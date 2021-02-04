Interia Польша : Россия не хочет рубить сук, на котором сидит 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Алексей Мальгавко



Климатическая политика России консервативна. Страна не отказывается от международного сотрудничества, но и не берет на себя амбициозных обязательств по сокращению выбросов парниковых газов. При этом проблема повышения температур становится в России все более актуальной, а доля использования возобновляемой энергии слишком мала.



Интервью с экспертом варшавского Центра восточных исследований Шимоном Кардасем (Szymon Kardaś).



Interia: Какую позицию занимает Россия по климатическим вопросам?



Шимон Кардась: Россия не избегает международного сотрудничества, она присоединилась к Рамочной конвенции ООН об изменении климата, подписала Киотский протокол и Парижское соглашение. Она регулярно принимает участие в консультациях, которые проводятся участниками этих соглашений. Таким образом теоретически она вписывается в глобальные тренды, но при этом не берет на себя больших обязательств, в том числе по сокращению выбросов парниковых газов. Это связано с тем, что точкой отсчета в ее случае избран 1990 год, когда объемы выбросов были самыми большими за всю ее историю. Если процентные ограничения устанавливаются относительно такого высокого уровня, то на большие жертвы идти не приходится. Какую позицию занимает Россия по климатическим вопросам?Россия не избегает международного сотрудничества, она присоединилась к Рамочной конвенции ООН об изменении климата, подписала Киотский протокол и Парижское соглашение. Она регулярно принимает участие в консультациях, которые проводятся участниками этих соглашений. Таким образом теоретически она вписывается в глобальные тренды, но при этом не берет на себя больших обязательств, в том числе по сокращению выбросов парниковых газов. Это связано с тем, что точкой отсчета в ее случае избран 1990 год, когда объемы выбросов были самыми большими за всю ее историю. Если процентные ограничения устанавливаются относительно такого высокого уровня, то на большие жертвы идти не приходится. — На сколько россияне обязуются сократить выбросы?



— В рамках Парижского соглашения Россия заявила, что в 2050 году объем ее выбросов не будет превышать 70-75% уровня 1990 года. Цифры несколько скорректировали указом Путина, в котором говорится, что объем выбросов не будет превышать 70% от показателей 1990 года к 2030 году. При этом в 1990 году он составлял 3,1 миллиарда тонн CO2, а в 2018 — 1,63 миллиарда тонн.



— Значит, фактически россияне могут даже увеличить объем выбросов.



— Именно так. Ведь 1,63 миллиарда тонн — это чуть более 52% от уровня 1990 года. Россия придерживается такого осторожного подхода, поскольку ее бюджет держится в значительной мере на поступлениях от продажи нефти и газа. Сложно ожидать, что россияне решат рубить сук, на котором сидят.



— Однако климатическая политика в любом случае окажет воздействие на российскую экономику из-за тех шагов, которые предпринимают другие страны.



— Наверняка. Многие страны ставят перед собой смелые цели в области достижения климатической нейтральности. Евросоюз, а также Япония и Южная Корея говорят о 2050 годе. Китай собирается добиться нейтральности к 2060. Следует ожидать, что это отразится на объемах российского экспорта. В Европу идет сейчас более 80% газа, который экспортируют россияне, и более 50% нефти. Около 30% российского экспорта нефти приходится на Китай.



В долгосрочной перспективе стратегии этих государств станут для России проблемой. Россияне сомневаются, что всем заинтересованным странам удастся претворить амбициозные климатические планы в жизнь. Они предполагают, что в ближайшие десять лет мало что изменится, в особенности, в сфере поставок газа, ведь тот может использоваться для производства водорода.



— Как это выглядит в контексте внутренней политики?



— Подход властей начинает очень постепенно меняться. Энергетическая стратегия России учитывает некоторые угрозы, в том числе, связанные с изменениями климата. Климатические аспекты также подчеркиваются в новой стратегии развития Арктики до 2035 года. Однако планы крупнейших российских добывающих компаний, в том числе «Газпрома» и «Роснефти», остаются очень консервативными, в них не учитываются будущие экспортные тренды.



