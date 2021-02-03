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О коронавирусе в Литве сегодня, 3 февраля /дополнено/



За минувшие сутки в Литве подтверждено 760 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 16 человек, сообщил в среду Департамент статистики.

Кроме того, в общую статистику смертей включены еще четыре смерти от коронавируса, когда фактическая дата смерти имела место раньше.

За минувшие сутки от COVID-19 выздоровел 1081 человек.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 184 тыс. 208 случаев COVID-19, 132 тыс. 326 человек выздоровели, 46 тыс. 722 человека все еще больны.

От коронавируса в Литве скончались 2867 человек.

За минувшие сутки первой дозой вакцины привито 1543 человека, привитых второй дозой –1937.

В целом первой дозой вакцины от COVID-19 в Литве привиты 74 тыс. 213 человек, двумя дозами – 25 тыс. 231 человек.
За минувшие сутки было взято 8028 пробы на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 млн 947 тыс. 747.

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Глава МИД: вакцинация становится геополитическим вызовом

Вакцинация от коронавируса становится геополитическим вызовом и в этой ситуации нельзя забывать страны Восточного партнерства, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Я считаю, что программа вакцинирования становится геополитическим вызовом, неслучайно мы с 12 коллегами обратились в Еврокомиссию с предложением не забывать вовлекать в программу вакцинации наших Восточных партнеров, Украину, Молдавию, Грузию, а также Беларусь, как мы можем помочь ей в обход официального Минска", – сказал Г. Ландсбергис в среду в интервью радиостанции Ziniu radijas.





Так он комментировал сообщения о том, что на востоке Украины начали прививать население российской вакциной.

Министр выразил сожаление по поводу того, что пока сама Европа сталкивается с крупнейшими сложностями вакцинирования, но подчеркнул, что тогда, "когда решится вопрос контрактов, Европа станет на ноги и наши люди будут привиты в тех цифрах, которые мы хотим, следует уделить внимание и помочь тем государствам, которым эта помощь требуется".

В январе Литва и еще 12 стран ЕС призвали Брюссель помочь странам Восточного партнерства получить вакцины от коронавируса.
инф."Обзор", BNS
Категории: в странах Балтии, здоровье, общество
Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
География: Литва
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добавлена сегодня, 3 февраля, 10:41

Комментарии

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3 февраля, 11:00
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Почему в ЕС навязывают вакцины сомнительного качества, которым не могут обеспечить положенные условия хранения и перевозки?
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