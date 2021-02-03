Педагог – просвещённый человек и личность 🔊 Воспроизвести







Я - учительница, которая влюбилась в свою профессию, выбранную более 43 года назад. Поэтому я буду говорить только о школе. Но школа невозможна без учителя, независимо от того, какие ИТ и/или «какой 5G придумали».



Сам учитель должен быть компетентен, свободен, если он занимается именно своим любимым делом. Когда учитель свободен, он - творческий, гордый, а работа приносит ему радость и уверенность.



Он должен понимать абсолютную истину, что важно не то, как много сказано, а то, как это сказано. Надо продумывать, с чем идете к детям на урок, всегда. Особое уважение оказать родителям, и, рассказывая об успехах детей, надо особенно подчеркнуть хорошие стороны ребенка, а потом о замечаниях, ведь для родителей его ребенок самый гениальный, всегда. Сам учитель должен быть компетентен, свободен, если он занимается именно своим любимым делом. Когда учитель свободен, он - творческий, гордый, а работа приносит ему радость и уверенность.Он должен понимать абсолютную истину, что важно не то, как много сказано, а то, как это сказано. Надо продумывать, с чем идете к детям на урок, всегда. Особое уважение оказать родителям, и, рассказывая об успехах детей, надо особенно подчеркнуть хорошие стороны ребенка, а потом о замечаниях, ведь для родителей его ребенок самый гениальный, всегда.



Детям необходимо узнать свою настоящую ценность и социальный статус, свои права и обязанности, работу и вознаграждения, преступления и наказания. Дети получают много информации, зачастую низкого качества (например, на телевидении - реклама или видео).



Никакая техника (ИТ) или нововведение не заменят учителя ребенку. В музыкальном образовании детей очень важна личность учителя. Очень важно учитывать особенности детского возраста, ведь дети хотят многого, но еще не все знают.



У младших школьников есть своеобразное мышление и воображение, поэтому они много фантазируют и преувеличивают. Современные ученики очень чувствительны к окружающей среде. Они хотят общаться со взрослыми неформально, поэтому очень важно, чтобы учитель говорил с учениками не только о науке, но и о том, как они делают это в школе или дома, если есть такая возможность. Необходимо «потрогать» ребенка, «приблизить» его к себе. Это сделает учителя его другом.



Психологи считают, что основным занятием детей является игра. При обучении музыке дети могут моделировать различные игры, действия, движения, и здесь им поможет педагог. Для детей важно не только то, что говорит учитель, но и то, как он выглядит, его культура языка и общения, мир его опыта.



Музыка - это волшебная сказочная страна, и учитель музыки несет ответственность перед ребенком, перед Богом, за развитие растущей души, но в развитии этой души его также должна поддерживать семья ребенка. В этом случае к учителю музыки предъявляются очень высокие требования. Он должен творчески работать, успешно использовать современные методы обучения и воспитания, уметь прививать ученикам хороший эстетический вкус, потребность в активной деятельности, учить детей игре на детских музыкальных инструментах (играть на основном звуке фортепиано), учить чтению нот и самое главное пробуждать интерес к творчеству. ведь ребенок, познакомившись с музыкой, испытает радость и огромное счастье от «общения» с ней.











Через мои руки прошло много детей. Родители передают мне слова благодарности, а мне кажется, что те, кто работает с детьми, должны в первую очередь особенно их уважать и любить. У учителя должны быть такие качества, как доброта, внимание, терпение, умение справиться с ребенком, умение всех заставить работать.



В первую очередь, ребенок должен вам доверять. Иногда кажется, что человек улыбается, но ребенок почему–то его боится. Как говорится, дети все чувствуют. Но если ребенок чувствует, что вы искренне к нему относитесь, он или она будут вам доверять. Во-первых, никогда никого не оскорбляйте и никогда никого не обижайте. Кто тебе что-то говорит - люди разные, иногда кто-то может сказать тебе плохое слово - сначала неприятно, а потом подумай: «Да, ну и Бог ему судья». И всё.



