Загрузка... Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



В связи с окончательным выходом Соединенного Королевства из Евросоюза первые изменения в торговле после "Брекзит" будут ощутимы в апреле, заявил вице-министр иностранных дел Литвы Арнолдас Пранцкявичюс.



По его словам, изменения для Литвы, являющейся важным партнером Соединенного Королевства (СК) по экспорту, будут значительными.



"Первые изменения вскоре будут ощутимы. С 1 апреля нужно будет обладать специальными сертификатами для экспорта сельскохозяйственных и пищевых товаров в СК", – завил замминистра в среду на заседании Комитета по иностранным делам в сейме.



"С июля эти товары можно будет поставлять в СК только через определенные посты пограничной проверки, на которых будет проводиться проверка товаров", – сказал А. Пранцкявичюс. В связи с окончательным выходом Соединенного Королевства из Евросоюза первые изменения в торговле после "Брекзит" будут ощутимы в апреле, заявил вице-министр иностранных дел Литвы Арнолдас Пранцкявичюс.По его словам, изменения для Литвы, являющейся важным партнером Соединенного Королевства (СК) по экспорту, будут значительными."Первые изменения вскоре будут ощутимы. С 1 апреля нужно будет обладать специальными сертификатами для экспорта сельскохозяйственных и пищевых товаров в СК", – завил замминистра в среду на заседании Комитета по иностранным делам в сейме."С июля эти товары можно будет поставлять в СК только через определенные посты пограничной проверки, на которых будет проводиться проверка товаров", – сказал А. Пранцкявичюс. По его словам, еще через год придется менять маркировку продуктов, однако для этого требования установлен переходный период до сентября 2022 года.



Между тем, чтобы экспортировать в СК промышленные товары, до конца следующего года придется получить сертификаты о соответствии качества у британских ведомств, соответственно должна измениться маркировка.



"Иначе эти товары британцы принимать не будут, а разрешения, выданные в странах Евросоюза, перестанут действовать", – пояснил А. Пранцкявичюс.



Вице-министр также подчеркнул, что в соглашении ЕС и Соединённого Королевства были сохранены и равные конкурентные условия для транспортного сектора, который составляет большую долю экспорта услуг Литвы в Великобританию.



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Глава одной из крупнейших телекоммуникационных групп в странах Балтии и Северной Европы Telia Company утверждает, что в ближайшее время не стоит ожидать активных действий группы по слиянию и приобретению.



По словам Аллисон Кирбки сейчас группа сконцентрирована на гармоничном росте в странах Северной Европы Балтии, а структурные возможности видит только в Дании и Латвии.



"Я бы не ожидала никаких активных слияний или приобретений в ближайшее время. Мы крайне сконцентрированы на странах Северной Европы и Балтии, по сути, у нас правильный портфель продуктов и услуг. Единственные два рынка, где мы видим структурные возможности – это Дания и Латвия", – сказала А. Кирбки в интервью BNS.



"По существу мы находимся в стадии консультаций, укрепления позиций, а не поиска новых рынков, сегментов. Сейчас пришло время для увеличения отдачи капитала, взращивания прибыли, приходящейся на одну акцию", - считает она.



А. Кирбки также надеется на то, что EBITDA группы в 2021-2023 годах будет расти.



С мая прошлого года, когда бывшая глава Tele2 А. Кирбки стала директором Telia Company, компания продала свою долю в турецкой компании Turkcell, а также отказалась от бизнеса международной передачи данных Telia Carrier.



Несмотря на планируемое сокращения работников одной из крупнейших телекоммуникационных групп в странах Балтии и Северной Европы Telia число ее работников в Литве работников может вырасти, сообщила глава группы.



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На минувшей неделе Аллисон Крибкби, представившая на минувшей неделе стратегию Telia Company, сообщила, что в этом году группа планирует отказаться от 1 тыс. работников и к 2025 году сократить расходы на 5 млрд шведских крон (0,5 млрд евро).



"Наш бизнес в Балтийских странах, включая Литву, всегда удивлял уровнем продуктивности. Дан (глава Telia Lietuva Стомберг – BNS) уже ведет диалог с профсоюзами, чтобы обеспечить должный уровень организации", – сказала А. Киркби в интервью BNS.



