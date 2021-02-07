Три скорости Анатолия Фирсова 🔊 Воспроизвести 1 февраля заслуженному мастеру спорта СССР, трёхкратному олимпийскому чемпиону, хоккеисту Анатолию Васильевичу Фирсову исполнилось бы 80 лет.



В составе сборной Советского Союза он восемь раз становился чемпионом мира и семь раз чемпионом Европы. Трижды избирался лучшим нападающим чемпионатов мира: 1967 год (Вена, Австрия), 1968 год (Гренобль, Франция), 1971 год (Берн, Швейцария).



Первый раз чемпионом Олимпийских игр Фирсов стал в 1964 году (Инсбрук, Австрия), во второй раз - в 1968 году (Гренобль, Франция) и в третий раз - в 1972 году (Саппоро, Япония).



Родился Анатолий Фирсов 1 февраля 1941 года в Москве. Отец – Василий Фирсов - погиб на фронте, мать работала воспитательницей в детском саду и в одиночку воспитывала троих сыновей. Анатолий был самым младшим. В составе сборной Советского Союза он восемь раз становился чемпионом мира и семь раз чемпионом Европы. Трижды избирался лучшим нападающим чемпионатов мира: 1967 год (Вена, Австрия), 1968 год (Гренобль, Франция), 1971 год (Берн, Швейцария).Первый раз чемпионом Олимпийских игр Фирсов стал в 1964 году (Инсбрук, Австрия), во второй раз - в 1968 году (Гренобль, Франция) и в третий раз - в 1972 году (Саппоро, Япония).Родился Анатолий Фирсов 1 февраля 1941 года в Москве. Отец – Василий Фирсов - погиб на фронте, мать работала воспитательницей в детском саду и в одиночку воспитывала троих сыновей. Анатолий был самым младшим.



Игра Анатолия приглянулась тренерам московской команды «Спартак», и в 1954 году он был приглашён в её состав. В 1961 году Фирсова призвали на службу в Советскую Армию, и тренер московского ЦСКА Анатолий Тарасов предложил ему продолжить спортивную карьеру в его рядах.







Выступая за «Спартак», Фирсов играл на позиции центрального нападающего. Свои первые матчи за ЦСКА он провёл в привычном амплуа. Но Анатолий Тарасов заметил, что Фирсов может стать весьма перспективным левым крайним нападающим. Знаменитый тренер не ошибся. Инициативный, быстрый, техничный, умеющий брать игру на себя, Анатолий именно на этой позиции стал игроком экстра-класса.



Сформированная Тарасовым новая тройка нападающих - Анатолий Фирсов, Владимир Викулов и Виктор Полупанов - в течение пяти лет была ведущей не только в ЦСКА, но и в сборной СССР.



В своей книге «Совершеннолетие (хоккей и хоккеисты)» заслуженный тренер СССР Анатолий Тарасов пишет: «В игре Анатолия поражает его скорость. Прежде всего – скорость мысли. Порой мне кажется, что игра Фирсова состоит из непрерывного ряда озарений – в горячей напряжённой обстановке, мгновенно ориентируясь, он находит самые неожиданные решения. Затем скорость исполнения того или иного технического приёма, паса, обводки. И, в-третьих, скорость бега. Три скорости, взятые вместе и перемноженные. Он мыслит в игре, не отделяя задуманное от исполнения, думает синхронно с действиями и действуя синхронно с поисками правильного решения».



У Фирсова был потрясающей силы щелчок, скорость полёта шайбы буквально сбивала с ног. Как-то шайба после броска Анатолия попала в шлем вратарю «Крыльев Советов» Александру Сидельникову, пробила его и рассекла лоб. Сидельников потерял сознание и был увезён в больницу на «скорой помощи». Слава богу, на его здоровье это не отразилось, он смог продолжить карьеру голкипера.



Перед чемпионатом мира 1967 года в Вене финны подарили Фирсову клюшку с загнутым пером. Он единственный из советских хоккеистов играл с такой клюшкой, что не нравилось главному тренеру сборной СССР Анатолию Тарасову. Он ворчал: «Нам не нужны эти выкрутасы. Советский хоккеист должен одинаково хорошо играть обеими сторонами крюка клюшки».