Иногда могу немного внутри себя поругать, позлиться на близких, потом прощаю, конечно, списываю на депрессию, неопытность, молодость. На работе не срываю раздражение ни на детях, ни на взрослых.



Я несколько виню и себя, а потом беспокоюсь о себе - и мне становится легче, когда я стараюсь не раздражаться. Хотя иногда бывают очень напряженные дни, тяжелобольные дети, нервные родители.



Если у ребенка серьезное заболевание, то родители обеспокоены, чувствительны к его здоровью, и когда ко мне приходит очень «трудный» ребенок, то в его интересах знать точный диагноз, чтобы я могла поступить правильно, возможно, зная, что ребенок может делать и что нет. Тут тоже много нюансов.



Я начинаю разговаривать с мамой, задавая вопросы о деталях болезни. Я спрашиваю, как родился ребенок, какие операции когда делал, но такой разговор часто вызывает негативную реакцию родителей. Иногда даже неприятно контактировать с людьми, которые ко мне приходят, но это мой профессиональный долг. А вообще, я не могу пройти мимо, если кому-то понадобится моя помощь. Независимо от своего настроения, состояния здоровья и эмоционального настроения, я делаю это как с обычным учеником в нормальном состоянии.



Я стараюсь сосредоточиться на себе, сосредоточиться на ребенке и делать свою работу в меру своих возможностей. Я в меру упрямая, всегда стараюсь добиться хорошего результата, а иногда и успеха. Действительно разговариваю даже с совсем маленькими детьми. Дарю игрушки, а играя со звуком, играем и на дудках, подпеваем, и, как кони, щелкаем языком и насвистываем, стучим ритм детскими ритмическими инструментами и поем песни, в силу возможностей.



Спрашиваю: как дела, где вы были сегодня, что вы сделали? Что вы любите, о чем мечтаете? Если он очень гиперактивный, то, конечно, мы его отвлекаем, чтобы он вел себя спокойнее, и тогда можно похвалить его за хорошее поведение: «Молодец!».



Можно ли научиться хорошему поведению только по книгам? И да и нет.



Можем изучать методы, теорию ведения уроков, по книгам. Но практика должна быть практикой. Необходимо увидеть, как ученикам правильно выполнять определенные задания, какие не должны быть движения. Если дети хотят учиться, они согласятся выполнять простые и разные другие упражнения, которые не могут навредить ребенку. Когда у учителя столь большая практика можно добавить: «Раньше экология была лучше и естественный отбор: дети рождались более здоровыми, но сейчас они более развиты». Нынешнее поколение уже рождается, в основном болезненное, вне зависимости от экологии.



Иногда у здоровых родителей рождаются слабые дети, и наоборот, у слабых родителей рождаются крепкие дети. Парадокс!



Иногда дома к детям наблюдается пренебрежение. То есть мама не знает, думает, что все нормально, и при обращении к врачу их и малыша направляют к специалисту.



Сейчас можно многому научиться, посещая конференции, семинары, но надо учиться и у друзей. Могу сказать по своему жизненному опыту, что я встречаю больше хороших людей. Иногда «негативные» люди меняются и становятся в будущем лучшими друзьями. Например, когда человек расстроен, вы не можете ничего ни сказать, ни спросить, надо, как говорила моя бабушка, которая прожила весь прошлый век, 95 лет, надо иногда бояться человеку сказать то, что он боится услышать, и он мало-помалу, слово за словом, начнет сам говорить, открываться.



Каким должен быть учитель, каким учителем хотели бы видеть его ученики и их родители, общество? Педагог должен помнить, что каждый ребенок приходит в учебное заведение уже со своим рюкзаком, который содержит разные ценности, вещи, разные взгляды, разный опыт, разных родителей разные мотивации.



Как работать с этими разными предметами, как работать с детьми с разными позициями? У учителя есть глаза, чтобы видеть эти различия, сердце, которое должно любить, и руки, которые могут „обнимать“.



Учитель - это тот, кто передает детям свое тепло. Что делать, чтобы добиться прорыва в системе образования? К сожалению, желание у учителей учиться, совершенствоваться есть не у всех, потому что от учителя этого никто не требует или он просто ленив. Тогда некоторые ученики считают, что в школе не уроки, а веселые игры, и логическое мышление давно покинуло сознание школьников и пошло гулять по улице.



