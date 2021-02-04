Pfizer спрогнозировала прибыль от вакцины в 2021 году 🔊 Воспроизвести



Американская компания Pfizer, разработавшая совместно с немецкой BioNTech вакцину против коронавируса, ожидает прибыль, полученную от продажи препарата в 2021 году, в размере $15 млрд. Всего по итогам текущего года компания рассчитывает заработать $59,4–61,4 млрд, сообщает



Вакцина от Pfizer и BioNTech стала первым препаратом, применение которого было разрешено в США и странах ЕС. Однако у Pfizer скоро могут появиться конкуренты — вакцины от Johnson & Johnson and Novavax. Кроме того, новые штаммы COVID-19 могут потребовать разработки дополнительных препаратов. Американская компания Pfizer, разработавшая совместно с немецкой BioNTech вакцину против коронавируса, ожидает прибыль, полученную от продажи препарата в 2021 году, в размере $15 млрд. Всего по итогам текущего года компания рассчитывает заработать $59,4–61,4 млрд, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.Вакцина от Pfizer и BioNTech стала первым препаратом, применение которого было разрешено в США и странах ЕС. Однако у Pfizer скоро могут появиться конкуренты — вакцины от Johnson & Johnson and Novavax. Кроме того, новые штаммы COVID-19 могут потребовать разработки дополнительных препаратов. Pfizer предлагает более высокую цену за одну дозу вакцины против COVID-19 — $19,5. В то же время британская компания AstraZeneca, которая еще не получила разрешение на применение в США, заявила, что доза ее вакцины будет стоить менее $4 за дозу, а Johnson & Johnson планирует установить цену на дозу своей вакцины менее чем в $10.



«Прогноз на 2021 год в первую очередь включает дозы, которые, как ожидается, будут доставлены в этом году по существующим контрактам», — сообщила компания.



Без учета вакцины Pfizer ожидает, что к 2021 году прибыль за полный год составит от $44,4 млрд до $46,4 млрд. Годовая прибыль на акцию прогнозируется от $3,10 до $3,20.



Изначально Pfizer и BioNTech планировали произвести в этом году 1,3 млрд доз вакцины. Теперь они планируют выпустить до 2 млрд доз.



На сегодняшний день Pfizer и BioNTech договорились о поставках 836 млн доз, согласно данным Bloomberg Vaccine Tracker, в том числе 300 млн для стран ЕС и 200 млн для США.



На данный момент регуляторы США и Евросоюза одобрили использование двух вакцин против коронавируса — от Pfizer и Moderna. Вакцинация в странах уже началась. По данным Bloomberg, в Соединенных Штатах число людей, которые сделали хотя бы одну из двух положенных прививок от коронавируса, превысило количество заболевших COVID-19 в стране за все время пандемии. На данный момент в стране привились 26,5 млн человек. По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в США выявлено 26,3 млн случаев заражения коронавирусом. rbc.ru Категории: экономика, в мире, здоровье Ключевые слова: вакцина, США, вакцинация, испытание, коронавирус, Pfizer — статья прочитана 214 раз Комментарии