Но именно такой клюшкой на этом чемпионате Фирсов забил гол, который стал его «визитной карточкой». Сборная СССР играла против сборной Канады. Вот как об этом эпизоде вспоминал сам Анатолий: «Победа в этой игре досрочно делала нас чемпионами. Поначалу канадцы, усиленные на том чемпионате профессионалами, вели 1:0. И тут случилось нечто удивительное. Я катил на смену, когда ко мне отскочила шайба. Подцепил её крюком и, не глядя, бросил её в сторону ворот канадцев. Подъезжаю к бортику, а ребята вскакивают и начинают меня поздравлять. Оказалось, летящую шайбу сначала пытался остановить рукой защитник, ему это не удалось, а потом её прозевал вратарь Сет Мартин, творивший до этого чудеса, и она «бабочкой» прошмыгнула в ворота. Потом Вячеслав Старшинов забил ещё один гол, и мы выиграли 2:1. После этого все разговоры о загнутых крюках клюшек отпали сами по себе…».



Анатолий Фирсов обладал большим арсеналом технических приёмов для обводки соперника. Однажды Тарасов решил, используя скорость и ловкость Анатолия, предложить ему новый финт «клюшка – конёк – клюшка». Вот как он описывает это предложение в своей вышеуказанной книге: «Суть его в том, что хоккеист, владеющий шайбой, вдруг проносит клюшку над шайбой, как бы теряя её, и затем, усыпив внимание соперника, коньком подталкивает шайбу вперёд, к клюшке. Технически довольно трудная штука. Это моё предложение осложнялось ещё и тем, что Анатолий играет на левом краю и, стало быть, «удобной», правой ногой он мог подтолкнуть шайбу только к борту, но не к воротам по кратчайшей прямой.



И тем не менее уже через неделю, в очередном матче Толя с блеском продемонстрировал этот финт. И подталкивал он шайбу левым коньком. Этот приём стал «фирменным» финтом Фирсова. Он чередовал этот приём с пасами партнёру и сделал его непредсказуемым, а потому на эту обводку соперники часто попадались».



По мнению специалистов хоккея, этим финтом в совершенстве до сих пор владел только Анатолий Фирсов.



В интервью газете «Советский спорт» в 1970 году Фирсов, отвечая на вопрос журналиста, кого бы он назвал своим преемником в хоккее, сказал, что это его одноклубник Валерий Харламов.



На Олимпиаде 1972 года в Японии (г. Саппоро) первое звено сборной Советского Союза выглядело так: А.Мальцев – А.Фирсов – В.Харламов. На ней Фирсов завоевал свою третью олимпийскую золотую медаль. А для будущей «Легенды № 17» Валерия Харламова это было первое олимпийское «золото», как и для Александра Мальцева.



Следует отметить, что Анатолий Фирсов стал первым в мире нападающим хоккея, ставшим трёхкратным олимпийским чемпионом. Только через 20 лет, в 1992 году, достижение Фирсова сумел повторить игрок ЦСКА, нападающий Андрей Хомутов. Он завоевал своё третье олимпийское «золото» в Альбервиле (Франция). И пока никто из нападающих не может повторить их успех.



В мировом хоккее трёхкратными олимпийскими чемпионами становились и защитники: Виктор Кузькин, Александр Рагулин, Виталий Давыдов и вратарь Влади­слав Третьяк. Все они были игроками сборной СССР. И это всё.



Это ли не доказательство того, что советская школа хоккея лучшая в мире?



Хоккей стал для Анатолия Фирсова основой самой жизни. Он был влюблён в эту игру до фанатизма. По словам самого Фирсова: «всегда был жаден до хоккея».



В своей книге «Три начала» Валерий Харламов вспоминает: «В Швейцарии, в 1971 году, Анатолий на один из поединков, когда очень нужно было его присутствие на льду, вышел играть с температурой около 39 градусов, солгав врачу, что у него ровно 37 градусов и что он чувствует себя превосходно. Конечно, это случай уникальный, редчайший – выскакивать на площадку с такой температурой.



Кстати, отыграл Фирсов в этот вечер, как всегда, здорово. Думаю, Анатолий, спортсмен достаточно опытный, понимал, что он вредит себе, что боком потом вый­дет ему эта игра, но понимал и другое, знал, что он нужен команде на льду».



