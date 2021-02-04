Москва призвала другие страны допускать дипломатов РФ на суды над россиянами 🔊 Воспроизвести



Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Москве ждут от других государств такой же открытости, которую проявила Россия в ответ на повышенный интерес со стороны иностранных дипломатов к судебному процессу над оппозиционером Алексеем Навальным, сообщает



"Ожидаем от наших коллег аналогичной открытости, соблюдения прав и законных интересов российских граждан, а также напоминаем об обязательстве не вмешиваться во внутренние дела государства пребывания, как это зафиксировано в Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года", - говорится в ее Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Москве ждут от других государств такой же открытости, которую проявила Россия в ответ на повышенный интерес со стороны иностранных дипломатов к судебному процессу над оппозиционером Алексеем Навальным, сообщает INTERFAX.RU. "Ожидаем от наших коллег аналогичной открытости, соблюдения прав и законных интересов российских граждан, а также напоминаем об обязательстве не вмешиваться во внутренние дела государства пребывания, как это зафиксировано в Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года", - говорится в ее комментарии на сайте МИД РФ



"Заседание было открытым, российская сторона не препятствовала их присутствию", - отметила представитель российского внешнеполитического ведомства.



Между тем, подчеркнула Захарова, "правоприменительная практика в России в части допуска на судебные заседания иностранных дипломатов резко контрастирует с тем, с чем сталкиваются сотрудники наших посольств, когда заявляют о своем намерении посетить судебные процессы, причем с участием российских граждан".



"Так, например, в марте 2019 г. во время оглашения вердикта Вильнюсского окружного суда по сфабрикованному уголовному процессу по событиям 13 января 1991 г., в рамках которого признаны "виновными" 67 граждан России, в том числе находящийся в литовских застенках уже почти семь лет гражданин России Ю.Мель, в зал суда не были допущены дипломаты российского посольства в Вильнюсе, в том числе посол А.Удальцов, и представители СМИ России. При этом никаких вразумительных объяснений представлено не было", - заявила она.



По ее словам, в январе-феврале 2020 года французский следственный судья отказал сотрудникам консульского отдела посольства России во Франции в присутствии на заседаниях по делу



"Подобных примеров недопуска российских дипломатов на судебные заседания, где рассматриваются дела граждан России, и в других странах немало", - заявила официальный представитель МИД РФ.



Западные дипломаты и Навальный



Ранее сообщалось, что представители США, Европейского союза, а также более десяти дипломатов стран Запада присутствовали на заседании суда в Москве, где 2 февраля решался вопрос о замене условного наказания Навальному на реальное.



По данным суда, на заседание



В МИД РФ расценили прибытие западных дипломатов на заседание суда по делу Навального как Как заявила Захарова, в российском МИДе "обратили внимание на повышенный интерес со стороны иностранных дипломатов к судебному процессу над Навальным". По данным пресс-службы Симоновского суда, на заседании присутствовали представители дипмиссий 14 государств. При этом посольства Польши и Швейцарии прислали каждое сразу двух своих сотрудников."Заседание было открытым, российская сторона не препятствовала их присутствию", - отметила представитель российского внешнеполитического ведомства.Между тем, подчеркнула Захарова, "правоприменительная практика в России в части допуска на судебные заседания иностранных дипломатов резко контрастирует с тем, с чем сталкиваются сотрудники наших посольств, когда заявляют о своем намерении посетить судебные процессы, причем с участием российских граждан"."Так, например, в марте 2019 г. во время оглашения вердикта Вильнюсского окружного суда по сфабрикованному уголовному процессу по событиям 13 января 1991 г., в рамках которого признаны "виновными" 67 граждан России, в том числе находящийся в литовских застенках уже почти семь лет гражданин России Ю.Мель, в зал суда не были допущены дипломаты российского посольства в Вильнюсе, в том числе посол А.Удальцов, и представители СМИ России. При этом никаких вразумительных объяснений представлено не было", - заявила она.По ее словам, в январе-феврале 2020 года французский следственный судья отказал сотрудникам консульского отдела посольства России во Франции в присутствии на заседаниях по делу Александра Винника (в отношении которого возбуждены уголовные дела в России, Франции и США), объявив их закрытыми. А в августе 2020 года посольство России в Швеции получило отказ на запрос о присутствии консульских сотрудников на заседании по делу Лизы Битель, добавила Захарова."Подобных примеров недопуска российских дипломатов на судебные заседания, где рассматриваются дела граждан России, и в других странах немало", - заявила официальный представитель МИД РФ.Ранее сообщалось, что представители США, Европейского союза, а также более десяти дипломатов стран Запада присутствовали на заседании суда в Москве, где 2 февраля решался вопрос о замене условного наказания Навальному на реальное.По данным суда, на заседание были допущены представители Европейского союза, посольств США, Германии, Великобритании, Чехии, Австрии, Литвы, Норвегии, Швеции, Нидерландов, Канады, Швейцарии, Латвии, Польши. Как уточнили в посольстве США, они наблюдают за процессом дистанционно.В МИД РФ расценили прибытие западных дипломатов на заседание суда по делу Навального как вмешательство во внутренние дела и проявление попыток сдерживания России. "Это уже не просто вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Это саморазоблачение неприглядной и противозаконной роли коллективного Запада в попытках сдерживания России", - написала Захарова ранее в фейсбуке. INTERFAX.RU Категории: политика, в России Ключевые слова: суд, Навальный — статья прочитана 116 раз Комментарии