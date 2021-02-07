Надёжен ли ваш пароль? 🔊 Воспроизвести Кибернетические атаки в наш век высоких технологий уже стали делом почти обычным, однако многие пользователи интернета всё ещё остаются недостаточно бдительными – например, используют слишком «слабые» пароли доступа к своей учётной записи. При этом эксперты говорят, что обеспечение безопасности не требует больших усилий.



Легко запоминающийся, но…



Опубликованные в конце прошлого года данные свидетельствуют о том, что излюбленными паролями пользователей интернета по-прежнему остаются элементарные цифровые или буквенные комбинации. К примеру, самый популярный в мире пароль «123456» использует 1 из 100 человек.



Почти не уступают по популярности и такие легко запоминающиеся слова или комбинации, как «password», «qwerty» и «iloveyou». Эта информация была получена в результате исследования, проведённого компанией NordPass в сотрудничестве с организацией, расследующей случаи утечки данных и взломов личных учётных записей. Опубликованные в конце прошлого года данные свидетельствуют о том, что излюбленными паролями пользователей интернета по-прежнему остаются элементарные цифровые или буквенные комбинации. К примеру, самый популярный в мире пароль «123456» использует 1 из 100 человек.Почти не уступают по популярности и такие легко запоминающиеся слова или комбинации, как «password», «qwerty» и «iloveyou». Эта информация была получена в результате исследования, проведённого компанией NordPass в сотрудничестве с организацией, расследующей случаи утечки данных и взломов личных учётных записей. Проведённый в процессе исследования анализ базы данных 275 млн паролей показал, что лишь 122 млн из них являются уникальными, то есть более половины паролей – это те же самые комбинации. Об аналогичных тенденциях создания паролей, когда пользователи выбирают для них не только легко запоминающиеся комбинации цифр или букв, но и информацию личного характера, свидетельствуют и результаты предыдущих исследований такого рода.



В свою очередь, специалисты предупреждают, что взлом такой учётной записи для орудующих в сети преступников – дело нескольких секунд.



Пригодится двойная защита



По словам эксперта в области инноваций Арнольдаса Лукошюса, зачастую даже безопасный на первый взгляд пароль нетрудно просто угадать, поэтому он должен быть не столько сложным, сколько непредсказуемым.



«К примеру, даже если сами вы не назовёте пароль по телефону и не внесёте его на созданный мошенниками сайт, они могут заглянуть в вашу социальную сеть и проверить, что вы больше всего любите, какое имя чаще всего упоминаете. Это кличка вашего питомца? Или имя вашего внука? Остаётся подобрать даты и предпринять попытку взлома, возможно, она окажется удачной», – делится предположениями А.Лукошюс.



Один из способов создания надёжного пароля, говорит эксперт, – доверить это веб-браузеру, который его предложит и сохранит. Но всё же запомнить такой пароль вряд ли удастся, поэтому лучше создать ассоциативный пароль.



«Ведь пароль «1svidanie­bylouREKI» вам вспомнить легко, а другим его угадать почти невозможно. Кроме того, сейчас многие сайты предлагают проверку второй ступени – даже если правильный пароль вводится на новом устройстве, на указанный вами телефон или адрес электронной почты высылается код, который нужно ввести, чтобы сайт принял пароль. Рекомендую непременно включить такую проверку, по крайней мере, для своих учётных записей в Facebook, Google. И ни в коем случае не используйте везде один и тот же пароль», – советует А.Лукошюс.



Важная тема обучения



Разумеется, вспомнить все пароли – задача нелёгкая. Но за нас это могут сделать программы управления паролями NordPass, LastPass и другие, нужно будет только запомнить пароль для самой программы. Эксперты напоминают, что пароли нужно менять регулярно, поскольку базы данных «взломанных» паролей постоянно обновляются, так что даже надёжный в прошлом пароль со временем может стать уязвимым.



На бесплатных курсах по обучению цифровой грамотности, организуемых в рамках проекта «Подключённая Литва» (Prisijungusi Lietuva), темы безопасного пользования интернетом и интеллектуальными устройствами являются одними из самых важных.



«Вне зависимости от возраста всем одинаково важно научиться безопасно пользоваться интернетом, распознавать возможные угрозы, а также знать, что делать, если вы столкнётесь с незаконным или вредоносным контентом. Поэтому люди, которым не хватает знаний об интернете и интеллектуальных устройствах или практических навыков пользования ими, приглашаются на бесплатные курсы проекта «Подключённая Литва», которые проводятся на литовском, русском и польском языках», – говорит эксперт по информации ассоциации «Langas į ateitį» («Окно в будущее») Бируте Станявичене. На этих курсах, по её словам, уже обучались более 80 тыс. жителей Литвы.



О проекте «Подключённая Литва» (www.prisijungusi.lt)



Проект направлен на стимулирование приобретения жителями Литвы навыков эффективного, всестороннего, безопасного и ответственного пользования интернетом и привлечение к этой деятельности местных сообществ.



Проект реализует Комитет по развитию информационного общества совместно с партнёрами: ассоциацией «Langas į ateitį», Службой регулирования связи Литовской Республики, Национальной библиотекой им. Мартинаса Мажвидаса, Министерством внутренних дел Литвы.



Проект финансируется на средства Европейского фонда регионального развития и государственного бюджета Литовской Республики.



В настоящее время желающие углубить свои знания в области цифровой грамотности приглашаются принять участие в обучении, которое проводится удалённым способом. Регистрироваться можно по тел. +370 620 20 961, а также по адресу mokymai@vipt.lt, форма для регистрации представлена на сайте prisijungusi.lt. "Обзор" Категории: технологии Ключевые слова: безопасность Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1256 — статья прочитана 91 раз Комментарии