Несколько иначе выглядит ситуация в случае частных компаний. «Татнефть» планирует достичь углеродной нейтральности к 2050 году, аналогичные цели ставит «Лукойл». Что касается уровня осознания проблем обществом, то еще предстоит много работы, хотя темы, связанные с экологией, стали звучать все громче.



— О последствиях глобального изменения климата много говорилось, например, в контексте прошлогодней экологической катастрофы в Норильске, где из-за таяния вечной мерзлоты пострадал резервуар с топливом, которое попало в почву и ближайшие реки.



— В России уже ощущаются проблемы, связанные с ростом температур. В среднем в мире за последние 10 лет они повысились на 0,18 градуса, а в России — на 0,47 градуса, причем в российской части Арктики — на 0,8. Глобальное потепление имеет особое значение для арктических территорий, зоны вечной мерзлоты. Там находится газотранспортная инфраструктура, перерабатывающие предприятия. Когда грунт утрачивает стабильность, появляются серьезные угрозы. Изменения климата окажут влияние и на другие части России. Повышение температур влияет на размер урожая, также все чаще вспыхивают пожары.



— Как выглядит в России сектор возобновляемой энергетики? Какова его доля в энергетическом балансе, как она будет меняться?



— Россия планировала, что доля энергии из возобновляемых источников в энергетическом балансе к 2025 году достигнет 4,5%. В 2020 году этот показатель, однако, составлял всего 0,3%, так что планы выглядят нереалистичными. Сейчас уже говорят, что будет хорошо, если к 2030-2035 году удастся довести его до 1%. В данном случае речь идет о солнечных и ветряных электростанциях, а также небольших гидроэлектростанциях. Крупные ГЭС в России не имеют нулевых выбросов, при этом их доля в энергетическом балансе довольно велика, она составляет почти 18%. Темп реализации проектов в последние годы несколько увеличился (в особенности это касается солнечных электростанций), но еще не настолько, чтобы значение энергии из возобновляемых источников в общей системе существенно изменилось. В отличие от многих глобальных компаний, такие российские государственные гиганты, как «Роснефть» и «Газпром», пока не проявляют интереса к крупным инвестициям в этом сегменте рынка.



— Если Европейский Союз введет заградительный углеродный налог, защищая свою промышленность от конкурентов из регионов, где нет строгих климатических норм, это отразится не только на нефтегазовом секторе, но и на других. Россия учитывает такие риски?



— Россияне осознают, что это может стать серьезной проблемой. Они посчитали, что российские экспортеры могут потерять 14-30 миллиардов долларов в год. Это серьезные суммы. Тема в России обсуждается все чаще, некоторые компании начали готовиться. Например, «Новатэк», лидер российского сектора СПГ, превентивно наладил сотрудничество с немцами. Он подписал договор с компанией «Сименс», на основе которого будут внедряться технологии, позволяющие использовать водород при производстве электроэнергии для заводов по сжижению газа. Благодаря этому удастся снизить объем выбросов парниковых газов. В «Лукойле» тоже уделяют внимание климатической тематике и модифицируют торговую стратегию. Уровень осознания грядущих перемен повышается, хотя пока нельзя говорить о системном изменении подхода и метода действий на общегосударственном уровне.