Кто научит этих молодых людей работать и быть серьезными учениками, чтобы их не высмеивали, когда они придут в класс? Молодому поколению необходимо лучшее качественное образование для всех, чтобы все дети нашей Литвы получили хорошее образование. Небольшое количество хороших учителей, здесь должно сказать свое слово не только при дистанционном обучении и попозже, вживую и почему бы не съездить в райцентры и не прочитать весь цикл сложных тем с иллюстрационными концертами учеников? Ведь «счастлива та страна, где самые умные и праведные люди становятся учителями» (Сократ).



И точно так же, как мы говорим о потребностях страны, сегодня мы должны говорить о системе образования и удовлетворении ее потребностей. Только молодое поколение - это будущее нашей страны, и, к сожалению, кто бы ни пытался противостоять, образование остается основой. К этому нужно стремиться, понимать, что ни один гражданин Литвы не достигнет личного счастья и благополучия без образования.







Учитель - яркая личность, которая умеет искать, открывать и зажигать. Учитель знает, что значит обучать, воспитывать молодого человека, который не всегда послушен, не всегда готов к тяжелой и ответственной работе, а молодые люди хотят всё делать очень быстро, получать ответы здесь и сейчас, не сидеть за трудными задачами и упражнениями, они у родителей часто просят репетиторов. Изменить отношение к учителю, к основному носителю знаний, изменить системную подготовку учителей, изменить систему самообразования и повышения квалификации, создать другие учебники и учебные программы не вширь, а в глубину.



Учитель должен работать так, чтобы в заключительном слове покидающего школу ученика, когда он держит аттестат в руке, были слова: «Спасибо, Учитель, за вашу теплоту, чуткость и знания. Спасибо за то, что мы чувствовали себя нужными, и любимыми».



Хочу пожелать всем - детям, взрослым - здоровья и только здоровья и благополучия, чтобы не болели, стремились всю жизнь учиться и получать хорошие знания.



Главное – все должны заботиться о своем здоровье. А мамам и папам - относиться друг к другу тепло, нежно, пытаться контролировать себя. Это принесет пользу и родителям, и детям и педагогам.



