Соглашение между Россией и США о продлении ДСНВ вступило в силу 🔊 Воспроизвести © Сергей Савостьянов/ТАСС



Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений будет действовать до 5 февраля 2026 года, сообщает



Соглашение РФ и США о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в среду, 3 февраля, вступило в силу после обмена соответствующими нотами. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.



"3 февраля в МИД России состоялся обмен нотами с посольством США о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия ДСНВ. Соответственно, данное соглашение в этот же день вступило в силу. Таким образом, договор будет действовать в том виде, как он был подписан, без каких-либо изменений или дополнений, до 5 февраля 2026 года", - говорится в документе. Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений будет действовать до 5 февраля 2026 года, сообщает ТАСС Соглашение РФ и США о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в среду, 3 февраля, вступило в силу после обмена соответствующими нотами. Об этом говорится в заявлении МИД РФ."3 февраля в МИД России состоялся обмен нотами с посольством США о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия ДСНВ. Соответственно, данное соглашение в этот же день вступило в силу. Таким образом, договор будет действовать в том виде, как он был подписан, без каких-либо изменений или дополнений, до 5 февраля 2026 года", - говорится в документе. На Смоленской площади подчеркнули, что продление ДСНВ обеспечило сохранение и дальнейшее функционирование стержневого механизма поддержания стратегической стабильности, на строго паритетной основе ограничивающего ракетно-ядерные арсеналы сторон. "С учетом особой ответственности России и США как крупнейших ядерных держав принято важное решение, которое гарантирует необходимый уровень предсказуемости и транспарентности в этой сфере при строгом соблюдении баланса интересов", - говорится в заявлении.



В Москве также рассчитывают, что достигнутое с Вашингтоном понимание относительно судьбы ДСНВ позволит преодолеть "преобладавшую в последние годы вследствие деструктивной политики США" тенденцию к слому механизмов контроля над вооружениями и нераспространения. "Потребуются значительные усилия, чтобы вернуть российско-американский диалог в этой области на устойчивую траекторию, добиться новых крупных результатов, укрепляющих нашу национальную безопасность и стратегическую стабильность в мире, - подчеркнули в МИД РФ. - Россия к такой работе готова. Призываем США проявить столь же ответственный подход, конструктивно откликнуться на наши соответствующие инициативы".



26 января Москва и Вашингтон обменялись дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению ДСНВ. Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден в телефонном разговоре в тот же день выразили удовлетворение этим фактом. Уже вечером Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ на пять лет - до 5 февраля 2026 года.



29 января российский лидер подписал закон о продлении договора. Как отметили в пресс-службе Кремля, продление ДСНВ отвечает национальным интересам России, позволяет сохранить транспарентность и предсказуемость стратегических взаимоотношений России и США, а также поддержать стратегическую стабильность в мире.



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НАТО приветствовало продление Россией и США договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).



Об этом, как сообщает РИА Новости, говорится в заявлении альянса.



Отмечается, что данный договор способствует международной стабильности. ТАСС Категории: политика, в мире Ключевые слова: Россия, США, договор, ракеты, Байден, ДСНВ — статья прочитана 89 раз Комментарии