Минэнерго: Литва уже заплатила за электроэнергию с БелАЭС 4 млн евро 🔊 Воспроизвести



Половина поступающей в Литву и потребленной здесь электроэнергии третьих стран в данный момент производится на Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце, заявил министр энергетики Дайнюс Крейвис. По его словам, Литва уже заплатила за электроэнергию с Островца почти 4 млн евро.



Д. Крейвис отметил, что физически белорусская электроэнергия поступает через литовско-белорусскую перемычку ЛЭП, однако даже, если Литва не торгует ею, то такое же ее количество закупается в Латвии, которая импортирует электроэнергию из России.



"Последние цифры показывают, что 50% всей электроэнергии, а это 77 млн киловатт-часов, которые поступают через литовско-белорусскую перемычку, является островецкой, а вторая половина – из России. Ровно столько же закупается на латвийской бирже. Эта электроэнергия физически проступает не в Латвию, а через нашу границу в Литву, поскольку у нас очень большой дефицит электроэнергии, мы эту электроэнергию используем и платим за нее", – заявил Д. Крейвис в среду на заседании Комитета сейма Литвы по нацбезопасности и обороне (КНБО). Половина поступающей в Литву и потребленной здесь электроэнергии третьих стран в данный момент производится на Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце, заявил министр энергетики Дайнюс Крейвис. По его словам, Литва уже заплатила за электроэнергию с Островца почти 4 млн евро.Д. Крейвис отметил, что физически белорусская электроэнергия поступает через литовско-белорусскую перемычку ЛЭП, однако даже, если Литва не торгует ею, то такое же ее количество закупается в Латвии, которая импортирует электроэнергию из России."Последние цифры показывают, что 50% всей электроэнергии, а это 77 млн киловатт-часов, которые поступают через литовско-белорусскую перемычку, является островецкой, а вторая половина – из России. Ровно столько же закупается на латвийской бирже. Эта электроэнергия физически проступает не в Латвию, а через нашу границу в Литву, поскольку у нас очень большой дефицит электроэнергии, мы эту электроэнергию используем и платим за нее", – заявил Д. Крейвис в среду на заседании Комитета сейма Литвы по нацбезопасности и обороне (КНБО). По словам министра, 77 млн киловатт-часов попали в Литву за последние 10 дней, когда БелАЭС работала стабильно.



"Если перевести в деньги, то это почти 4 млн евро, и если так будет продолжаться и далее, то за год будет 120 млн евро. Столько будет заплачено за дальнейшее строительство БелАЭС, поэтому важно предотвратить эту, чтобы второй, а может в будущем и третий блоки БелАЭС не финансировались", – подчеркнул министр.



Глава КНБО Лауринас Касчюнас подсчитал, что произведенная в Беларуси электроэнергия составляет 12% электроэнергии, потребляемой в Литве.



"В нынешнем общем балансе потребления электроэнергии в Литве около 12% составляет белорусская электроэнергия, или произведенная БелАЭС – в месяц это 11 млн евро. Можно сказать, что потребители платят за БелАЭС", – комментировал он.



По словам Д. Крейвиса, то, что имеются точные данные о том, сколько электроэнергии с БелАЭС попадает в Литву, является большим прорывом.



Эти факты, по словам Д. Крейвиса планируется выложить на стол переговоров с Латвией и Эстонией как доказательство того, что подготовленная в прошлом году трехсторонняя методика торговли с третьими странами, которую Литва не утвердила, является порочной. В данный момент в Литве действует методика 2018 года, согласно которой Балтийские страны после запуска БелАЭС не закупают электроэнергию у России, за исключением Калининградской области.



Д. Крейвис отметил, что на продолжении переговоров с Латвией и Эстонией по методике во второй половине февраля будет представлена позиция Литвы.



По его словам, до конца февраля министерства представит план мер для предотвращения попадания в Литву белорусской электроэнергии. Д. Крейвис утверждает, что в нем будут предусмотрены как экономические, так и дипломатические действия. BNS Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: безопасность, угроза, бойкот, БелАЭС География: Литва — статья прочитана 189 раз Комментарии