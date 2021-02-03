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Литва подпишет договор ассоциативного членства с Европейским космическим агентством
Литва планирует стать ассоциированным членом Европейского космического агентства (ЕКА), в данный момент у страны статус сотрудничающего государства.
В среду на заседании правительство одобрило предложение обратиться к президенту с просьбой предоставить Министерству экономики и инноваций полномочия для подписания соглашения правительства и ЕКА.
"Вносимой Литвой членский взнос в размере 3 млн евро принесет отдачу в 8,4 млн евро. Ассоциативное членство предоставит право субъектам литовского бизнеса участвовать в различных программах ЕКА", – говорится в справке, предоставленном правительством.
По данным ЕКА, непосредственно инвестированный участниками программ 1 евро создает не менее 3,5 евро стоимости.
Министерство экономики и инноваций отмечает, что договор о сотрудничестве Литвы и ЕКА продлен до 27 сентября этого года – до того, как соглашение об ассоциативном членстве будет подписано и ратифицировано в сейме, в противном случае у Литвы не будет соглашения с агентством.
Сейчас за возможность участия в деятельности ЕКА Литва ежегодна платит около 1,3-1,4 млн евро.
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Категории: экономика, технологии, в Европе, образование
Ключевые слова: космос, договор, исследование
География: Литва
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