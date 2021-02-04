Глава таможни Литвы: почти вся контрабанда сигарет – из Беларуси 🔊 Воспроизвести



Временный руководитель литовского Департамента таможни Йонас Мишкинис заявил, что в связи с тем, что в прошлом году было задержано нелегальных сигарет на сумму более 60 млн евро в основном из Беларуси, следует предпринять и политические шаги.



"Производство избыточных сигарет в Беларуси очень развито. Я не знаю, как будут развиваться (межгосударственные – BNS) отношения, но есть определенная межгосударственная проблема, поскольку подобные объемы требуют определенных шагов и на политическом уровне", – сказал в среду Й. Мишкинис на заседании парламентского Комитета по бюджету и финансам, комментируя ситуацию с теневой экономикой в стране.



Он сообщил, что в прошлом году было задержано 388 млн сигарет, из них 93% были из Беларуси.



"Это рекордно много (...). По сути эта была крупная контрабанда", – отметил Й. Мишкинис.



В январе таможня сообщила, что в прошлом году было задержано 16,6 млн контрабандных пачек сигарет, а в 2019-ом – 8,2 млн, тогда белорусские сигареты составляли 85%. Временный руководитель литовского Департамента таможни Йонас Мишкинис заявил, что в связи с тем, что в прошлом году было задержано нелегальных сигарет на сумму более 60 млн евро в основном из Беларуси, следует предпринять и политические шаги."Производство избыточных сигарет в Беларуси очень развито. Я не знаю, как будут развиваться (межгосударственные – BNS) отношения, но есть определенная межгосударственная проблема, поскольку подобные объемы требуют определенных шагов и на политическом уровне", – сказал в среду Й. Мишкинис на заседании парламентского Комитета по бюджету и финансам, комментируя ситуацию с теневой экономикой в стране.Он сообщил, что в прошлом году было задержано 388 млн сигарет, из них 93% были из Беларуси."Это рекордно много (...). По сути эта была крупная контрабанда", – отметил Й. Мишкинис.В январе таможня сообщила, что в прошлом году было задержано 16,6 млн контрабандных пачек сигарет, а в 2019-ом – 8,2 млн, тогда белорусские сигареты составляли 85%. BNS Категории: в странах Балтии, чп и криминал, экономика Ключевые слова: граница, контрабанда, сигареты, операция — статья прочитана 115 раз Комментарии