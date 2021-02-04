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Налоговая инспекция: тень в Литве в 2020 году составила до 13% ВВП



Доля не учтенной экономики в Литве в прошлом году, по предварительным данным, могла составить около 12,7-13% внутреннего валового продукта (ВВП).

По официальным данным, в 2019 году этот показатель составил 13,1%, в 2016 году – 14%, сообщили в среду представители Государственной налоговой инспекции.

По словам главы Государственной налоговой инспекции (ГНИ) Эдиты Янушене, терпимость к теневому сектору в Литве все еще остается большой.

"По данным наших опросов, 30% руководителей компаний оправдывают теневые действия, а 50% населения купили бы товар дешевле, но без уплаты налогов. Поэтому над сознательностью населения мы еще действительно должны работать", – заявила Э. Янушене на заседании парламентского Комитета по бюджету и финансам.
Заместитель главы ГНИ Артурас Клераускас отметил, что на сокращение теневого сектора положительно повлияли подробные данные о закупках, продажах и доставке грузов, предоставляемые ГНИ с 2017 года, потолок социальных взносов, а также директивы ЕС о налоге на прибыль.

"В связи с изменением информации в международном масштабе улучшилась ситуация на не облагаемыми налогами дивидендами, выплачиваемыми за границу. (...) Масштаб таких дивидендов сократился с 100 млн евро до практически одного миллиона евро в 2019 году", – сказала А. Клераускас.

По его словам, активная работа ГНИ с крупнейшими налогоплательщиками позволила дополнительно собрать в бюджет около 20 млн евро налога на прибыль, результатом контрольных мер ГНИ в прошлом году были 118 млн евро, основную часть их составили дополнительно насчитанные суммы НДС.
BNS
Категории: экономика, чп и криминал
Ключевые слова: налоги, коррупция, уровень, ГНИ, тень
География: Литва
статья прочитана 133 раза
добавлена сегодня, 4 февраля, 08:30

Комментарии

Хх
4 февраля, 09:51
#
И вся эта "тень" прилипла к рукам литовской верхушки?
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