На этом первенстве мира Фирсов очередной раз стал лучшим бомбардиром, забросив 11 шайб и сделав 8 голевых передач. Также Анатолия в третий раз признали лучшим нападающим мира. По моим подсчётам, за всю историю мирового хоккея, только Фирсов и нападающий московского «Динамо» Александр Мальцев были удостоены этого титула трижды.



После олимпийских игр 1972 года Анатолия Тарасова на посту главного тренера страны сменил Всеволод Бобров. Решил уйти из сборной и Анатолий Фирсов, собственноручно написав заявление об уходе. Он говорил: «Тарасов ушёл, и никакой другой тренер мне большего дать бы не смог».



В чемпионате мира 1972 года в Праге Фирсов уже не участвовал. Не было его и на знаменитых играх с канадскими профессионалами, проходившими в этом же году, хотя его и приглашали к подготовке к ним.



Знаменитый вратарь Влади­слав Третьяк сокрушался: «Как жаль, что ему не удалось встретиться на льду с канадскими профессионалами. Какая захватывающая это была бы дуэль: Анатолий Фирсов против Фила Эспозито. В 1972 году он вполне заслужил включения в сборную СССР. Но, увы, не сложилось».



То, что Анатолий действительно был в хорошей форме, он доказал на союзном чемпионате 1972/1973 годов. В составе родного ЦСКА Фирсов в 33 играх забросил 25 шайб, сделал 8 результативных передач и в девятый раз стал чемпионом СССР.



Всего на первенствах СССР Фирсов провёл 474 матча и забросил 344 шайбы. Трижды - в 1968 году, 1969 году и в 1971 году - признавался лучшим хоккеистом Советского Союза.



После окончания в 1973 году спортивной карьеры Фирсов до 1977 года работал тренером в ЦСКА.



В 1974 году во время турне команды ЦСКА по США и Канаде к Фирсову, приехавшему туда в качестве одного из тренеров, подошли менеджеры профессиональных клубов «Монреаль Канадиенс», а позже и «Бостон Брюинс» с желанием перехватить полного сил «ветерана» и предложившие фантастический для него контракт. Он посоветовал им послать прошения в Спорткомитет и ЦК КПСС. Но разрешения по­играть у профессионалов он не получил. Был даже обвинён в том, что как это он, член КПСС с 1968 года, мог даже подумать о денежных контрактах с этими клубами!



В сезоне 1976/1977 годов Анатолий был главным тренером юношеской сборной СССР.



В 1977 году Фирсов закончил МОГИФК (Московский областной государственный институт физической культуры) и с 1977-го до 1980 года работал тренером в польской «Легии».



С 1987 года, после демобилизации из армии в звании подполковника, Анатолию Фирсову Кировский райком комсомола



г. Москвы предложил заняться



тренерской работой с детьми в экспериментальном молодёжном объединении «Кировец», он был одним из основателей детского хоккейного движения «Золотая шайба».



В 1988 году Фирсов был избран депутатом последнего в истории Советского Союза Верховного Совета СССР.



С 1998 года введён в Зал славы Международной федерации хоккея на льду и Зал славы отечественного хоккея.



Фирсов - автор книги «Зажечь победы свет» (1973 г.). Родина высоко оценила спортивный талант Анатолия Фирсова. Он награждён орденом Трудового Красного Знамени (1972 г.), двумя орденами «Знак Почёта» (1965, 1968 гг.), медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» (1967 г.).



14 апреля 2000 года у Анатолия Фирсова случилась трагедия – от рака умерла любимая жена Надежда. Несмотря на поддержку друзей и детей, хоккеист не смог справиться с утратой супруги, и через месяц после похорон у него случился первый инфаркт. Врачи спасли ему жизнь, он вроде бы полностью восстановился.



Свой последний хоккейный матч Анатолий сыграл 1 июня 2000 года на льду АЗЛК (автомобильный завод им. Ленинского комсомола) в Международный день защиты детей. Это была показательная игра для детворы.



Вскоре у него случился второй инфаркт. Анатолий Фирсов умер 24 июля 2000 года на подмосковной даче семьи в деревне Фирсановка. Он пережил свою любимую жену Надежду всего на 100 дней.



Похоронен Анатолий Васильевич Фирсов в Химках на Старосходненском кладбище рядом с женой. В ноябре 2001 года там был установлен монумент легендарному хоккеисту. На нём изображён Фирсов в форме сборной СССР и три олимпийских кольца чемпиона Олимпийских игр



1964-го, 1968-го и 1972 годов.



