Без вопросов?

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Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс, неоднократно подчёркивавший свою приверженность либеральным взглядам, на прошлой неделе сообщил, что предложит присвоить звание почётного гражданина Вильнюса, как сейчас принято говорить в определённых политических кругах, «первому фактическому руководителю Литвы Витаутасу Ландсбергису».



«Без усилий и смелости этого человека тридцать лет назад Вильнюс и Литва сегодня были бы другими, если бы вообще были», - написал мэр литовской столицы в среду на прошлой неделе на своей странице в соцсети Facebook.



Мэр считает, что присвоение бывшему председателю Верховного Совета Литовской ССР - Восстановительного Сейма Литовской Республики, а ныне главному авторитету литовских консерваторов звания почётного гражданина Вильнюса можно приурочить к тридцатилетию январских событий, которое отмечалось в этом году. «Без усилий и смелости этого человека тридцать лет назад Вильнюс и Литва сегодня были бы другими, если бы вообще были», - написал мэр литовской столицы в среду на прошлой неделе на своей странице в соцсети Facebook.Мэр считает, что присвоение бывшему председателю Верховного Совета Литовской ССР - Восстановительного Сейма Литовской Республики, а ныне главному авторитету литовских консерваторов звания почётного гражданина Вильнюса можно приурочить к тридцатилетию январских событий, которое отмечалось в этом году. «Сомневаюсь, возникают ли у кого-нибудь вопросы, чем В.Ландсбергис заслужил такую оценку», - полагает Р.Шимашюс, заявивший, что его предложение будет внесено в городской совет до февраля.



По информации, имеющейся у «Обзора», данный вопрос, чрезвычайно актуальный для Вильнюса, может быть вынесен на обсуждение Горсовета 14 февраля, в канун очередной важной для страны даты.



Многие СМИ по данному поводу напомнили о том, что, когда В.Ландсбергис был председателем Верховного Совета Литвы, 11 марта 1990 года было провозглашено восстановление независимости Литвы.



Примечательно, что в ту пору главой литовского правительства была Казимера Прунскене. Именно она встречалась с главами ведущих государств, представляя Литву, именно она представляла Литву на переговорах в Москве. Можно, предположить, что по количеству упоминаний в то время в средствах массовой информации как в Литве, так и в мире она ничуть не уступала Витаутасу Ландсбергису, а может, даже и превосходила его. Соответственно, вопрос о том, кто на самом деле был фактическим руководителем Литвы на заре последнего десятилетия двадцатого столетия, можно, по меньшей мере, назвать вопросом, находящимся на дискуссионном поле.



Но имя Казимеры Прунскене каким-то удивительным образом прямо у нас на глазах исчезает из истории Литвы. Впрочем, как и других лидеров «Саюдиса»… "Обзор" Категории: политика Ключевые слова: Литва, уровень жизни Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1256 — статья прочитана 158 раз Комментарии