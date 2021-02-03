Загрузка... Литва подпишет договор ассоциативного членства с Европейским космическим агентством 🔊 Воспроизвести



Литва планирует стать ассоциированным членом Европейского космического агентства (ЕКА), в данный момент у страны статус сотрудничающего государства.



В среду на заседании правительство одобрило предложение обратиться к президенту с просьбой предоставить Министерству экономики и инноваций полномочия для подписания соглашения правительства и ЕКА.



"Вносимой Литвой членский взнос в размере 3 млн евро принесет отдачу в 8,4 млн евро. Ассоциативное членство предоставит право субъектам литовского бизнеса участвовать в различных программах ЕКА", – говорится в справке, предоставленном правительством.



По данным ЕКА, непосредственно инвестированный участниками программ 1 евро создает не менее 3,5 евро стоимости.



Министерство экономики и инноваций отмечает, что договор о сотрудничестве Литвы и ЕКА продлен до 27 сентября этого года – до того, как соглашение об ассоциативном членстве будет подписано и ратифицировано в сейме, в противном случае у Литвы не будет соглашения с агентством.



Сейчас за возможность участия в деятельности ЕКА Литва ежегодна платит около 1,3-1,4 млн евро. Литва планирует стать ассоциированным членом Европейского космического агентства (ЕКА), в данный момент у страны статус сотрудничающего государства.В среду на заседании правительство одобрило предложение обратиться к президенту с просьбой предоставить Министерству экономики и инноваций полномочия для подписания соглашения правительства и ЕКА."Вносимой Литвой членский взнос в размере 3 млн евро принесет отдачу в 8,4 млн евро. Ассоциативное членство предоставит право субъектам литовского бизнеса участвовать в различных программах ЕКА", – говорится в справке, предоставленном правительством.По данным ЕКА, непосредственно инвестированный участниками программ 1 евро создает не менее 3,5 евро стоимости.Министерство экономики и инноваций отмечает, что договор о сотрудничестве Литвы и ЕКА продлен до 27 сентября этого года – до того, как соглашение об ассоциативном членстве будет подписано и ратифицировано в сейме, в противном случае у Литвы не будет соглашения с агентством.Сейчас за возможность участия в деятельности ЕКА Литва ежегодна платит около 1,3-1,4 млн евро. Загрузка... BNS Категории: экономика, технологии, в Европе, образование Ключевые слова: космос, договор, исследование География: Литва — статья прочитана 135 раз Комментарии