Началось исследование морского дня для проекта Harmony Link 🔊 Воспроизвести



В связи с тем, что Литва и Польша планируют прокладку морской перемычки линий электропередачи Harmony Link начались исследования дна в Балтийском море, сообщила компания Litgrid.



Во вторник из польской Гдыни вышло исследовательское судно Mintaka I, которое проводит геофизическое исследования трассы кабеля. Его результаты будут в конце февраля.



"В ходе исследования будет разведана трасса в Балтийском море протяженностью в 290 км и шириной в 300 метров, будут взяты пробы, проанализированы объекты, которые будут найдены на дне, в том числе опасные обломки или взрывчатые вещества", – отметила в пресс-релизе директор Департамента стратегической инфраструктуры Litgrid Гедра Красауске.



В работах под руководством польского консорциума Mewo примут участие до семи судов. В связи с тем, что Литва и Польша планируют прокладку морской перемычки линий электропередачи Harmony Link начались исследования дна в Балтийском море, сообщила компания Litgrid.Во вторник из польской Гдыни вышло исследовательское судно Mintaka I, которое проводит геофизическое исследования трассы кабеля. Его результаты будут в конце февраля."В ходе исследования будет разведана трасса в Балтийском море протяженностью в 290 км и шириной в 300 метров, будут взяты пробы, проанализированы объекты, которые будут найдены на дне, в том числе опасные обломки или взрывчатые вещества", – отметила в пресс-релизе директор Департамента стратегической инфраструктуры Litgrid Гедра Красауске.В работах под руководством польского консорциума Mewo примут участие до семи судов. Harmony Link будет второй линией, соединяющей ЛЭП Литвы и Польши: с 2016 года действует LitPol Link, проложенная между Элком и Алитусом.



Прокладка кабеля постоянного напряжения по дну Балтийского моря является крупнейшим и самым дорогостоящим проектом синхронизации линий электропередачи (ЛЭП) Балтийских стран с континентальной Европой. Его стоимость - около 680 млн евро. Кроме перемычки планируется строить синхронные компенсаторы в каждой из стран Балтии.



Литве проект обойдется в 474 млн евро. 493 млн евро под литовско-польскую перемычку стран выделяет Евросоюз.



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Часть экспертов в сфере энергетики считают, что государство должно играть более значительную роль во избежание в будущем случаев, сходных с прошлой неделей, когда из-за сильного и продолжительного снегопада десятки тысяч клиентов в Литве остались без электроэнергии, сообщила радиостанция LRT radijas.



Президент Литовской ассоциации электроэнергетики Кестутис Яунишкис считает, что прокладке линий электропередачи под землей уделяется мало внимания. Он утверждает, что для заботящейся об этом компании Energijos skirstymo operatorius (ESO) в одиночку это слишком большое бремя, поэтому государство должно выделять дополнительное финансирование.



"Эта ситуация показала, что проблема обновления сетей может быть слишком большим бременем для одной компании, и это уже проблема государства, проблема национальной безопасности государства. И та сумма, которая была названа – около 2,5 млрд евро – означает, что, по подсчетам компании, столько денег потребуется на замену воздушных линий электропередачи на подземные кабели, и делать это нужно достаточно внезапно. Да, это было бы слишком большим бременем", – сказал К. Яунишкис.



Между тем, представители энергокомпаний отмечают, что начинается нехватка не только средств, но и персонала. Глава стройкомпании, работающей в энергосекторе, Anyksciu energetine statyba Тоеодорас Битинас утверждает, что государство должно инвестировать и в обучение специалистов в энергетике.



"Не только ESO должна думать – конечно, она основная компания, которая решает, – но и государство должно думать, как эти средства будут выделяться, прежде всего, на подготовку квалифицированного персонала, которого все меньше и меньше", – сказал Т. Битинас.



Во вторник BNS сообщало, что в ближайшие недели должна быть подготовлена карта проблематичных "горячих точек", которая позволит увидеть, где в первую очередь следует заманить линии на подземные. Об этом после встречи с главой ESO заявил министр энергетики Дайнюс Крейвис.



Д. Крейвис отметил, что после анализа затрат и выгоды будут приниматься решения о возможной замене линий электропередач с воздушных на кабельные в этих точках.



Согласно долгосрочному плану инвестиций ESO, в течение 10 лет планируется дополнительно оборудовать 11 тыс. километров подземного кабеля – этот приоритет предусмотрен и утвержден во многолетнем плане инвестиций.



По подсчетам ESO, расширение открытых участках в лесах, вырубка деревьев может обойтись в 20-60 млн. евро, а замена всех воздушных линий на подземные обошлась бы в 2,5 млрд евро.



По информации Energijos skirstymo operatorius (ESO), с 25 января подача электроэнергии (как кратковременная, так и долгосрочная) прерывалась у 520 тыс. домохозяйств. В устранении поломок принимало участие 200-250 бригад, в которых работало около 600 человек. BNS Категории: экономика, политика, технологии, в Европе Ключевые слова: польша, кабель, море, Harmony Link — статья прочитана 125 раз Комментарии