Сказано 🔊 Воспроизвести Председатель Комиссии Сейма по вопросам борьбы за свободу и исторической памяти, консерватор Валдас Ракутис в своём опубликованном в День памяти жертв Холокоста комментарии, призвав искать причины геноцида евреев, упомянул роль евреев в Холокосте и в репрессивных советских структурах.



«Так что же с пособниками? Кто те люди, которые перенимают ужасные идеи? Лидеры ли это литовского народа, такие как первый доброволец Казис Шкирпа или генерал Ветра? А может, Антанас Сметона? Невзирая на большой ажиотаж последнего времени, никак не удалось доказать, что Холокост организовали они. Нет, это совершенно другие люди, часто необразованные, склонные чувствовать себя важными, когда получают ружьё в руки, иногда сильно пострадавшие от советских репрессий 1941 года, иногда слепо выполнявшие указы. Они похожи на ястребов. Давайте узнаем о них, почему они так делали. Ведь в исполнителях Холокоста не было нехватки и среди самих евреев, особенно в структурах самоуправления в гетто. Но также следует ответить на вопрос о том, какими были взгляды самих евреев, какие идеи побудили часть их сотрудничать с советской властью, занять должности в советских репрессивных структурах. Иногда сознание причин позволяет понять и последствия, хотя и не оправдывает поступков», – написал В.Ракутис. «Так что же с пособниками? Кто те люди, которые перенимают ужасные идеи? Лидеры ли это литовского народа, такие как первый доброволец Казис Шкирпа или генерал Ветра? А может, Антанас Сметона? Невзирая на большой ажиотаж последнего времени, никак не удалось доказать, что Холокост организовали они. Нет, это совершенно другие люди, часто необразованные, склонные чувствовать себя важными, когда получают ружьё в руки, иногда сильно пострадавшие от советских репрессий 1941 года, иногда слепо выполнявшие указы. Они похожи на ястребов. Давайте узнаем о них, почему они так делали. Ведь в исполнителях Холокоста не было нехватки и среди самих евреев, особенно в структурах самоуправления в гетто. Но также следует ответить на вопрос о том, какими были взгляды самих евреев, какие идеи побудили часть их сотрудничать с советской властью, занять должности в советских репрессивных структурах. Иногда сознание причин позволяет понять и последствия, хотя и не оправдывает поступков», – написал В.Ракутис. В.Ракутис по образованию историк. Он преподавал в Военной академии Литвы, занимал должность советника в литовской армии.



Во время Второй мировой войны нацисты и местные пособники уничтожили более 90% евреев из более 200 тысяч, проживавших в Литве. Израиль наградил титулом Праведника мира 900 жителей Литвы за спасение евреев.



● ● ●



Посол Израиля в Литве Йоссеф Леви назвал бесчувственным и конфузным комментарий члена фракции консерваторов Сейма Литвы, депутата Валдаса Ракутиса на тему Холокоста.



«У евреев есть поговорка – если один человек кидает камень в колодец, то его не могут достать оттуда и сто сильных мужчин. Я не знаком с господином Ракутисом. Возможно, у него были хорошие намерения. Но эта статья, написанная в День памяти жертв Холокоста, к сожалению, была бесчувственной, конфузной и навредила имиджу Литвы», – сказал посол BNS.



«Мне особенно грустно после того, как столько прекрасных людей старались продемонстрировать уважение к жертвам», – добавил он, упоминая внимание со стороны спикера Сейма, премьера и глав МИД Литвы.



«Как вы, пусть даже косвенно, можете обвинять еврейских младенцев и матерей, убитых тысячами в массовых могилах, в том, что они сочувствовали Сталину? У вас нет стыда? Евреи также были высланы в Сибирь. Мне грустно, и я разочарован таким текстом, особенно сегодня. Это не служит благу нашей общей истории», – прокомментировал Й.Леви.



● ● ●



Высказывание Валдаса Ракутиса о Холокосте является неприемлемым, заявил посол Германии Маттиас Зонн.



Посол опубликовал свой комментарий на странице посольства Германии в соцсети Фейсбук.



«Очень шокирует то, что искажение этого общего понимания возникло из демократического европейского парламента именно в День памяти жертв Холокоста. Совершенно неприемлемо даже намёками утверждать, что жертвы в чём-то виноваты в их преследовании или убийствах, осуществлявшихся во время нацистской оккупации Германии», – отметил посол.



М.Зонн напомнил, что еврейский термин «Шоа» имеет особо точное значение – массовое убийство людей не по поводу того, что они думали, сказали или делали, а лишь потому, кем они были, то есть геноцид.



«Историческая ответственность Германии за Холокост остаётся и сейчас, останется и в будущем, она включает в себя и борьбу с попытками перенести вину преступников на жертв», – подчеркнул он.



Посол сказал, что благодарен министру иностранных дел Габриэлюсу Ландсбергису «за быстрое заявление», в котором он чётко заявил, что правительство и его партия «никоим образом не будут терпимы к таким шокирующим искажениям истории».



«От имени Германии сегодня хочу передать свою солидарность и траур Еврейской общине Литвы и литвакам во всём мире», – отметил он.



● ● ●



Высказывания члена фракции консерваторов Сейма Литвы, депутата и историка Валдаса Ракутиса о Холокосте являются печальным недоразумением, и такие рассуждения лишь ещё больше оскорбляют близких погибших, утверждает литовский президент Гитанас Науседа.



«Жаль, что от достаточно компетентных людей, обладающих большой политической ответственностью, иногда мы слышим такие рассуждения, которые делают очень больно близким жертв, нашим партнёрам, поэтому я надеюсь, что мнение господина Ракутиса не означает мнения фракции или мнения Сейма», – добавил он.



«Я думаю, что было достаточно комментариев, опровержений со стороны руководителя партии, и всё же мы приносим извинения за недоразумение и просим не делать из этого поспешных выводов», – сказал президент Литвы.



Из-за вызвавшего негативные оценки комментария о Холокосте В.Ракутис уходит с должности председателя парламентской Комиссии по вопросам борьбы за свободу и государственной исторической памяти.



Председатель Еврейской общины Литвы Фаина Куклянски потребовала от Генеральной прокуратуры начать досудебное расследование в связи с отрицанием и искажением Холокоста. BNS Категории: общество Ключевые слова: геноцид Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1256 — статья прочитана 143 раза Комментарии