Лес – ваше богатство 🔊 Воспроизвести



Фото Александра Шахова, "Обзор"



Если кто-то вновь заявит, что наши власти – хоть евросоюзные, хоть литовские – совершенно не заботятся о простом жителе Литвы, то я первым брошу в него камень! И предупреждаю: камней на всех хватит, сколько бы вас, критиков, ни было.



Ибо аргументов в защиту упомянутых властей у меня – как и камней. И их список постоянно пополняется. Недавно, например, Еврокомиссия попросила Литву объясниться, почему парламент прошлого созыва запретил приобретение одним лицом (одним предприятием) более 1,5 тысячи гектаров леса.



Что это за советский реликт: в одни руки более полутора тысяч гектаров не давать?! А где гарантия свободного движения капиталов?



А за этими объяснениями, как предупредило Министерство окружающей среды Литвы, может последовать и наказание весомым денежным кнутом. Если кто-то вновь заявит, что наши власти – хоть евросоюзные, хоть литовские – совершенно не заботятся о простом жителе Литвы, то я первым брошу в него камень! И предупреждаю: камней на всех хватит, сколько бы вас, критиков, ни было.Ибо аргументов в защиту упомянутых властей у меня – как и камней. И их список постоянно пополняется. Недавно, например, Еврокомиссия попросила Литву объясниться, почему парламент прошлого созыва запретил приобретение одним лицом (одним предприятием) более 1,5 тысячи гектаров леса.Что это за советский реликт: в одни руки более полутора тысяч гектаров не давать?! А где гарантия свободного движения капиталов?А за этими объяснениями, как предупредило Министерство окружающей среды Литвы, может последовать и наказание весомым денежным кнутом. Понятное дело, что Еврокомиссия заботится, в первую очередь, об интересах каждого из нас, живущего ныне в Литве, а также тех иностранцев, кому небезразлично процветание нашей страны: у каждого должна быть равная возможность прикупить по случаю пару-тройку тысяч гектаров литовских лесов. И у безработного откуда-нибудь из Тяльшяй или Купишкиса, и у скандинавского концерна «Ikea».



Всё по-честному!



А президент Литвы Гитанас Науседа ведь предупреждал о том, что нельзя лишать Йонаса из Тяльшяй и Пятраса из Купишкиса возможности пободаться с «Ikea» за упомянутые пару-тройку тысяч. К тому же потолок «всего лишь» в 1500 га может помешать будущему приходу новых инвесторов, которых мы очень даже уважаем.



Президент в прошлом году наложил было вето на соответствующий лесной закон, но Сейм его вето преодолел, и вот теперь мы всё это вынуждены расхлёбывать.



В пресс-релизе Министерства окружающей среды подчёркивается, что подобного ограничения нет ни в одной стране Евросоюза.



К слову, министр окружающей среды (кстати, обратите внимание на то, что эта сфера государственной деятельности давно уже называется именно Министерством окружающей среды, а не, как раньше, - министерством охраны окружающей среды) Симонас Гентвилас с пониманием отнёсся к предупреждению Еврокомиссии. Поскольку 36-летний министр, являющийся заместителем председателя Движения либералов, давно уже обращал внимание на то, что литовские леса вырубаются слишком медленно. Об этом, в частности, напомнила газета «Vakaro žinios».



Впрочем, это же издание, указывая, что С.Гентвилас 23 июля 2019 года, то есть в ту пору, когда ещё не был министром, а был «простым членом Сейма», говорил, что в Швеции ещё в 1903 году был принят закон, ограничивающий владение лесными массивами для крупных компаний 25 процентами всей имеющейся в стране площади лесов, дало возможность министру вновь высказаться по этому поводу.



И министр уточнил: он имел в виду не площадь лесов, а долю рынка. Поэтому он и в Литве предлагает воспользоваться этим универсальным ограничителем. И даже в более строгой редакции: концентрация собственности не должна превышать 5% площади частных лесных владений в стране. И это не будет противоречить директивам Еврокомиссии.



Было бы, конечно, неплохо, если бы министр также гарантировал, что свободное движение капиталов относительно литовского леса в дальнейшем будет соответствовать и интересам всех простых жителей Литвы.



Помнится, когда Сейм предыдущего созыва пошёл на реформу лесного хозяйства, то это вызвало забастовки, митинги, бурные дискуссии, в том числе и в здании парламента.



Тогда много говорилось о том, что к лесу неприменимо его понимание лишь как объекта для бизнеса.



С той поры прошло не так уж мало времени, и можно было бы уже подвести какие-то итоги реформы лесного хозяйства, оценить её плюсы и минусы. Но с этим что-то никто не торопится.



Может, повод в «полторы тысячи га» послужит этому? И не только этому. Вот, например, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с российским информационным агентством «Экономика сегодня» заявил, что за литовский лес нынче борются шведский и польский капиталы.



«В Латвии есть такой район как Латгалия, расположенный на границе с Россией и Белоруссией. Латгалия обладает большими объёмами леса, но 65% массивов принадлежат шведским компаниям, распоряжающимся активами по своему усмотрению», — приводит красноречивый пример собеседник агентства.



Но это в соседней Латвии, а у нас, в Литве, какое бы решение власти ни приняли, всё равно ведь простой народ останется в выигрыше.



Кстати, Министерство окружающей нас среды должно ответить Еврокомиссии до 17 февраля. Дмитрий ЗАХАРОВ , "Обзор" Категории: экономика, политика, в странах Балтии Ключевые слова: Литва, лес, IKEA, Евпрокомиссия, Симонас Гентвилас Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1256 — статья прочитана 168 раз Комментарии