Мира ЯКУБОВСКАЯ,



учитель-эксперт музыки,



Vilniaus Verkių mokykla – daugiafunkcis centras Духовность и отсутствие духовности распространены повсеместно, и их невозможно отличить друг от друга. Добро и зло - самые распространенные понятия нравственного сознания, этические категории, характеризующие положительные и отрицательные ценности духовности, и в воспитании молодого человека очень важно, чтобы он все это запомнил, усвоил и понял. Можем представить, что дети рождаются не один раз, а дважды–трижды, т.е. приходя в этот мир и становясь человеком…Детям необходимо узнать свою настоящую ценность и социальный статус, свои права и обязанности, работу и вознаграждения, преступления и наказания. Дети получают много информации, зачастую низкого качества (например, на телевидении - реклама или видео).Никакая техника (ИТ) или нововведение не заменят учителя ребенку. В музыкальном образовании детей очень важна личность учителя. Очень важно учитывать особенности детского возраста, ведь дети хотят многого, но еще не все знают.У младших школьников есть своеобразное мышление и воображение, поэтому они много фантазируют и преувеличивают. Современные ученики очень чувствительны к окружающей среде. Они хотят общаться со взрослыми неформально, поэтому очень важно, чтобы учитель говорил с учениками не только о науке, но и о том, как они делают это в школе или дома, если есть такая возможность. Необходимо «потрогать» ребенка, «приблизить» его к себе. Это сделает учителя его другом.Психологи считают, что основным занятием детей является игра. При обучении музыке дети могут моделировать различные игры, действия, движения, и здесь им поможет педагог. Для детей важно не только то, что говорит учитель, но и то, как он выглядит, его культура языка и общения, мир его опыта.Музыка - это волшебная сказочная страна, и учитель музыки несет ответственность перед ребенком, перед Богом, за развитие растущей души, но в развитии этой души его также должна поддерживать семья ребенка. В этом случае к учителю музыки предъявляются очень высокие требования. Он должен творчески работать, успешно использовать современные методы обучения и воспитания, уметь прививать ученикам хороший эстетический вкус, потребность в активной деятельности, учить детей игре на детских музыкальных инструментах (играть на основном звуке фортепиано), учить чтению нот и самое главное пробуждать интерес к творчеству. ведь ребенок, познакомившись с музыкой, испытает радость и огромное счастье от «общения» с ней.Через мои руки прошло много детей. Родители передают мне слова благодарности, а мне кажется, что те, кто работает с детьми, должны в первую очередь особенно их уважать и любить. У учителя должны быть такие качества, как доброта, внимание, терпение, умение справиться с ребенком, умение всех заставить работать.В первую очередь, ребенок должен вам доверять. Иногда кажется, что человек улыбается, но ребенок почему–то его боится. Как говорится, дети все чувствуют. Но если ребенок чувствует, что вы искренне к нему относитесь, он или она будут вам доверять. Во-первых, никогда никого не оскорбляйте и никогда никого не обижайте. Кто тебе что-то говорит - люди разные, иногда кто-то может сказать тебе плохое слово - сначала неприятно, а потом подумай: «Да, ну и Бог ему судья». И всё.Иногда могу немного внутри себя поругать, позлиться на близких, потом прощаю, конечно, списываю на депрессию, неопытность, молодость. На работе не срываю раздражение ни на детях, ни на взрослых.Я несколько виню и себя, а потом беспокоюсь о себе - и мне становится легче, когда я стараюсь не раздражаться. Хотя иногда бывают очень напряженные дни, тяжелобольные дети, нервные родители.Если у ребенка серьезное заболевание, то родители обеспокоены, чувствительны к его здоровью, и когда ко мне приходит очень «трудный» ребенок, то в его интересах знать точный диагноз, чтобы я могла поступить правильно, возможно, зная, что ребенок может делать и что нет. Тут тоже много нюансов.Я начинаю разговаривать с мамой, задавая вопросы о деталях болезни. Я спрашиваю, как родился ребенок, какие операции когда делал, но такой разговор часто вызывает негативную реакцию родителей. Иногда даже неприятно контактировать с людьми, которые ко мне приходят, но это мой профессиональный долг. А вообще, я не могу пройти мимо, если кому-то понадобится моя помощь. Независимо от своего настроения, состояния здоровья и эмоционального настроения, я делаю это как с обычным учеником в нормальном состоянии.Я стараюсь сосредоточиться на себе, сосредоточиться на ребенке и делать свою работу в меру своих возможностей. Я в меру упрямая, всегда стараюсь добиться хорошего результата, а иногда и успеха. Действительно разговариваю даже с совсем маленькими детьми. Дарю игрушки, а играя со звуком, играем и на дудках, подпеваем, и, как кони, щелкаем языком и насвистываем, стучим ритм детскими ритмическими инструментами и поем песни, в силу возможностей.