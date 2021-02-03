Пока эксперты предлагают не смягчать карантин в Литве 🔊 Воспроизвести



Экспертный совет при правительстве Литвы предлагает Кабмину пока не смягчать карантинные ограничения, сообщила в среду BNS глава Группы Экспертного совета по карантину Рамуне Каледене.



"Мы придерживаемся стратегии, согласно которой мы все равно не можем смягчать ограничения, едва перейдя от худшего сценария к менее плохому. Следует подождать, чтобы этот сценарий закрепился", – сказала BNS профессор Литовского университета наук о здоровье Р. Каледене.



"После длительных, действительно интенсивных дискуссий, с учетом опыта других стран, на сегодняшний день (...) мы не выдвигали предложений о каких-либо послаблениях карантинного режима и на следующей неделе. Мы предлагаем подождать низшего предела сценария "С", – сказала она.



Ранее министры объявляли о планах рассмотрения в среду возможности открытия салонов красоты и магазинов промтоваров с отдельным входом с улицы.



По словам Р. Каледене, эксперты считают, что такие послабления можно реализовывать только на нижнем пределе сценария "С"– 150 случаев на 100 тыс. жителей за 14 дней.



В данный момент этот показатель в Литве составляет 414,9 случая.



"Каждую неделю мы обязуемся пересматривать, обсуждать, что можно сделать", – сказала Р. Каледене.



Пока ни представители правительства, ни Министерства здравоохранения не ответили BNS, какие предложения будут внесены с учетом мнения экспертов. Экспертный совет при правительстве Литвы предлагает Кабмину пока не смягчать карантинные ограничения, сообщила в среду BNS глава Группы Экспертного совета по карантину Рамуне Каледене."Мы придерживаемся стратегии, согласно которой мы все равно не можем смягчать ограничения, едва перейдя от худшего сценария к менее плохому. Следует подождать, чтобы этот сценарий закрепился", – сказала BNS профессор Литовского университета наук о здоровье Р. Каледене."После длительных, действительно интенсивных дискуссий, с учетом опыта других стран, на сегодняшний день (...) мы не выдвигали предложений о каких-либо послаблениях карантинного режима и на следующей неделе. Мы предлагаем подождать низшего предела сценария "С", – сказала она.Ранее министры объявляли о планах рассмотрения в среду возможности открытия салонов красоты и магазинов промтоваров с отдельным входом с улицы.По словам Р. Каледене, эксперты считают, что такие послабления можно реализовывать только на нижнем пределе сценария "С"– 150 случаев на 100 тыс. жителей за 14 дней.В данный момент этот показатель в Литве составляет 414,9 случая."Каждую неделю мы обязуемся пересматривать, обсуждать, что можно сделать", – сказала Р. Каледене.Пока ни представители правительства, ни Министерства здравоохранения не ответили BNS, какие предложения будут внесены с учетом мнения экспертов. BNS Категории: здоровье, общество Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 87 раз Комментарии