В должниках – 161 000 человек 🔊 Воспроизвести



Антирекорд жителя литвы – 209 неоплаченных счетов, а сумма задолженностей у мужчин вдвое больше, чем у женщин



По данным кредитного бюро «Creditinfo Lietuva», в Литве 161 тыс. жителей имеет хотя бы один просроченный долг, около 30 тыс. – по 2, а более 10 тыс. – по 3 таких долга. 823 жителя страны имеют по 10 и более долгов. И всё же абсолютным рекордсменом по долгам считается житель приморского региона, на сегодняшний день не оплативший 209 счетов. Всего должники в Литве задерживают возвращение 392,6 млн. евро:



69 проц. этой суммы приходится на долги мужчин, 31 проц. – на долги женщин.



«Должников в Литве больше, чем жителей в Клайпеде, третьем по величине городе Литвы. Это немалое число, учитывая, с какими последствиями сталкиваются люди, имеющие долги, – говорит Довиле Крикщюкайте, юрист «Creditinfo Lietuva». – В любой компании таких людей причисляют к группе рискованных клиентов, с которыми не хочет иметь дела ни один кредитор, поэтому таким людям трудно надеяться на получение жилищного кредита, приобретение автомобиля или даже мобильного телефона в кредит». 69 проц. этой суммы приходится на долги мужчин, 31 проц. – на долги женщин.«Должников в Литве больше, чем жителей в Клайпеде, третьем по величине городе Литвы. Это немалое число, учитывая, с какими последствиями сталкиваются люди, имеющие долги, – говорит Довиле Крикщюкайте, юрист «Creditinfo Lietuva». – В любой компании таких людей причисляют к группе рискованных клиентов, с которыми не хочет иметь дела ни один кредитор, поэтому таким людям трудно надеяться на получение жилищного кредита, приобретение автомобиля или даже мобильного телефона в кредит». По словам юриста, информацию об уже образовавшихся задолженностях сразу же увидит любое предприятие, желающее оценить платёжеспособность клиента, проверив данные потенциального клиента в кредитном бюро.



Не возвращают долги, не платят за электроэнергию и воду



«Многие люди думают, что в систему кредитного бюро попадает только информация о задолженностях перед банками или лизинговыми компаниями, но следует помнить, что фиксируются все задолженности и телекоммуникационным, и коммунальным предприятиям, и поставщикам электроэнергии. Даже небольшая задолженность может обернуться большими неприятностями», – разъясняет Д.Крикщюкайте.



По словам юриста, в системе кредитного бюро записи о зафиксированных долгах каждого человека хранятся минимум 10 лет, а обычная практика кредитных учреждений говорит о том, что даже после погашения задолженностей человек около двух лет находится под наб­людением – не образовались ли у него новые просроченные платежи за полученные товары и услуги.



Терпение кредиторов небеспредельно



Представитель кредитного бюро рекомендует особенно внимательно относиться к получаемым счетам и своевременно информировать кредиторов об изменении адреса места жительства, адреса электронной почты или номера телефона. В противном случае вы рискуете не получить счёта и предупреждения, а информация о накопившихся задолженностях может быть передана осуществляющим взыскание компаниям.



«На практике, как правило, должника предупреждают за 30 дней. Если он не рассчитывается до указанной даты, то инициируется взыскание долга, а информация о задолженностях передаётся в кредитное бюро. Но каждая компания сама решает, каким образом призвать должника рассчитаться – высылают письма и СМС-сообщения, звонят, предлагая погасить задолженности по-хорошему. Есть компании, которые лишь спустя десятилетие решают, наконец, передать кредитному бюро информацию о своих должниках», – говорит представитель «Creditinfo Lietuva».



Суммы – от нескольких центов до четырёх с половиной миллионов евро



По сведениям кредитного бюро, общая сумма просроченных платежей жителей Литвы составляет 392,6 млн евро – это почти половина суммы, которая сейчас в бюджете Литвы дополнительно выделена для борьбы с последствиями пандемии коронавируса. Средняя сумма долга одного должника в Литве составляет 1490 евро, но в списки должников может попасть как человек, вовремя не заплативший несколько центов, так и задолжавший десятки или даже сотни тысяч евро. А самая крупная сумма долга, своевременно не погашенного одним жителем Литвы, составляет 4,6 млн евро. Поэтому представитель кредитного бюро рекомендует кредиторам, прежде чем заключить договор с новым клиентом, проверить, какова его финансовая дисциплина, всегда ли он своевременно рассчитывается с другими компаниями.



Мужчины должны вдвое больше, чем женщины, а долги возвращают медленнее



Анализ данных должников показал, что женщины более ответственно относятся к своим финансовым обязательствам. По сведениям кредитного бюро, в Литве 69 проц. общей суммы просроченных долгов приходится на мужчин и только 31 проц. – на женщин. Женщины возвращают свои долги в среднем на 3 месяца быстрее: в среднем продолжительность просрочки платежа среди мужчин составляет 1870 дней, среди женщин – 1765 дней.



Учитывая это, больше женщин (53 проц.), чем мужчин (44 проц.) получают самый высокий кредитный рейтинг «А». Соответственно, большему числу мужчин (11 проц.), чем женщин (7 проц.), присваивается самый низкий кредитный рейтинг «Е». В информационные системы компании «Creditinfo Lietuva» предприятия вносят информацию обо всех жителях Литвы, которые активно пользуются финансовыми услугами.



«В любом случае кредитные учреждения каждого клиента оценивают индивидуально, поэтому мы призываем жителей хотя бы раз в год поинтересоваться, нет ли у них задолженностей, какая информация о них может быть передана потенциальным кредиторам», – рекомендует юрист кредитного бюро. Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии, дом и быт Ключевые слова: Литва, долг, «Creditinfo Lietuva», просроченный Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1256 — статья прочитана 191 раз Комментарии