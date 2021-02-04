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В Сколтехе рассказали о будущем вживляемых в человека чипов

© Фото предоставлено пресс-службой Сколтеха


Развитие нейрофизиологических методов лечения, в том числе вживление чипов, в ближайшем будущем даст возможность конкурировать с таблетками, заявил РИА Новости профессор Сколтеха Михаил Лебедев.

Так он прокомментировал сообщение Илона Маска о том, что основанная им компания Neuralink вживила в мозг обезьяны чип, который позволяет ей играть в компьютерные игры. Видео с играющей обезьяной Маск пообещал показать через месяц.

"Я полагаю, что скоро начнется конкуренция между фармакологией и такими нейрофизиологическими методами лечения. Вместо таблетки вы получите тонкие имплантаты в какой-то области, причем необязательно мозга, в любой орган можно имплантировать, и он начнет там что-то делать. Я думаю, через пять-десять лет. Тупика здесь не будет, будет прогресс, о котором мы сейчас можем и не догадываться", — сказал Лебедев.
Профессор пояснил, что речь идет о нейропротезировании: если у человека "испортился" мозг, его можно "починить".

"Допустим, если имеется травма спинного мозга, то мы можем снять сигнал с головного мозга, огибаем травму спинного мозга и направляем сигнал к мышцам руки или к стимулятору, таким образом, парализованная рука движется. Другая амбициозная задача. Допустим, повреждена область мозга А, которая передавала сигнал от области B к области С. Мы протезируем область А, вставляем это в мозг и функционально замещаем. Пока это не делается, но в будущем такое возможно", — уточнил Лебедев.
РИА Новости
Категории: в мире, технологии, здоровье, образование
Ключевые слова: ученые, чипы, Илон Маск, вживление
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добавлена сегодня, 4 февраля, 14:00

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