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Будет как новенькая

Построенную 40 лет назад Вильнюсскую телебашню готовят к реконструкции, поскольку экспертиза показала необходимость обновления, как основной конструкции строения, так и внутренних инфраструктурных сетей, сообщило агентство BNS со ссылкой на пресс-службу Министерства коммуникаций и транспорта.

Управляющая строением телерадиоцентра Литвы компания «Lietuvos radijo ir televizijos centras» (Telecentras) с 2021 по 2024 годы инвестирует в реконструкцию до 15 млн евро.

«Телебашня стала уже не только символом Вильнюса, но и всей Литвы, связанным с событиями 13 января 1991 года. Реконструированная башня будет привлекать больше посетителей, гостей города, в ней можно будет расширить спектр услуг. Такую цель мы и ставим», – отметил в пресс-релизе министр коммуникаций и транспорта Марюс Скуодис, не став, естественно, обращать дополнительное внимание на то, что этот объект был построен в советское время литовскими строителями при помощи специалистов из других республик тогдашнего СССР и с использованием общесоюзных денег.
Ежегодно Вильнюсскую теле­башню, являющуюся одним из самых популярных у туристов объектом, в среднем посещают 120-130 тысяч человек. Ожидается, что после реконструкции это число вырастет до 200 тысяч в год.

Построенная в 1980 году телебашня высотой в 326 метров является самым высоким зданием Литвы и уникальным строением с инженерной точки зрения, о чём в своё время не раз писал «Обзор». Объект включён в Регистр культурного наследия.

По аналогичному проекту построены телебашни в Баку и Таллине, а вот в Екатеринбурге ещё одного близнеца Вильнюсской телебашни так и не удалось построить. В марте 2018 года уральскую телебашню, строительство которой началось в 1984 году, всё-таки снесли: использовать недостроенную телебашню по прямому назначению было уже бессмысленно, а по-другому – невозможно.

Фото: Владимира Клоповского, "Обзор"
Инф. «Обзора»
Категории: в странах Балтии, история
Ключевые слова: телебашня, Вильнюсская телебашня, Екатеринбург, телевышка
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1256
География: Литва, Вильнюс
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добавлена сегодня, 7 февраля, 14:20

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