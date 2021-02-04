Источник: власти Москвы не продлят контракт с худруком Гоголь-центра Серебренниковым 🔊 Воспроизвести Кирилл Серебренников © Валерий Шарифулин/ТАСС



Департамент культуры Москвы не будет продлевать контракт с художественным руководителем театра "Гоголь-центр" Кириллом Серебренниковым. Об этом



"Департамент культуры не продлит контракт с Кириллом Серебренниковым, контракт у него заканчивается в конце этого месяца", - сказал собеседник агентства. Сам Серебренников в беседе с ТАСС подтвердил, что его контракт "заканчивается в двадцатых числах февраля", но от дальнейших комментариев отказался.



ТАСС запросил комментарий Департамента культуры Москвы.



2 февраля "Гоголь-центру" исполнилось восемь лет. В день рождения в театре рассказали о своих планах на 2021 год. Предполагается, что "Гоголь-центр" выпустит ряд проектов, связанных не только с театром, но и с другими видами современного искусства. Серебренников возглавил театр в 2012 году. Департамент культуры Москвы не будет продлевать контракт с художественным руководителем театра "Гоголь-центр" Кириллом Серебренниковым. Об этом ТАСС сообщил в среду осведомленный источник."Департамент культуры не продлит контракт с Кириллом Серебренниковым, контракт у него заканчивается в конце этого месяца", - сказал собеседник агентства. Сам Серебренников в беседе с ТАСС подтвердил, что его контракт "заканчивается в двадцатых числах февраля", но от дальнейших комментариев отказался.ТАСС запросил комментарий Департамента культуры Москвы.2 февраля "Гоголь-центру" исполнилось восемь лет. В день рождения в театре рассказали о своих планах на 2021 год. Предполагается, что "Гоголь-центр" выпустит ряд проектов, связанных не только с театром, но и с другими видами современного искусства. Серебренников возглавил театр в 2012 году. ТАСС Категории: общество, культура, чп и криминал, в России Ключевые слова: суд, финансирование, театр, штраф, Серебренников География: Россия, Москва — статья прочитана 159 раз Комментарии