В память о выдающемся хоккеисте именем Фирсова был назван найденный 31 августа 2000 года алмаз массой 181,59 карата.



Анатолий Фирсов выступал под номером 11. Кстати, майку с номером 11 на показательных хоккейных матчах надевает и играющий на позиции нападающего президент России Владимир Путин.



Я думаю, что в Литве многие любители хоккея старшего поколения помнят этого талантливого хоккеиста и в память о нём ещё раз скажут: «Спасибо тебе, Анатолий, за прекрасную игру на ледовых аренах». Первые шаги в спорте Толя делал в спортивном клубе завода «Красный богатырь». Там он двенадцатилетним парнишкой играл в русский хоккей – с мячом. Любил играть в нападении, хотя мог хорошо сыграть и в защите. Повзрослев, переключился на хоккей с шайбой. Одним из тех, кто начинал играть вместе с ним, был Александр Рагулин (в будущем защитник сборной СССР, многократный чемпион мира и Олимпийских игр).Игра Анатолия приглянулась тренерам московской команды «Спартак», и в 1954 году он был приглашён в её состав. В 1961 году Фирсова призвали на службу в Советскую Армию, и тренер московского ЦСКА Анатолий Тарасов предложил ему продолжить спортивную карьеру в его рядах.В ЦСКА, что расшифровывается как Центральный спортивный клуб армии, Анатолий Фирсов провёл свои лучшие спортивные годы - с 1961-го по 1973 год.Выступая за «Спартак», Фирсов играл на позиции центрального нападающего. Свои первые матчи за ЦСКА он провёл в привычном амплуа. Но Анатолий Тарасов заметил, что Фирсов может стать весьма перспективным левым крайним нападающим. Знаменитый тренер не ошибся. Инициативный, быстрый, техничный, умеющий брать игру на себя, Анатолий именно на этой позиции стал игроком экстра-класса.Сформированная Тарасовым новая тройка нападающих - Анатолий Фирсов, Владимир Викулов и Виктор Полупанов - в течение пяти лет была ведущей не только в ЦСКА, но и в сборной СССР.В своей книге «Совершеннолетие (хоккей и хоккеисты)» заслуженный тренер СССР Анатолий Тарасов пишет: «В игре Анатолия поражает его скорость. Прежде всего – скорость мысли. Порой мне кажется, что игра Фирсова состоит из непрерывного ряда озарений – в горячей напряжённой обстановке, мгновенно ориентируясь, он находит самые неожиданные решения. Затем скорость исполнения того или иного технического приёма, паса, обводки. И, в-третьих, скорость бега. Три скорости, взятые вместе и перемноженные. Он мыслит в игре, не отделяя задуманное от исполнения, думает синхронно с действиями и действуя синхронно с поисками правильного решения».У Фирсова был потрясающей силы щелчок, скорость полёта шайбы буквально сбивала с ног. Как-то шайба после броска Анатолия попала в шлем вратарю «Крыльев Советов» Александру Сидельникову, пробила его и рассекла лоб. Сидельников потерял сознание и был увезён в больницу на «скорой помощи». Слава богу, на его здоровье это не отразилось, он смог продолжить карьеру голкипера.Перед чемпионатом мира 1967 года в Вене финны подарили Фирсову клюшку с загнутым пером. Он единственный из советских хоккеистов играл с такой клюшкой, что не нравилось главному тренеру сборной СССР Анатолию Тарасову. Он ворчал: «Нам не нужны эти выкрутасы. Советский хоккеист должен одинаково хорошо играть обеими сторонами крюка клюшки».Но именно такой клюшкой на этом чемпионате Фирсов забил гол, который стал его «визитной карточкой». Сборная СССР играла против сборной Канады. Вот как об этом эпизоде вспоминал сам Анатолий: «Победа в этой игре досрочно делала нас чемпионами. Поначалу канадцы, усиленные на том чемпионате профессионалами, вели 1:0. И тут случилось нечто удивительное. Я катил на смену, когда ко мне отскочила шайба. Подцепил её крюком и, не глядя, бросил её в сторону ворот канадцев. Подъезжаю к бортику, а ребята вскакивают и начинают меня поздравлять. Оказалось, летящую шайбу сначала пытался остановить рукой защитник, ему это не удалось, а потом её прозевал вратарь Сет Мартин, творивший до этого чудеса, и она «бабочкой» прошмыгнула в ворота. Потом Вячеслав Старшинов забил ещё один гол, и мы выиграли 2:1. После этого все разговоры о загнутых крюках клюшек отпали сами по себе…».