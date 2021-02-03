Правительство Литвы отказалось пока смягчать карантин /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



В среду литовское правительство решило пока не смягчать карантинные требования, хотя ранее на этой неделе сообщалось о возможности открытия парикмахерских, салонов красоты и магазинов промтоваров.



Премьер-министр Ингрида Шимоните сообщила, что эти вопросы будут рассмотрены на следующей неделе.



"Мы сделали эти промежуточные дела, которые нужно сделать, мы обновили схему и на следующей неделе попытаемся эту обновлённую схему утвердить на правительственном совещании, а если к этому времени назреют и изменения постановления, то утвердим и изменения постановления", – заявила премьер на правительственном совещании в среду.



В понедельник, после заседания Правительственной комиссии по экстремальным ситуациям министр здравоохранения Арунас Дулькис сообщал, что в среду на рассмотрение Кабмина будет вынесено предложение разрешить работу магазинов промтоваров с отдельными входами с улицы, предоставлять косметологические услуги. В среду литовское правительство решило пока не смягчать карантинные требования, хотя ранее на этой неделе сообщалось о возможности открытия парикмахерских, салонов красоты и магазинов промтоваров.Премьер-министр Ингрида Шимоните сообщила, что эти вопросы будут рассмотрены на следующей неделе."Мы сделали эти промежуточные дела, которые нужно сделать, мы обновили схему и на следующей неделе попытаемся эту обновлённую схему утвердить на правительственном совещании, а если к этому времени назреют и изменения постановления, то утвердим и изменения постановления", – заявила премьер на правительственном совещании в среду.В понедельник, после заседания Правительственной комиссии по экстремальным ситуациям министр здравоохранения Арунас Дулькис сообщал, что в среду на рассмотрение Кабмина будет вынесено предложение разрешить работу магазинов промтоваров с отдельными входами с улицы, предоставлять косметологические услуги. Однако во вторник Экспертная комиссия при правительстве предложила не смягчать карантинные правила до снижения показателей заболеваемости.



* * *



Представители литовских парикмахерских и салонов красоты попросили правительство предоставить аргументы по которым было отложено решение об их возможном открытии.



Президент Ассоциации парикмахеров и специалистов в области красоты Йоланта Мачюлене заявила, что бизнес-ассоциации до сих пор не получили ответы от правительства о причинах, по которым им нельзя работать при соблюдении карантинных требований.



"Все зависит от тех людей, которые решают без нас, ведь у нас не спрашивают и нас не слышат", – сказала в среду Й. Мачюлене.



По ее словам, представители индустрии красоты научились работать безопасно в период первого карантина, однако сейчас их не слышат.



"Причин, по которым не будут решаться, мы не знаем, поскольку ответов не получили. Мы надеялись, что объяснят, ведь обращались и коллективно, и не коллективно, и от имени всех ассоциаций, и отдельно, и пока нет конкретного ответа, почему не можем работать", – сказала она.



"С нашей стороны, мы выполнили домашние задания и после первого карантина, мы точно доказали, что безопасны и ответственны, это должно было дать гарантию послаблений для сектора красоты и разрешить нам работать, более того, наши соседи работают", – сказала Й. Мачюлене.



* * *



Решение правительства, согласно которому пока не откроются магазины промтоваров, расходится с реальностью и логикой, заявила глава Литовской ассоциации торговых предприятий Рута Вайнене. Она отметила, что часть закрытого бизнеса начинает работать нелегально.



"Это расходится с реальностью и логикой, поскольку реальность такова, что действительно многие представители бизнеса, которые сейчас закрыты, начинают осуществлять деятельность не совсем легально или в тени", – сказала BNS Р. Вайнене.



Она утверждает, что из 19 тыс. предприятий розничной торговли не работают более 5 тыс., у которых не много торговых мест. Р. Вайнене подчеркивает, что в них потоки покупателей были бы минимальными.



"Сложилась парадоксальная ситуация, действует 75% торговых предприятий, в которых самые крупные потоки, а не разрешают открыться тем, у кого есть входы с улицы, это действительно расходится с логикой, и мы не слышим ни одного обоснованного аргумента", – добавила она.



Р. Вайнене подчеркивает, что если будут медлить с возобновлением деятельности компаний, то компании могут прибегнуть к радикальным решениям – отказаться от помещений, начать увольнять работников. инф."Обзор" BNS Категории: экономика, общество, здоровье Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 391 раз Комментарии