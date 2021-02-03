Украинская оппозиция намерена начать процедуру импичмента Зеленского /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



Партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" инициирует процедуру импичмента президенту Зеленскому после решения закрыть телеканалы - заявление цитирует



Накануне Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении санкций против нескольких телеканалов: «112 Украина» и региональных каналов под его логотипом, а также NewsOne. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, передает



После его указа телеканалы прекратили вещание. Партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" инициирует процедуру импичмента президенту Зеленскому после решения закрыть телеканалы - заявление цитирует РИА Новости Накануне Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении санкций против нескольких телеканалов: «112 Украина» и региональных каналов под его логотипом, а также NewsOne. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, передает ЛЕНТА После его указа телеканалы прекратили вещание.



«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — отмечается в указе. Согласно документу, персональные санкции также введены в отношении депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем медиахолдинга «Новости». В отношении него сроком на пять лет вводится ограничение права пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом. Помимо прочего, ему запрещен вывод капиталов за пределы Украины.



Зеленский поручил украинскому МИДу проинформировать о введении санкций Евросоюз и США, а также «поставить перед ними вопрос о применении аналогичных ограничительных мер».



1 февраля президент Украины Владимир Зеленский отметил, что надеется рано или поздно получить от американского лидера Джо Байдена приглашение на встречу в Белый дом. По его словам, ему нужно обсудить в Вашингтоне ряд важных вопросов, которые касаются безопасности в Европе.



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Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с



По словам Дудчака, процедура импичмента довольно непростая.



Как отметил эксперт, пока говорить о том, что президент уйдёт в связи с импичментом, не стоит.



«Есть оговорённые в Конституции причины — чтобы применить их к Зеленскому, надо постараться. Потом нужно собрать достаточно большое количество голосов, которое пока вряд ли смогут собрать... Устроить импичмент по инициативе оппозиционных сил — это значит создать в украинском обществе мощный пиар этой политической силе», — подчеркнул аналитик.



По мнению Дудчака, «вряд ли у оппозиции что-то получится».



Кроме того, политолог отметил, что важна реакция на введение санкций со стороны западного сообщества. Под ограничительные меры на пять лет попали телерадиокомпания «112», ООО «ТВ Выбор», «Ариадна ТВ», «Новый формат ТВ», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компания «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne) и предприятие «Новые коммуникации» (телеканал ZIK).«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — отмечается в указе. Согласно документу, персональные санкции также введены в отношении депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем медиахолдинга «Новости». В отношении него сроком на пять лет вводится ограничение права пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом. Помимо прочего, ему запрещен вывод капиталов за пределы Украины.Зеленский поручил украинскому МИДу проинформировать о введении санкций Евросоюз и США, а также «поставить перед ними вопрос о применении аналогичных ограничительных мер».1 февраля президент Украины Владимир Зеленский отметил, что надеется рано или поздно получить от американского лидера Джо Байдена приглашение на встречу в Белый дом. По его словам, ему нужно обсудить в Вашингтоне ряд важных вопросов, которые касаются безопасности в Европе.* * *Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной раде инициирует объявление импичмента президенту Украины Владимиру Зеленскому после решения закрыть телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK.По словам Дудчака, процедура импичмента довольно непростая.Как отметил эксперт, пока говорить о том, что президент уйдёт в связи с импичментом, не стоит.«Есть оговорённые в Конституции причины — чтобы применить их к Зеленскому, надо постараться. Потом нужно собрать достаточно большое количество голосов, которое пока вряд ли смогут собрать... Устроить импичмент по инициативе оппозиционных сил — это значит создать в украинском обществе мощный пиар этой политической силе», — подчеркнул аналитик.По мнению Дудчака, «вряд ли у оппозиции что-то получится».Кроме того, политолог отметил, что важна реакция на введение санкций со стороны западного сообщества. lenta.ru , РИА Новости Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: телевидение, импичмент, Рада, блокировка, Зеленкский География: Украина — статья прочитана 188 раз Комментарии