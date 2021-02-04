Проживающий в Литве соратник А. Навального: возьмитесь за деньги В.Путина - ИНТЕРВЬЮ BNS 🔊 Воспроизвести



Заключение лидера российской оппозиции Алексея Навального лишь повысит его популярность и вдохновит на протесты против режима Владимира Путине, заявил проживающий сейчас в Литве соратник кремлевского критика Леонид Волков.



"Наша долгосрочная стратегия всегда заключалась в превращении России в европейскую страну, основной которой было бы верховенство права. Это означает – избавиться от Владимира Путина и его режима, обеспечить мирную передачу власти и стать крупнейшей политической силой в мире для того, чтобы изменения были неизбежными. Эта стратегия до сих пор не менялась, и, несомненно, она не изменилась и вчера. Я бы сказал, что то, что случилось вчера, является частью стратегии", - сказал в интервью BNS Л. Волков (интервью проходило на английском языке). Заключение лидера российской оппозиции Алексея Навального лишь повысит его популярность и вдохновит на протесты против режима Владимира Путине, заявил проживающий сейчас в Литве соратник кремлевского критика Леонид Волков."Наша долгосрочная стратегия всегда заключалась в превращении России в европейскую страну, основной которой было бы верховенство права. Это означает – избавиться от Владимира Путина и его режима, обеспечить мирную передачу власти и стать крупнейшей политической силой в мире для того, чтобы изменения были неизбежными. Эта стратегия до сих пор не менялась, и, несомненно, она не изменилась и вчера. Я бы сказал, что то, что случилось вчера, является частью стратегии", - сказал в интервью BNS Л. Волков (интервью проходило на английском языке). "Когда Алексей решил вернуться, понимая, что может быть арестован и, предвидя возможные последствия, он также действовал в рамках нашей стратегии, целью которой является демонстрация того, насколько коррумпированным и прогнившим является режим, помочь людям узнать больше об альтернативе ему, и привлечь больше последователей и сторонников. И это действует. Мы работаем согласно своей стратегии, и далее будем это делать", - отметил он.



"Сейчас, когда Алексей в тюрьме, он естественно станет символом протестов и привлечет больше внимания. Нашей целью является сохранение количества сторонников, повышение рейтингов Алексея, снижение рейтингов В. Путина, чтобы смена власти и изменения были неизбежными", - сказал он.



Л. Волков призвал страны Европы заморозить средства представителей режима, поскольку близкие В. Путину люди, расхищая государственные средства и тратя их на Западе, вредят не только России, но и коррумпируют европейскую политическую систему.



"В расследовании "Путинского режима" мы раскрыли, что В. Путина заботят лишь деньги, он лишь злобный гном с золотым горшком. У него были неограниченные ресурсы России, талант, деньги, с помощью которых он мог добиться всего. Наше расследование раскрыло, что его мечта – это огромный дворец с красными коврами и позолотой. Поэтому стратегия должна заключаться в преследовании его денег", - сказал он.



Проживающий сейчас в Вильнюсе Л. Волков координирует сеть региональных бюро А. Навального, свою роль он сравнивает с обязанностями министра иностранных дел.



На минувшей неделе российская правоохрана предъявила ему заочно обвинения в подстрекательстве молодежи к участию в демонстрациях. Л. Волков утверждает, что эти обвинения выдуманы и не обоснованы.



"Вся эта кампания совершенно выдумана, ведь мы нигде не обращались именно к несовершеннолетним, мы обращались к широкой аудитории в интернете, и сообщили им о том, что происходит с делом А. Навального, с его отравлением, с его расследованиями, и со всеми прочими вещами", - пояснил он



"Конечно, есть несовершеннолетние, которые стремятся к знаниям и хотят понять, что происходит. Я помню, что сам, когда был молодым парнем, я следил за драматичными событиями 1989-ого и 1991-ого годов, поскольку было невозможно за ними не следить, вся страна это делала, обсуждала эти события, они заботили всю страну. Очень хорошо, что молодых людей заботит несправедливость, происходящая в России. Но мы никогда не обращались именно к ним, и никогда их не выделяли", - сказал соратник А. Навального.



"Наше движение является популярным, мы приглашаем людей всех возрастов, всех социально-демографических групп, а опросы показывают, что, например, на митинге, проходившем в Москве 23 января, менее 5% участников были несовершеннолетними, что даже меньше, чем обычно.



Я еще раз повторюсь, что вся эта кампания совершенно выдумана, но я обещал вам рассказать и о курьезном аспекте – самое смешное то, что они меня обвиняют в призывах к несовершеннолетним протестовать на платформе TikTok, хотя там у меня даже нет аккаунта", - сказал Л. Волков. BNS Категории: политика, общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: арест, санкции, Навальный, осуждение География: Литва — статья прочитана 89 раз Комментарии