" в следующий понедельник.



Такую запись в Facebook И. Шимоните опубликовала, комментируя заседание правительства, на котором было решено пока не рассматривать смягчение карантинных правил.



Это решение получило противоречивые оценки, поскольку в прошлый понедельник после заседания правительственной Комиссии по экстремальным ситуациям министр здравоохранения Арунас Дулькис сообщал, что в среду на рассмотрение Кабмина будет вынесено предложение разрешить работу магазинов промтоваров с отдельными входами с улицы, предоставлять косметологические услуги. По словам премьера, Кабмин должен определиться "по принципиальной схеме смягчения карантина" в следующий понедельник.Такую запись в Facebook И. Шимоните опубликовала, комментируя заседание правительства, на котором было решено пока не рассматривать смягчение карантинных правил.Это решение получило противоречивые оценки, поскольку в прошлый понедельник после заседания правительственной Комиссии по экстремальным ситуациям министр здравоохранения Арунас Дулькис сообщал, что в среду на рассмотрение Кабмина будет вынесено предложение разрешить работу магазинов промтоваров с отдельными входами с улицы, предоставлять косметологические услуги. Этот вопрос не был внесен в повестку заседания после того, как во вторник Экспертная комиссия при правительстве предложила не смягчать карантинные правила до снижения показателей заболеваемости. По мнению И. Шимоните, замечания экспертов должны обсуждаться и учитываться.



"Я сожалею, что публичные дискуссии, которых в деятельности правительства бывает много, кем-то были восприняты как принятые решения, которые правительство еще не одобрило. Нисколько не сомневаюсь, что в понедельник удастся договориться по принципиальной схеме смягчения карантина, а открытые вопросы – о торговле непищевыми товарами и этапности начала предоставлении – будут разрешены. Очень важно как можно быстрее вернуть детей в школы, понятно желание вернуться к обычному бизнесу, однако еще важнее не попасть в ловушку эффекта yo-yo", – написала И. Шимоните.



"Будут ли на следующей неделе и сами изменения карантинного постановления? Скорее всего, если договоренная схема смягчения карантина это позволит, а наше движение вниз с пика случаев будет еще более уверенным. Никому не придется ничего "требовать", "выбивать", поскольку я убеждена, что мы просто договоримся о рациональном решении. А сегодня вечером я извиняюсь за ожидания, которые нельзя было создавать. Я думаю, что извиняться за это все равно приятнее, чем за решения, которые следует отзывать", – написала премьер.



По оценкам главы правительства Литвы, хотя эпидемиологическая ситуация в Литве улучшается, ситуация остается шаткой.



По данным Департамента статистики, в среду в Литве показатель заболеваемости COVID-19 за две недели на 100 тыс. жителей составил 414,9.



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Суд объявит решение по спору о первых карантинных ограничениях для бизнеса



В четверг Вильнюсский окружной административный суд планирует объявить решение по жалобе клиники имплантологии Aukstaitijos implantologijos klinika, в котором организация просит возместить ей ущерб, нанесенный запретом предоставлять услуги во время карантина.



Компания, подавшая жалобу, предоставляет услуги одонтологии и индустрии красоты, отмечает, что в середине марта правительство превысило полномочия, закрыв бизнес, и просит возместить 70 тыс. евро убытков по причине неполученных доходов и образовавшихся расходов.



Компания также просила остановить рассмотрение этого административного дела и обратиться в Конституционный суд по вопросу о том, не противоречит ли Конституции и некоторым законом правительственное постановление о введении карантина.



Компания обратилась в суд в июле. Это первая известная жалоба на введенные правительством карантинные запреты.



Стремясь замедлить распространение нового коронавируса, правительство Литвы с 16 марта прошлого года ввело первый карантин, закрыло государственные границы, ограничило предоставление торговых и прочих услуг. Ограничения постепенно начали смягчать во второй половине апреля, а карантин был отменен 17 июня.



Запреты и ограничения были введены на основании законов о контроле и профилактике инфекционных заболеваний и о гражданской безопасности. BNS Категории: в странах Балтии, экономика, общество Ключевые слова: экономика, граница, рецессия, контроль, карантин, Шимоните, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 300 раз Комментарии