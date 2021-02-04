Страны Балтии поддержали блокирование телеканалов на Украине 🔊 Воспроизвести В среду, 3 февраля, Эстония и Литва отреагировали на введение санкций против собственников пула телеканалов 112, NewsOne и ZIK в Украине. Балтийские государства поддержали решение официального Киева, сообщает украинский портал pozitciya.com.ua.



Соответствующее заявление было опубликовано в заявлениях посольств Эстонии и Литвы в Twitter.



Комментируря ситуацию, официальный Таллин отметил, что прекрасно понимает шаги руководства Украины.



Дословно в сообщении эстонского дипломатического ведомства говорится: "Эстония понимает и поддерживает шаги, предпринятые Украиной в рамках своего законодательства для противодействия мероприятиям, направленным против ее независимости, суверенитета и территориальной целостности". Соответствующее заявление было опубликовано в заявлениях посольств Эстонии и Литвы в Twitter.Комментируря ситуацию, официальный Таллин отметил, что прекрасно понимает шаги руководства Украины.Дословно в сообщении эстонского дипломатического ведомства говорится: "Эстония понимает и поддерживает шаги, предпринятые Украиной в рамках своего законодательства для противодействия мероприятиям, направленным против ее независимости, суверенитета и территориальной целостности".



"Литва поддерживает свободную и демократическую Украину, ее суверенитет, территориальную целостность и усилия Украины защититься от российской дезинформации и гибридной агрессии", - сообщило литовское дипломатическое представительство на Украине.



США также выразили свою солидарность с украинским президентом Владимиром Зеленским в решении ограничить вещание украинских телеканалов — "112.Украина", NewsOne и ZIK, следует из заявления американского посольства на Украине.



Там назвали действие Украины "противодействием злокачественному влиянию России", пишет "Коммерсант".



Решение украинского президента Владимира Зеленского закрыть неугодные телеканалы было принято после того, как были получены свежие результаты рейтингов, показавшие, что президентская "Слуга народа" опустилась на второе место, уступив первую строчку "Оппозиционной платформе - за жизнь" (21% против 23%). Об этом написал телеграм-канал "Темный рыцарь", и на это "совпадение" обращало внимание



Напомним, во вторник, 2 февраля, президент Украины Владимир Зеленский наложил санкции на Тараса Козака, который является владельцем трех украинских телеканалов. Согласно введенных ограничений, вещание 112, NewsOne и ZIK в Украине прекращено сроком на 5 лет. Посольство Литвы также поддержало инициативы СНБО Украины по защите от гибридной агрессии РФ."Литва поддерживает свободную и демократическую Украину, ее суверенитет, территориальную целостность и усилия Украины защититься от российской дезинформации и гибридной агрессии", - сообщило литовское дипломатическое представительство на Украине.США также выразили свою солидарность с украинским президентом Владимиром Зеленским в решении ограничить вещание украинских телеканалов — "112.Украина", NewsOne и ZIK, следует из заявления американского посольства на Украине.Там назвали действие Украины "противодействием злокачественному влиянию России", пишет "Коммерсант".Решение украинского президента Владимира Зеленского закрыть неугодные телеканалы было принято после того, как были получены свежие результаты рейтингов, показавшие, что президентская "Слуга народа" опустилась на второе место, уступив первую строчку "Оппозиционной платформе - за жизнь" (21% против 23%). Об этом написал телеграм-канал "Темный рыцарь", и на это "совпадение" обращало внимание Накануне.RU. Напомним, во вторник, 2 февраля, президент Украины Владимир Зеленский наложил санкции на Тараса Козака, который является владельцем трех украинских телеканалов. Согласно введенных ограничений, вещание 112, NewsOne и ZIK в Украине прекращено сроком на 5 лет. Категории: в Европе Ключевые слова: Литва, Украина, страны Балтии, телеканал, блокирование — статья прочитана 111 раз Комментарии