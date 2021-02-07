Живу и творю с любовью

Родилась Алла Чучва в Беларуси, в деревне Стараволя Пружанского района Брестскoй области. Выросла в простой, но очень трудолюбивой сельской семье: мама Ольга Шаркота была работницей сельского хозяйства, а папа Михаил Шаркота - строитель.
В семье было 5 детей: три дочери и два сына. Алла была младшим ребёнком в семье, весёлой и любознательной, поэтому была любимицей всех не только потому, что была самой маленькой.
Уже с самого раннего детства она видела, как мама и её старшие сёстры вязали крючком и на спицах, шили одежду. В доме всегда был слышен звук швейной машины. А как интересно было наблюдать, как в семье ткали ковры-дорожки на кроснах, а потом и самой захотелось попробовать изготовить разнообразные ткани.
В 1987 году Алла уже со своей собственной семьёй переезжает жить в Литву, в деревню Бутримонис Шальчининкского района. Начинает вязать крючком и спицами носки, кофты и безрукавки, тапочки, а для украшения дома и в подарок - салфетки (вязаные крючком). Так, в долгие зимние вечера Алла всегда вязала, ну а летом всё своё свободное время проводила на цветочных клумбах во дворе своего дома, ухаживая за цветами.
Дальше – больше: чтобы порадовать родных и близких в праздники Алла, начала придумывать, пробовать, творить украшения и композиции из бумаги. Так появилось ещё одно увлечение - это разные композиции-подарки, сделанные своими руками.
Для всех своих близких и знакомых Алла подбирает композиции индивидуально, а потом с радостью дарит их. И у меня есть один такой эксклюзивный подарок.
Вот такой живёт среди нас простой и скромный человек, любящая бабушка, хорошая мама и просто человек с золотыми руками и добрым сердцем...
Дальше – больше: чтобы порадовать родных и близких в праздники Алла, начала придумывать, пробовать, творить украшения и композиции из бумаги. Так появилось ещё одно увлечение - это разные композиции-подарки, сделанные своими руками.
Для всех своих близких и знакомых Алла подбирает композиции индивидуально, а потом с радостью дарит их. И у меня есть один такой эксклюзивный подарок.
Вот такой живёт среди нас простой и скромный человек, любящая бабушка, хорошая мама и просто человек с золотыми руками и добрым сердцем...
Елена ЗАБЕЛЬСКАЯ, Вильнюс, "Обзор"
Категории: общество, в странах Балтии
Ключевые слова: конкурс, «Наши руки не для скуки», умелые руки, Алла Чучва
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1256