Живу и творю с любовью

Родилась Алла Чучва в Беларуси, в деревне Стараволя Пружанского района Брестскoй области. Выросла в простой, но очень трудолюбивой сельской семье: мама Ольга Шаркота была работницей сельского хозяйства, а папа Михаил Шаркота - строитель.В семье было 5 детей: три дочери и два сына. Алла была младшим ребёнком в семье, весёлой и любознательной, поэтому была любимицей всех не только потому, что была самой маленькой.Уже с самого раннего детства она видела, как мама и её старшие сёстры вязали крючком и на спицах, шили одежду. В доме всегда был слышен звук швейной машины. А как интересно было наблюдать, как в семье ткали ковры-дорожки на кроснах, а потом и самой захотелось попробовать изготовить разнообразные ткани.