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Источник: власти Москвы не продлят контракт с худруком Гоголь-центра Серебренниковым
Департамент культуры Москвы не будет продлевать контракт с художественным руководителем театра "Гоголь-центр" Кириллом Серебренниковым. Об этом ТАСС сообщил в среду осведомленный источник.
"Департамент культуры не продлит контракт с Кириллом Серебренниковым, контракт у него заканчивается в конце этого месяца", - сказал собеседник агентства. Сам Серебренников в беседе с ТАСС подтвердил, что его контракт "заканчивается в двадцатых числах февраля", но от дальнейших комментариев отказался.
ТАСС запросил комментарий Департамента культуры Москвы.
2 февраля "Гоголь-центру" исполнилось восемь лет. В день рождения в театре рассказали о своих планах на 2021 год. Предполагается, что "Гоголь-центр" выпустит ряд проектов, связанных не только с театром, но и с другими видами современного искусства. Серебренников возглавил театр в 2012 году.
ТАСС
Категории: общество, культура, чп и криминал, в России
Ключевые слова: суд, финансирование, театр, штраф, Серебренников
Комментарии
Хх
4 февраля, 12:58
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Ну, и что? Россия богата талантами. А Серебренников может работать в антрепризах.
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