Анатолий Фирсов обладал большим арсеналом технических приёмов для обводки соперника. Однажды Тарасов решил, используя скорость и ловкость Анатолия, предложить ему новый финт «клюшка – конёк – клюшка». Вот как он описывает это предложение в своей вышеуказанной книге: «Суть его в том, что хоккеист, владеющий шайбой, вдруг проносит клюшку над шайбой, как бы теряя её, и затем, усыпив внимание соперника, коньком подталкивает шайбу вперёд, к клюшке. Технически довольно трудная штука. Это моё предложение осложнялось ещё и тем, что Анатолий играет на левом краю и, стало быть, «удобной», правой ногой он мог подтолкнуть шайбу только к борту, но не к воротам по кратчайшей прямой.И тем не менее уже через неделю, в очередном матче Толя с блеском продемонстрировал этот финт. И подталкивал он шайбу левым коньком. Этот приём стал «фирменным» финтом Фирсова. Он чередовал этот приём с пасами партнёру и сделал его непредсказуемым, а потому на эту обводку соперники часто попадались».По мнению специалистов хоккея, этим финтом в совершенстве до сих пор владел только Анатолий Фирсов.В интервью газете «Советский спорт» в 1970 году Фирсов, отвечая на вопрос журналиста, кого бы он назвал своим преемником в хоккее, сказал, что это его одноклубник Валерий Харламов.На Олимпиаде 1972 года в Японии (г. Саппоро) первое звено сборной Советского Союза выглядело так: А.Мальцев – А.Фирсов – В.Харламов. На ней Фирсов завоевал свою третью олимпийскую золотую медаль. А для будущей «Легенды № 17» Валерия Харламова это было первое олимпийское «золото», как и для Александра Мальцева.Следует отметить, что Анатолий Фирсов стал первым в мире нападающим хоккея, ставшим трёхкратным олимпийским чемпионом. Только через 20 лет, в 1992 году, достижение Фирсова сумел повторить игрок ЦСКА, нападающий Андрей Хомутов. Он завоевал своё третье олимпийское «золото» в Альбервиле (Франция). И пока никто из нападающих не может повторить их успех.В мировом хоккее трёхкратными олимпийскими чемпионами становились и защитники: Виктор Кузькин, Александр Рагулин, Виталий Давыдов и вратарь Влади­слав Третьяк. Все они были игроками сборной СССР. И это всё.Это ли не доказательство того, что советская школа хоккея лучшая в мире?Хоккей стал для Анатолия Фирсова основой самой жизни. Он был влюблён в эту игру до фанатизма. По словам самого Фирсова: «всегда был жаден до хоккея».В своей книге «Три начала» Валерий Харламов вспоминает: «В Швейцарии, в 1971 году, Анатолий на один из поединков, когда очень нужно было его присутствие на льду, вышел играть с температурой около 39 градусов, солгав врачу, что у него ровно 37 градусов и что он чувствует себя превосходно. Конечно, это случай уникальный, редчайший – выскакивать на площадку с такой температурой.Кстати, отыграл Фирсов в этот вечер, как всегда, здорово. Думаю, Анатолий, спортсмен достаточно опытный, понимал, что он вредит себе, что боком потом вый­дет ему эта игра, но понимал и другое, знал, что он нужен команде на льду».На этом первенстве мира Фирсов очередной раз стал лучшим бомбардиром, забросив 11 шайб и сделав 8 голевых передач. Также Анатолия в третий раз признали лучшим нападающим мира. По моим подсчётам, за всю историю мирового хоккея, только Фирсов и нападающий московского «Динамо» Александр Мальцев были удостоены этого титула трижды.После олимпийских игр 1972 года Анатолия Тарасова на посту главного тренера страны сменил Всеволод Бобров. Решил уйти из сборной и Анатолий Фирсов, собственноручно написав заявление об уходе. Он говорил: «Тарасов ушёл, и никакой другой тренер мне большего дать бы не смог».В чемпионате мира 1972 года в Праге Фирсов уже не участвовал. Не было его и на знаменитых играх с канадскими профессионалами, проходившими в этом же году, хотя его и приглашали к подготовке к ним.