Спрашиваю: как дела, где вы были сегодня, что вы сделали? Что вы любите, о чем мечтаете? Если он очень гиперактивный, то, конечно, мы его отвлекаем, чтобы он вел себя спокойнее, и тогда можно похвалить его за хорошее поведение: «Молодец!».Можно ли научиться хорошему поведению только по книгам? И да и нет.Можем изучать методы, теорию ведения уроков, по книгам. Но практика должна быть практикой. Необходимо увидеть, как ученикам правильно выполнять определенные задания, какие не должны быть движения. Если дети хотят учиться, они согласятся выполнять простые и разные другие упражнения, которые не могут навредить ребенку. Когда у учителя столь большая практика можно добавить: «Раньше экология была лучше и естественный отбор: дети рождались более здоровыми, но сейчас они более развиты». Нынешнее поколение уже рождается, в основном болезненное, вне зависимости от экологии.Иногда у здоровых родителей рождаются слабые дети, и наоборот, у слабых родителей рождаются крепкие дети. Парадокс!Иногда дома к детям наблюдается пренебрежение. То есть мама не знает, думает, что все нормально, и при обращении к врачу их и малыша направляют к специалисту.Сейчас можно многому научиться, посещая конференции, семинары, но надо учиться и у друзей. Могу сказать по своему жизненному опыту, что я встречаю больше хороших людей. Иногда «негативные» люди меняются и становятся в будущем лучшими друзьями. Например, когда человек расстроен, вы не можете ничего ни сказать, ни спросить, надо, как говорила моя бабушка, которая прожила весь прошлый век, 95 лет, надо иногда бояться человеку сказать то, что он боится услышать, и он мало-помалу, слово за словом, начнет сам говорить, открываться.Каким должен быть учитель, каким учителем хотели бы видеть его ученики и их родители, общество? Педагог должен помнить, что каждый ребенок приходит в учебное заведение уже со своим рюкзаком, который содержит разные ценности, вещи, разные взгляды, разный опыт, разных родителей разные мотивации.Как работать с этими разными предметами, как работать с детьми с разными позициями? У учителя есть глаза, чтобы видеть эти различия, сердце, которое должно любить, и руки, которые могут „обнимать“.Учитель - это тот, кто передает детям свое тепло. Что делать, чтобы добиться прорыва в системе образования? К сожалению, желание у учителей учиться, совершенствоваться есть не у всех, потому что от учителя этого никто не требует или он просто ленив. Тогда некоторые ученики считают, что в школе не уроки, а веселые игры, и логическое мышление давно покинуло сознание школьников и пошло гулять по улице.Кто научит этих молодых людей работать и быть серьезными учениками, чтобы их не высмеивали, когда они придут в класс? Молодому поколению необходимо лучшее качественное образование для всех, чтобы все дети нашей Литвы получили хорошее образование. Небольшое количество хороших учителей, здесь должно сказать свое слово не только при дистанционном обучении и попозже, вживую и почему бы не съездить в райцентры и не прочитать весь цикл сложных тем с иллюстрационными концертами учеников? Ведь «счастлива та страна, где самые умные и праведные люди становятся учителями» (Сократ).И точно так же, как мы говорим о потребностях страны, сегодня мы должны говорить о системе образования и удовлетворении ее потребностей. Только молодое поколение - это будущее нашей страны, и, к сожалению, кто бы ни пытался противостоять, образование остается основой. К этому нужно стремиться, понимать, что ни один гражданин Литвы не достигнет личного счастья и благополучия без образования.Педагог дает качественное образование. Поэтому он должен очень ответственно подготовиться к своему уроку, перед ним - класс с разными знаниями и способностями. На уроке предстоит много работы. Конечно, учитель должен знать, наблюдать, анализировать, делать выводы.Учитель - яркая личность, которая умеет искать, открывать и зажигать. Учитель знает, что значит обучать, воспитывать молодого человека, который не всегда послушен, не всегда готов к тяжелой и ответственной работе, а молодые люди хотят всё делать очень быстро, получать ответы здесь и сейчас, не сидеть за трудными задачами и упражнениями, они у родителей часто просят репетиторов. Изменить отношение к учителю, к основному носителю знаний, изменить системную подготовку учителей, изменить систему самообразования и повышения квалификации, создать другие учебники и учебные программы не вширь, а в глубину.Учитель должен работать так, чтобы в заключительном слове покидающего школу ученика, когда он держит аттестат в руке, были слова: «Спасибо, Учитель, за вашу теплоту, чуткость и знания. Спасибо за то, что мы чувствовали себя нужными, и любимыми».Хочу пожелать всем - детям, взрослым - здоровья и только здоровья и благополучия, чтобы не болели, стремились всю жизнь учиться и получать хорошие знания.Главное – все должны заботиться о своем здоровье. А мамам и папам - относиться друг к другу тепло, нежно, пытаться контролировать себя. Это принесет пользу и родителям, и детям и педагогам. специально для «Обзора» Категории: образование Ключевые слова: музыка, дети, школа, Мира Якубовская — статья прочитана 75 раз Комментарии