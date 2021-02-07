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О программе телевидения



Постоянные читатели «Обзора» наверняка обратили внимание на то, что с третьего номера в этом году вкладыш с телепрограммой стал выглядеть по-другому.

Если раньше газетные страницы, на которых печаталась телепрограмма, нужно было вынимать, разрезать и складывать в нужном порядке, чтобы получилась подборка меньшего формата, то теперь ничего разрезать не нужно, а вся программа разбита по страницам и дням недели: на каждый день выделена одна страница газеты.

При этом по-прежнему осталась возможность вытаскивать телевкладыш и держать его где-то рядом с телевизором. Не исчезла и возможность складывать уже вынутый вкладыш пополам, чтобы он занимал меньше места.

Почему редакция пошла на такое изменение? Главная причина – сугубо техническая.
С января 2021 года «Обзор» печатается в другой типографии, у которой совершенно иные технические требования к материалам, сдаваемым в печать. При этом весь процесс – компьютеризированный, предусматривающий какие-то обязательные именно технические условия.

Такой переход позволил сделать всю газету полноцветной, что, по мнению редакции и читателей, несомненно, стало шагом вперёд и ещё одним преимуществом газеты. По крайней мере, ни один из читателей не выразил недовольства тем, что часть газеты перестала быть только чёрно-белой.

А вот из-за изменений, произошедших с ТВ-вкладышем, недовольные появились. Некоторые читатели звонили и писали в редакцию, что им удобнее старый формат вкладыша, к которому они привыкли.

Поэтому данное объяснение, прежде всего, для них.

После того как номер газеты полностью подготовлен к отправке в типографию, все страницы, если можно так выразиться, через интернет «заливаются» в специальные компьютерные формы типографии. И всякий раз, когда дело доходило до передачи страниц с телепрограммами в старом формате – маленькой книжечкой, требовалось два-три дополнительных часа работы в ручном режиме, чтобы ТВ-страницы стали соответствовать всем требованиям типографии.

И при этом трудиться дополнительно приходилось не только специалистам «Обзора», но и типографии.

Так что, переход к другому формату ТВ-вкладыша – это не прихоть редакции, родившаяся на пустом месте. Более того, многим это понравилось.

Но последнее слово, как не раз подчёркивал «Обзор», всегда – за читателями!

Всегда ваш «Обзор»
"Обзор"
Категории: общество
Ключевые слова: телепрограмма
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1256
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добавлена сегодня, 7 февраля, 18:20

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