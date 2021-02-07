Город утопических проектов 🔊 Воспроизвести Недавний день рождения Вильнюса для пресс-службы Вильнюсского городского самоуправления стал прекрасным поводом, чтобы дать возможность мэру Вильнюса Ремигиюсу Шимашюсу и главному архитектору города Миндаугасу Пакальнису высказаться о масштабных проектах прошлого, которые могли бы серьёзно изменить облик литовской столицы, но в силу своей нереализованности теперь находятся под общей вывеской со словом «утопические».



Почему данные проекты так и не были реализованы и каким образом они изменили бы современный облик города – об этом мэр и главный архитектор столицы рассуждают в подкасте «Kalba Vilnius» («Говорит Вильнюс»). Почему данные проекты так и не были реализованы и каким образом они изменили бы современный облик города – об этом мэр и главный архитектор столицы рассуждают в подкасте «Kalba Vilnius» («Говорит Вильнюс»). Если вдруг кто-то не в курсе, то подкаст – это размещённые в интернете регулярные аудио- или видеопрограммы, сериалы или блоги, которые можно скачивать, чтобы ознакомиться с ними потом, или же слушать или смотреть сразу.



Создание и развитие Вильнюса длится вот уже семь веков. За это время в городе родилось множество проектов, часть из которых по разным причинам так и не были реализованы.



По случаю 698-го дня рождения в подкасте Вильнюсского городского самоуправления представлены 17 таких проектов, которые сейчас можно посчитать утопией. Правда, некоторые из них, пожалуй, в будущем ещё могут стать явью.



Например, в межвоенные годы уже было начато строительство спроектированного Антонием Вивульскисом костёла Сердца Иисуса, однако в советский период его стены были использованы под Дом культуры строителей. К слову, восстановление костёла ещё не вычеркнуто окончательно из планов Вильнюса.



В 1840 г. архитектор Ф.К.Шин­кель предложил проект реставрации Вяркяйского дворца, после воплощения которого здание могло бы выглядеть, словно доставленное из Австрии.



Януш Тломаковский в 1931 г. придумал для Вильнюса достаточно утопический облик, предложив придать городу правильную округлую форму.



Совершенно по-другому могло бы выглядеть и здание Ратуши, если бы был реализован один из проектов Лауринаса Стуоки-Гуцявичюса.



В межвоенные годы долго искали место для памятника Адаму Мицкевичу, пока не было принято окончательное решение о его установке в середине проспекта Гядимино, рядом с площадью, в настоящее время носящей имя В.Кудирки. Однако реализовать проект так и не успели.



Нынешний перекрёсток улицы Калварию и проспекта Конституциёс сегодня мог бы быть куда более крупным и кольцевым, при этом улица Калварию вообще напоминала бы магистраль. К счастью, эта идея не попала в руки к проектировщикам. Почему «к счастью», нынешние власти не уточняют.



Старый город Вильнюса планировалось разделить широкой магистралью. Относительно места её расположения высказывались различные идеи, однако в конечном итоге задумка не была реализована. Этому в частности способствовало строительство школы им. С.Нерис прямо на предполагаемой магистрали.



Современный автовокзал представляет собой только часть первоначального проекта, предложенного архитектором Витаутасом Бредикисом. Над вокзалом должно было возвышаться огромное офисное здание, однако от этой части проекта было решено отказаться, что вызвало недовольство автора идеи.



И в отношении площади Лукишкю участникам передачи было что сказать.



Ещё в советское время она вызвала множество дискуссий. Состоялось немало конкурсов, определявших её судьбу. В случае реализации, по крайней мере, части предлагаемых проектов современная Лукишкская площадь была бы похожа, как указывается на сайте Vilnius.lt, на настоящего советского монстра, напоминая Минск или Киев.



Гору Таурас мог «украсить» непропорционально большой дворец в советском стиле. К счастью, был осуществлён более скромный проект, с которым город тоже успел распрощаться. И вот теперь-то, надо полагать, город в этом месте наконец-то получит ту жемчужину, которую заслуживает.







Рядом с Лукишкской площадью в советские времена планировалось возвести огромный Дом правительства, уже был выбран проект-победитель конкурса, напоминавший Дома правительства в Москве или в Минске. Однако всё это осталось лишь в планах.



Видение правого берега реки Нярис, предложенное ещё одним литовским, кстати, архитектором - Альгимантасом Насвитисом, воплотилось в реальность после восстановления независимости Литвы, за исключением одной маленькой детали – на месте луга у Белого моста должна была располагаться бухта реки Нярис с водными каскадами.



Левый берег реки Нярис мог выглядеть совершенно иначе. Согласно одному из предложенных проектов, здания предлагалось строить не вдоль улицы Гоштауто, как это сделано сейчас, а в отдалении от неё, образуя зелёную зону между проезжей частью и домами.



Шнипишкес – один из самых странных и уникальных районов Вильнюса – мог превратиться в заурядный советский спальный район в случае осуществления планов по сносу старинных деревянных домов с последующей застройкой блочными многоэтажками. Зато теперь он прямо-таки на глазах принимает удивительно красивый и неповторимый вид.



Часть города, некогда предусмотренная на месте района Пилайте, могла быть намного больше, однако реализация разработанных в советский период проектов по увеличению района в несколько раз окончательно приостановлена в годы независимости, в результате преобразованиям подверглась только южная часть Пилайте. Наверное, жители Пилайте теперь также могут вздохнуть свободно.



Печальная участь ждала современный Жверинас: по проходящей в настоящее время через этот район улице Кястучё планировалось протянуть магистраль улицы Укмяргес, которая по новому мосту выходила бы на улицу Гяляжинё Вилко. А под современной улицей М.К.Чюрлёнё намечалось строительство тоннеля, выводящего улицу Гяляжинё Вилко в Науяместис. Эти две магистрали могли кардинально ухудшить облик районов Жверинас и Науяместис, подчёркивают участники подкаста.



Вильнюсское метро остаётся утопией городского масштаба вот уже на протяжении 50 лет. Однако, как заметил мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс, шансы появления метро в городе достаточно реальны, но только в подходящее время - при условии формирования в общественном транспорте достаточных пассажиропотоков.



Как мы видим, большая часть нехороших проектов, от которых судьба и заботливые власти уберегли Вильнюс, связаны с советским периодом в истории Литвы, продолжавшимся 45 лет. За 30 независимых лет, если судить по данному подкасту, подобных проблем практически не возникало. А Национальный стадион, строительство которого началось в 1988 году, это ведь наследие советского прошлого… "Обзор" Категории: в странах Балтии, история Ключевые слова: Вильнюс, проект, мэр, Ремигиюс ШИМАШЮС, история города, утопический Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1256 География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 151 раз Комментарии