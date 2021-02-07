Чтобы лучше понять друг друга

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Двусторонние политические отношения Литвы и России давно уже находятся в неважном состоянии. И попытки улучшить их хотя бы на уровне самоуправлений и регионов, иногда предпринимаемые литовскими субъектами, до недавнего времени тут же вызывали противодействие МИДа Литвы или лагеря политиков правого крыла.



Поэтому, если что-то и делалось для развития межрегиональных связей, то без особой огласки.



Однако литовско-российские связи, как это ни удивительно, всё же нельзя назвать безнадёжными. И для такого вывода есть ряд причин. Одна из них – растущее количество городов-побратимов.



Города-побратимы – это города, между которыми установлены постоянные дружественные связи для взаимного ознакомления с жизнью, историей и культурой. Поэтому, если что-то и делалось для развития межрегиональных связей, то без особой огласки.Однако литовско-российские связи, как это ни удивительно, всё же нельзя назвать безнадёжными. И для такого вывода есть ряд причин. Одна из них – растущее количество городов-побратимов.Города-побратимы – это города, между которыми установлены постоянные дружественные связи для взаимного ознакомления с жизнью, историей и культурой. В 2009 году портал Delfi опубликовал материал под названием «У литовских городов 26 российских побратимов». Время шло, и цифры менялись. И теперь, по данным Ассоциации самоуправлений Литвы (АСЛ), литовские города, оказывается, связаны побратимскими договорами уже более чем с 30 российскими городами. Правда, на сайте АСЛ города-побратимы именуются городами-партнёрами.



Согласно приведённым на сайте АСЛ данным, основным партнёром литовских городов с российской стороны по-прежнему остаются города Калининградской области. Видимо, сказывается географическая близость и давние связи. Однако среди них есть и те, которые находятся далеко от Литвы. К примеру, самоуправление Кедайняйского района дружит с Ростовом Великим, Висагинас – с Обнинском в Калужской области, Молетский район общается с неблизким Пряжинским районом в Карелии, а Алитус – со столицей Карелии Петрозаводском.



Оказывается, Петрозаводск едва ли не самый активный город-партнёр из всех, что есть у Алитуса. Администрация городского самоуправления Алитуса по просьбе «Обзора» отметила, что их побратимские связи начались ещё в 2007 году и успешно продолжались до начала пандемии.



Администрация городского самоуправления Алитуса по просьбе «Обзора» отметила, что их побратимские связи начались ещё в 2007 году и успешно продолжались до начала пандемии.



«Мы сотрудничаем в области культуры, спорта и образования. Обмениваемся выставками, художники и скульпторы нашего города участвуют в симпозиумах и фестивалях, проводимых в Петрозаводске (например, фестиваль ледовых и снежных скульптур, симпозиум резчиков по дереву и т. д.).



Творческие коллективы Петрозаводска неоднократно выступали на зимних фольклорных фестивалях в Алитусе. В Петрозаводске прошли концерты учащихся Алитусской музыкальной школы и Алитусского симфонического квартета.



До пандемии мальчики из Алитуса ежегодно в Петрозаводске участвовали в футбольном турнире, а команда мальчиков Петрозаводска приезжала в Алитус, чтобы сыграть в похожем международном футбольном турнире», - рассказал Ромас Янкаускас, руководитель отдела городского самоуправления Алитуса по коммуникации.



Из-за бушующей ныне пандемии побратимские мероприятия не проводятся. Остаётся лишь ждать и надеяться на их скорейшее посткарантинное восстановление.



Ведь у Литвы и России так много общего. Обе страны являются членами ООН, ОБСЕ, СГБМ и Совета Европы. Россия все последние годы была если не главным партнёром Литвы, как по импорту, так и по экспорту, то одним из главных.



Литва также важна для РФ, так как через её территорию осуществляется связь между Калининградской областью и остальной территорией России.



Можно также заметить, что у ряда литовских городов с российскими городами вот уже много лет подписаны не договоры о сотрудничестве, а протоколы о намерениях.



Города-побратимы:



Акмянский район – Брянск, Брянская область (с 2005 года);



Алитус – Петрозаводск, республика Карелия (2007);



Алитусский район – Калининград (2005);



Биржайский район – Курск, Курская область (2002);



Друскининкай – Дзержинск Нижегородской области (2009);



Йонавский район – Багратионовск Калининградской области (2009);



Юрбаркский район – Неман Калининградской области (2004);



Калвария – Озёрск (2002), Светлогорский район (2012),



Каунас – Калининград (1999), Санкт-Петербург (2005);



Каунасский район – Краснознаменск, Московская область (2011);



Казлу-Руда – Гусев Калининградской области (2002);



Кедайнский район – Ростов Великий (1998); Зеленоградск Калининградской области (2013);



Клайпеда – Калининград (1993); Череповец (1992);



Кретинга – Полесский район (2013), Гвардейск (2012);



Лаздияйский район – Нестеров Калининградской области (2011);



Мариямполе – Черняховский район (2001), Черняховск Калининградской области (2010);



Молетский район – Пряжинский район, Карелия (2004);



Неринга – Зеленоградский район (1996);



Пагегяй – Советск Калининградской области (2001);



Паланга – Светлогорск (2009);



Панявежис – Калининград, Мытищи (2001);



Плунгеский район – Красногорск Московской области (2003);



Пренайский район – Медвежьегорск, Карелия (2013);



Расяйнский район – Славский район Калининградской области (2003);



Рокишкский район – Гатчина Ленинградской области, Гвардейск Калининградской области;



Шакяйский район – Краснознаменск (2000) и Гусев Калининградской области (2010);



Шилальский район – Советск (2004), Мамонов (2009), Славск (2013);



Шилутский район – Славск (1998);



Швянчёнский район – Солнечногорск Московской области (2010);



Шяуляй – Калининград (2003);



Шяуляйский район – Советск и Черняховск (2010) Калининградской области;



Таурагский район – Советск (2001);



Тяльшяйский район – Петрозаводск, Карелия (1999); Черняховск Калининградской области (2011);



Укмяргский район – Пионерск Калининградской области (2017);



Утянский район - Приозёрск Калининградской области (2007);



Варенский район – Гусевский район Калининградской области (2012);



Висагинас – Обнинск Калужской области (2003);



Вилкавишкский район – Гусевский район (2011); Нестеровский район (2008); Гурьевск (2005);



Вильнюс – Санкт-Петербург (2006), Иркутск (2010);



Зарасайский район – Себежский район Псковской области (2006). Йоана САЙКОВСКА , "Обзор" Категории: политика, общество, в странах Балтии Ключевые слова: Литва, Россия, Алитус, города-побратимы, Петрозаводск Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1256 География: Литва, Алитус — статья прочитана 112 раз Комментарии