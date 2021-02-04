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Дания планирует ввести цифровые коронапаспорта

© REUTERS / RITZAU SCANPIX DENMARK


По плану датских властей все взрослое население страны, согласившееся на вакцинацию, сможет получить прививку до конца июня, передает Sputnik Литва. Конфедерация датской промышленности и Торговая палата королевства достигли соглашения с правительством о введении цифровых "коронапаспортов" с информацией о вакцинации, что должно дать возможность частично возобновить деловую жизнь страны, сообщила телекомпания ТV2 со ссылкой на анонимные источники.

"Конфедерация датской промышленности и Датская торгово-промышленная палата уже давно выражают желание внедрить "коронапаспорта" для того, чтобы возобновить деятельность отдельных частей общества. Правительство и деловые круги достигли соглашения о введении цифровых паспортов", – цитирует РИА Новости сообщение телекомпании.
По ее данным, нововведение будет представлено уже в среду, в первую очередь оно коснется тех, кто совершает деловые поездки. "Предполагается, что такой паспорт будет содержать информацию о вакцинации, позже там появится информация о наличии антител", – пояснили источники телекомпании.

Ввести в обращение такие цифровые документы могут уже через месяц. Они позволят возобновить работу представителям таких профессий, как парикмахеры и массажисты, а датчане с "коронапаспортом" смогут посещать рестораны, конференции, музыкальные фестивали и спортивные соревнования.

По плану датских властей все взрослое население Дании, согласившееся на вакцинацию, сможет получить прививку до конца июня. Пока же очередной ряд ограничений в стране продлен до 28 февраля.
lt.sputniknews.ru
Категории: в мире, здоровье, общество
Ключевые слова: граница, Дания, контроль, вакцинация, карантин, распространение, коронавирус
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добавлена сегодня, 4 февраля, 17:00

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4 февраля, 17:02
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4 февраля, 17:03
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