Автор: Моника Борковска (Monika Borkowska) для Interia, Польша, перевод — В рамках Парижского соглашения Россия заявила, что в 2050 году объем ее выбросов не будет превышать 70-75% уровня 1990 года. Цифры несколько скорректировали указом Путина, в котором говорится, что объем выбросов не будет превышать 70% от показателей 1990 года к 2030 году. При этом в 1990 году он составлял 3,1 миллиарда тонн CO2, а в 2018 — 1,63 миллиарда тонн.— Именно так. Ведь 1,63 миллиарда тонн — это чуть более 52% от уровня 1990 года. Россия придерживается такого осторожного подхода, поскольку ее бюджет держится в значительной мере на поступлениях от продажи нефти и газа. Сложно ожидать, что россияне решат рубить сук, на котором сидят.— Наверняка. Многие страны ставят перед собой смелые цели в области достижения климатической нейтральности. Евросоюз, а также Япония и Южная Корея говорят о 2050 годе. Китай собирается добиться нейтральности к 2060. Следует ожидать, что это отразится на объемах российского экспорта. В Европу идет сейчас более 80% газа, который экспортируют россияне, и более 50% нефти. Около 30% российского экспорта нефти приходится на Китай.В долгосрочной перспективе стратегии этих государств станут для России проблемой. Россияне сомневаются, что всем заинтересованным странам удастся претворить амбициозные климатические планы в жизнь. Они предполагают, что в ближайшие десять лет мало что изменится, в особенности, в сфере поставок газа, ведь тот может использоваться для производства водорода.— Подход властей начинает очень постепенно меняться. Энергетическая стратегия России учитывает некоторые угрозы, в том числе, связанные с изменениями климата. Климатические аспекты также подчеркиваются в новой стратегии развития Арктики до 2035 года. Однако планы крупнейших российских добывающих компаний, в том числе «Газпрома» и «Роснефти», остаются очень консервативными, в них не учитываются будущие экспортные тренды.Несколько иначе выглядит ситуация в случае частных компаний. «Татнефть» планирует достичь углеродной нейтральности к 2050 году, аналогичные цели ставит «Лукойл». Что касается уровня осознания проблем обществом, то еще предстоит много работы, хотя темы, связанные с экологией, стали звучать все громче.— В России уже ощущаются проблемы, связанные с ростом температур. В среднем в мире за последние 10 лет они повысились на 0,18 градуса, а в России — на 0,47 градуса, причем в российской части Арктики — на 0,8. Глобальное потепление имеет особое значение для арктических территорий, зоны вечной мерзлоты. Там находится газотранспортная инфраструктура, перерабатывающие предприятия. Когда грунт утрачивает стабильность, появляются серьезные угрозы. Изменения климата окажут влияние и на другие части России. Повышение температур влияет на размер урожая, также все чаще вспыхивают пожары.— Россия планировала, что доля энергии из возобновляемых источников в энергетическом балансе к 2025 году достигнет 4,5%. В 2020 году этот показатель, однако, составлял всего 0,3%, так что планы выглядят нереалистичными. Сейчас уже говорят, что будет хорошо, если к 2030-2035 году удастся довести его до 1%. В данном случае речь идет о солнечных и ветряных электростанциях, а также небольших гидроэлектростанциях. Крупные ГЭС в России не имеют нулевых выбросов, при этом их доля в энергетическом балансе довольно велика, она составляет почти 18%. Темп реализации проектов в последние годы несколько увеличился (в особенности это касается солнечных электростанций), но еще не настолько, чтобы значение энергии из возобновляемых источников в общей системе существенно изменилось. В отличие от многих глобальных компаний, такие российские государственные гиганты, как «Роснефть» и «Газпром», пока не проявляют интереса к крупным инвестициям в этом сегменте рынка.— Россияне осознают, что это может стать серьезной проблемой. Они посчитали, что российские экспортеры могут потерять 14-30 миллиардов долларов в год. Это серьезные суммы. Тема в России обсуждается все чаще, некоторые компании начали готовиться. Например, «Новатэк», лидер российского сектора СПГ, превентивно наладил сотрудничество с немцами. Он подписал договор с компанией «Сименс», на основе которого будут внедряться технологии, позволяющие использовать водород при производстве электроэнергии для заводов по сжижению газа. Благодаря этому удастся снизить объем выбросов парниковых газов. В «Лукойле» тоже уделяют внимание климатической тематике и модифицируют торговую стратегию. Уровень осознания грядущих перемен повышается, хотя пока нельзя говорить о системном изменении подхода и метода действий на общегосударственном уровне.Автор: Моника Борковска (Monika Borkowska) для Interia, Польша, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: в Европе, экономика, политика Ключевые слова: энергетика, климат, уголь, выбросы — статья прочитана 173 раза Комментарии