"Учитывая это, я считаю, что мы увеличим количество центров услуг в Литве. Поэтому, возможно, что в ближайшее время количество наших работников в Литве даже вырастет, если мы достигнем поставленных целей", – добавила глава Telia Company.



По ее словам, Литва будет играть важную роль в стратегии Telia Company в ближайшие годы, а деятельность работающего в Вильнюсе центра услуг Telia планируется расширять.



"Я надеюсь, что этот центр услуг в ближайшие месяцы и годы продолжит расширение, поскольку в Литве есть таланты высокого уровня, здесь у нас хорошая преемственность, компетенции в сфере цифровых и информационных технологий. Я хочу, чтобы этот центр обслуживал всю группу, предоставлял больше услуг",– сказала А. Киркби.



На минувшей неделе Telia Lietuva сообщила, что выручка компании выросла в прошлом году на 2,5% до 398,1 млн евро, а чистая прибыль – на 2,1% до 55,9 млн евро.



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Бывший министр транспорта и энергетики Литвы Рокас Масюлис должен получить назначение в качестве гендиректора компании -оператора системы электропередачи Литвы Litgrid, которая сейчас реализует стратегически важные для государства проекты.



"С учетом компетенции и опыта правление компании сочло лучшим кандидатом на пост главы Рокаса Масюлиса", – сообщила Litgrid.



Окончательное решение о назначении главы компании правление примет в первой половине февраля, когда правоохрана завершит проверку кандидата, сообщила компания.



Р. Масюлис, лишившийся поста министра транспорта летом 2019 года, в 2014-2016 годах был министром энергетики, а до осени 2014 года возглавлял оператора терминалов углеводородов в Клайпеде Klaipedos nafta – в период его руководства был реализован стратегический проект терминала СПГ.



Поиски нового руководителя Litgrid идут с октября 2020 года, когда правление отозвало многолетнего руководителя Дайвиса Вирбицкаса.



С 19 октября прошлого года Litgrid временно руководит директор Департамента сети передачи компании Видмантас Грушас.



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Американский создатель программного обеспечения Auriga планирует расширение в Литве. В Вильнюсском филиале, учрежденном десять лет назад, в течение трех лет она намерена трудоустроить еще 70 специалистов программного оборудования.



Большинство новых работников будут инженерами программного оборудования, сообщило агентство зарубежных инвестиций Investuok Lietuvoje. По данным агентства, в данный момент в Вильнюсском филиале работают около 80 человек.



"В большинстве случаев наши эксперты работают напрямую с клиентами, поэтому страна, у которой удобное авиасообщение с основными странами Европы, и в которой работает много англоговорящих специалистов информационных технологий, прекрасно соответствует избранным нами критериям", – отметил в пресс-релизе директор по развитию бизнеса Auriga Сергей Березко.



Гендиректор агентства поощрения инвестиций Investuok Lietuvoje Мантас Катинаса добавил, что планы Auriga по расширению персонала до трёхзначной цифры в Вильнюсе демонстрируют высокий уровень технических знаний, которыми отличаются местные специалисты.



Auriga была создана в 1990 году под названием Infort и предоставляет услуги по всему миру. Десять лет назад Auriga решила укрепить свою базу в Западной и Северной Европе, открыв офис в Вильнюсе.



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Литовская телекоммуникационная компания Bite,которая уже оказывает в Эстонии услуги телевидения, планирует предоставить и услуги фиксированного и мобильного интернета.



На эстонский рынок связи Bite сможет выйти, если на эстонском аукционе частот будут места при распределении лицензий связи 5G, сообщила Bite.



"Мы планируем предоставлять в Эстонии не только важнейшие услуги – фиксированной и мобильной интернет-связи, но и другие услуги", – отметил в сообщении глава Bites grupe Никита Сергиенко.



При условии получения лицензии связи 5G в Эстонии, Bite также рассмотрела бы возможность инвестировать в компании широкополосного интернета через приобретения.



В сообщении компании говорится, что аукцион связи 5G в Эстонии планируется объявить в апреле этого года.



У Bites grupe, которая принадлежит американской компании Providence Equity Partners, сейчас около 3 млн клиентов в Балтийских странах и около 3 тыс. работников.



Bitės grupe также принадлежит телеканал TV3 и платформа видеотрансляций в интернете Go3, действующая и в Эстонии. Загрузка... инф."Обзор" BNS Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 60 раз Комментарии