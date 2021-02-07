Наша национальность – важнейшая часть нашего самоопределения 🔊 Воспроизвести В этом году началась новая всеобщая перепись населения, правда, проводиться она будет в этот раз без непосредственного контакта - все данные перейдут из государственных реестров.



Действительно это может сэкономить время, ведь в государственном реестре есть вся нужная информация: когда родился, когда женился, скольких произвёл на свет и в каких годах покинул пределы не только государства, но и мира сего. Однако показатели национальной идентичности не фиксируются и не накапливаются в информационных системах. Поэтому департамент статистики проводит отдельный опрос для определения национального состава государства.



Конечно, кто-то может посчитать неважным определение своей национальности, к тому же её можно не указывать и в паспорте. Однако нужно понимать, что от количественного состава национальных меньшинств нашей страны зависит очень многое. Любые статистические данные используются прежде всего для планирования. Точно так же и с национальностью. Данные по национальному составу населения используются, чтобы понять демографические проблемы, миграционные, социальные. И сокращение числа представителей нацменьшинств может повлечь за собой ряд политических последствий в области просвещения, финансирования и развития деятельности общественных организаций, повседневной жизни. Действительно это может сэкономить время, ведь в государственном реестре есть вся нужная информация: когда родился, когда женился, скольких произвёл на свет и в каких годах покинул пределы не только государства, но и мира сего. Однако показатели национальной идентичности не фиксируются и не накапливаются в информационных системах. Поэтому департамент статистики проводит отдельный опрос для определения национального состава государства.Конечно, кто-то может посчитать неважным определение своей национальности, к тому же её можно не указывать и в паспорте. Однако нужно понимать, что от количественного состава национальных меньшинств нашей страны зависит очень многое. Любые статистические данные используются прежде всего для планирования. Точно так же и с национальностью. Данные по национальному составу населения используются, чтобы понять демографические проблемы, миграционные, социальные. И сокращение числа представителей нацменьшинств может повлечь за собой ряд политических последствий в области просвещения, финансирования и развития деятельности общественных организаций, повседневной жизни.



Фото Виктора Грецкаса, "Обзор"







Известный социолог и психолог Жан Пиаже писал о том, что этническая идентичность ребёнка формируется достаточно рано. И уже в раннем детстве появляется стремление к пониманию себя и своей семьи, которое способствует самоосознанию. В дальнейшем представление о своей национальности может меняться. Школьный возраст является в социальном плане решающей стадией. В это время просыпается чувство этноса, культуры. Именно в отрочестве начинаются попытки найти ориентиры для окончательной идентификации.



Исследователи выделяют у национальной идентичности ряд особенностей. Например, то, что идентичность родом из прошлого. В смутные времена, когда настоящее не является устойчивым, целые народы обращаются к своему историческому прошлому. Такие чувства, как гордость, стыд, обида, страхи опираются на глубокие эмоциональные связи с национальной общностью и на моральные обязательства, связанные с ней.



Ученые считают, что для национального самоопределения есть два способа: субъективный и объективный. Первый - это то, к какой национальности человек сам себя относит: какие он соблюдает традиции, имеет черты внешности и характера, носителем какого языка он является. Второй - это как воспринимают его сородичи. То есть отождествляют ли люди выбранной национальной группы этого человека с собой. Таким образом, национальность - это личное сознание и окружающее согласие с тем, что человек принадлежит (связан родством) к какой-то группе людей. Чтобы не получилось так: свой среди чужих, чужой среди своих.



Национальность - это личное сознание и окружающее согласие с тем, что человек принадлежит (связан родством) к какой-то группе людей. Чтобы не получилось так: свой среди чужих, чужой среди своих.



Фото Владимира Клоповского, "Обзор"







Можно, конечно, проигнорировать просьбу участвовать в опросе. Но причина, по которой спрашивают про национальность, – дать людям возможность выразить именно это самоопределение. Если процент национальных меньшинств будет уменьшаться, то и социальные блага будут распределяться государством с учётом этой информации. И нужно всем понимать, что при сокращении состава той или иной этнической группы автоматически будут уменьшаться места в русской или польской школе, а также в детском саду возле дома.



Так, к примеру, в переписи от 2011 года отразились процеcсы сокращения русскоязычного населения за время независимости. И чаще других средние школы с русским языком преподавания стали впоследствии терять своих учеников. Процесс ассимиляции тоже сделал своё дело. Были ситуации, когда родной язык не совпадал с национальной идентичностью. Немало представителей молодого поколения начали отказываться от своей национальной идентичности и стали считать себя литовцами.



Но благодаря репрезентативным опросам, выяснилось, что немалой части населения важно считать себя русскими, поляками, евреями, белорусами и т. д., важно использование родного языка в повседневной жизни, посещение мероприятий на своём языке, сохранение обычаев, культуры, истории на своём родном языке. Не менее важно национальным меньшинствам и то, чтобы дети изучали свой родной язык в школах.