Знаменитый вратарь Влади­слав Третьяк сокрушался: «Как жаль, что ему не удалось встретиться на льду с канадскими профессионалами. Какая захватывающая это была бы дуэль: Анатолий Фирсов против Фила Эспозито. В 1972 году он вполне заслужил включения в сборную СССР. Но, увы, не сложилось».То, что Анатолий действительно был в хорошей форме, он доказал на союзном чемпионате 1972/1973 годов. В составе родного ЦСКА Фирсов в 33 играх забросил 25 шайб, сделал 8 результативных передач и в девятый раз стал чемпионом СССР.Всего на первенствах СССР Фирсов провёл 474 матча и забросил 344 шайбы. Трижды - в 1968 году, 1969 году и в 1971 году - признавался лучшим хоккеистом Советского Союза.После окончания в 1973 году спортивной карьеры Фирсов до 1977 года работал тренером в ЦСКА.В 1974 году во время турне команды ЦСКА по США и Канаде к Фирсову, приехавшему туда в качестве одного из тренеров, подошли менеджеры профессиональных клубов «Монреаль Канадиенс», а позже и «Бостон Брюинс» с желанием перехватить полного сил «ветерана» и предложившие фантастический для него контракт. Он посоветовал им послать прошения в Спорткомитет и ЦК КПСС. Но разрешения по­играть у профессионалов он не получил. Был даже обвинён в том, что как это он, член КПСС с 1968 года, мог даже подумать о денежных контрактах с этими клубами!В сезоне 1976/1977 годов Анатолий был главным тренером юношеской сборной СССР.В 1977 году Фирсов закончил МОГИФК (Московский областной государственный институт физической культуры) и с 1977-го до 1980 года работал тренером в польской «Легии».С 1987 года, после демобилизации из армии в звании подполковника, Анатолию Фирсову Кировский райком комсомолаг. Москвы предложил занятьсятренерской работой с детьми в экспериментальном молодёжном объединении «Кировец», он был одним из основателей детского хоккейного движения «Золотая шайба».В 1988 году Фирсов был избран депутатом последнего в истории Советского Союза Верховного Совета СССР.С 1998 года введён в Зал славы Международной федерации хоккея на льду и Зал славы отечественного хоккея.Фирсов - автор книги «Зажечь победы свет» (1973 г.). Родина высоко оценила спортивный талант Анатолия Фирсова. Он награждён орденом Трудового Красного Знамени (1972 г.), двумя орденами «Знак Почёта» (1965, 1968 гг.), медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» (1967 г.).14 апреля 2000 года у Анатолия Фирсова случилась трагедия – от рака умерла любимая жена Надежда. Несмотря на поддержку друзей и детей, хоккеист не смог справиться с утратой супруги, и через месяц после похорон у него случился первый инфаркт. Врачи спасли ему жизнь, он вроде бы полностью восстановился.Свой последний хоккейный матч Анатолий сыграл 1 июня 2000 года на льду АЗЛК (автомобильный завод им. Ленинского комсомола) в Международный день защиты детей. Это была показательная игра для детворы.Вскоре у него случился второй инфаркт. Анатолий Фирсов умер 24 июля 2000 года на подмосковной даче семьи в деревне Фирсановка. Он пережил свою любимую жену Надежду всего на 100 дней.Похоронен Анатолий Васильевич Фирсов в Химках на Старосходненском кладбище рядом с женой. В ноябре 2001 года там был установлен монумент легендарному хоккеисту. На нём изображён Фирсов в форме сборной СССР и три олимпийских кольца чемпиона Олимпийских игр1964-го, 1968-го и 1972 годов.В память о выдающемся хоккеисте именем Фирсова был назван найденный 31 августа 2000 года алмаз массой 181,59 карата.Анатолий Фирсов выступал под номером 11. Кстати, майку с номером 11 на показательных хоккейных матчах надевает и играющий на позиции нападающего президент России Владимир Путин.Я думаю, что в Литве многие любители хоккея старшего поколения помнят этого талантливого хоккеиста и в память о нём ещё раз скажут: «Спасибо тебе, Анатолий, за прекрасную игру на ледовых аренах». Виктор ТЕРЁШИН, Вильнюс , специально для «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: Анатолий Фирсов Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1256 — статья прочитана 167 раз Комментарии