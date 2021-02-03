ВОЗ: в мире за сутки выявлено 400 тысяч случаев заражения коронавирусом 🔊 Воспроизвести Фото: Who.int







В мире за последние сутки зафиксировано 403 263 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё 12 120 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 3 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).



Согласно последним данным, коронавирус был выявлен уже у 103 362 039 человек во всём мире, число подтверждённых летальных случаев достигло 2 244 713.



Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 349 263 случаях инфицирования и 9423 умерших пациентах с COVID-19 за сутки, сообщает В мире за последние сутки зафиксировано 403 263 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё 12 120 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 3 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).Согласно последним данным, коронавирус был выявлен уже у 103 362 039 человек во всём мире, число подтверждённых летальных случаев достигло 2 244 713.Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 349 263 случаях инфицирования и 9423 умерших пациентах с COVID-19 за сутки, сообщает ИА REGNUM. Категории: в мире, здоровье Ключевые слова: инфицированный, коронавирус — статья прочитана 121 раз Комментарии