Поэтому обращаемся ко всем с просьбой с 15 января до 17 февраля поучаствовать в электронном опросе по ссылке



https://surasymas.stat.gov.lt и обозначить свою национальность! Участие в опросе займёт несколько минут, но может иметь решающее значение для будущего - вас и ваших детей. В электронной анкете, которая переведена на английский, русский и польский языки, всего четыре вопроса. Все представленные данные останутся конфиденциальными и будут вноситься в базу данных в обезличенном виде. Предварительные данные обещают представить уже в конце этого года. Нужно отметить, что в современном мире довольно остро стоит вопрос: «Национальность - это политическое, социальное или биологическое понятие?». Думаю, важно не путать гражданство и национальность. Есть нация , которая территориально и исторически определяет понятие народа. А есть индивидуальная идентификация. Первое понятие - политическое и социальное, означает, к обществу какой страны относится индивидуум. Второе, биологическое, показывает, кто человек по рождению, происхождению. В моноэтнической семье всё просто. Живёт человек в Литве, папа - литовец, мама - литовка, он тоже литовец! Но исторический путь нашей страны довольно долог. Всё смешалось - народы, этносы, нации... Определить принадлежность человека к конкретной национальности очень сложно. И в межэтнической семье (например, польско-русской, литовско-польской и т.д.), когда отец и мать - разных национальностей, возникает ситуация двух форматов: человек не может определиться с выбором национальности.Известный социолог и психолог Жан Пиаже писал о том, что этническая идентичность ребёнка формируется достаточно рано. И уже в раннем детстве появляется стремление к пониманию себя и своей семьи, которое способствует самоосознанию. В дальнейшем представление о своей национальности может меняться. Школьный возраст является в социальном плане решающей стадией. В это время просыпается чувство этноса, культуры. Именно в отрочестве начинаются попытки найти ориентиры для окончательной идентификации.Исследователи выделяют у национальной идентичности ряд особенностей. Например, то, что идентичность родом из прошлого. В смутные времена, когда настоящее не является устойчивым, целые народы обращаются к своему историческому прошлому. Такие чувства, как гордость, стыд, обида, страхи опираются на глубокие эмоциональные связи с национальной общностью и на моральные обязательства, связанные с ней.Ученые считают, что для национального самоопределения есть два способа: субъективный и объективный. Первый - это то, к какой национальности человек сам себя относит: какие он соблюдает традиции, имеет черты внешности и характера, носителем какого языка он является. Второй - это как воспринимают его сородичи. То есть отождествляют ли люди выбранной национальной группы этого человека с собой. Таким образом, национальность - это личное сознание и окружающее согласие с тем, что человек принадлежит (связан родством) к какой-то группе людей. Чтобы не получилось так: свой среди чужих, чужой среди своих.Национальность - это личное сознание и окружающее согласие с тем, что человек принадлежит (связан родством) к какой-то группе людей. Чтобы не получилось так: свой среди чужих, чужой среди своих.Можно, конечно, проигнорировать просьбу участвовать в опросе. Но причина, по которой спрашивают про национальность, – дать людям возможность выразить именно это самоопределение. Если процент национальных меньшинств будет уменьшаться, то и социальные блага будут распределяться государством с учётом этой информации. И нужно всем понимать, что при сокращении состава той или иной этнической группы автоматически будут уменьшаться места в русской или польской школе, а также в детском саду возле дома.Так, к примеру, в переписи от 2011 года отразились процеcсы сокращения русскоязычного населения за время независимости. И чаще других средние школы с русским языком преподавания стали впоследствии терять своих учеников. Процесс ассимиляции тоже сделал своё дело. Были ситуации, когда родной язык не совпадал с национальной идентичностью. Немало представителей молодого поколения начали отказываться от своей национальной идентичности и стали считать себя литовцами.Но благодаря репрезентативным опросам, выяснилось, что немалой части населения важно считать себя русскими, поляками, евреями, белорусами и т. д., важно использование родного языка в повседневной жизни, посещение мероприятий на своём языке, сохранение обычаев, культуры, истории на своём родном языке. Не менее важно национальным меньшинствам и то, чтобы дети изучали свой родной язык в школах.Поэтому обращаемся ко всем с просьбой с 15 января до 17 февраля поучаствовать в электронном опросе по ссылкеhttps://surasymas.stat.gov.lt и обозначить свою национальность! Участие в опросе займёт несколько минут, но может иметь решающее значение для будущего - вас и ваших детей. В электронной анкете, которая переведена на английский, русский и польский языки, всего четыре вопроса. Все представленные данные останутся конфиденциальными и будут вноситься в базу данных в обезличенном виде. Предварительные данные обещают представить уже в конце этого года. Ромуальда ПОШЕВЕЦКАЯ, депутат Вильнюсского горсовета , "Обзор" Категории: политика, общество, в странах Балтии Ключевые слова: Литва, национальность, перепись Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1256 +1 статья прочитана 299 раз Комментарии