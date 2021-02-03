Комитет сейма Литвы рассмотрит положение с импортом электроэнергии из Беларуси 🔊 Воспроизвести Глава КНБО Лауринас Касчюнас



В среду Комитет сейма Литвы по нацбезопасности и обороне (КНБО) обсудит положение с попаданием электроэнергии с Белоруской АЭС (БелАЭС) в Островце в Литву и меры предотвращения этого.



Глава КНБО Лауринас Касчюнас сказал, что произведенная в Беларуси электроэнергия составляет 25% электроэнергии, импортируемой в Литву.



"Если 25% всей электроэнергии, импортируемой из других стран в Литву, составляет электроэнергия БелАЭС, это много или мало? Вероятно немало", – рассуждал депутат.



По его словам, Министерство энергетики предоставит данные, доказывающие, что в Литве потребляется электроэнергия с БелАЭС. "Эти цифры выяснятся. Мы увидим, что действующая методика отказа от закупки не предотвращает путь для попадания электроэнергии", – сказал BNS Л. Касчюнас. В среду Комитет сейма Литвы по нацбезопасности и обороне (КНБО) обсудит положение с попаданием электроэнергии с Белоруской АЭС (БелАЭС) в Островце в Литву и меры предотвращения этого.Глава КНБО Лауринас Касчюнас сказал, что произведенная в Беларуси электроэнергия составляет 25% электроэнергии, импортируемой в Литву."Если 25% всей электроэнергии, импортируемой из других стран в Литву, составляет электроэнергия БелАЭС, это много или мало? Вероятно немало", – рассуждал депутат.По его словам, Министерство энергетики предоставит данные, доказывающие, что в Литве потребляется электроэнергия с БелАЭС. "Эти цифры выяснятся. Мы увидим, что действующая методика отказа от закупки не предотвращает путь для попадания электроэнергии", – сказал BNS Л. Касчюнас. По его словам, также будут обсуждаться действия, которые могут предпринять сейм, правительство, министерство для изменения ситуации.



Министр энергетики Дайнюс Крейвис во вторник отметил, что у него есть точные данные о том, сколько белорусской электроэнергии попадает в Литву и сколько закупается: "Количество электроэнергии, попадающей через наши сети, выросло почти в четыре раза и эти цифры неприемлемы".



По его словам, с Латвией и Эстонией продолжается диалог по вопросу торговли с Россией после того, как Литва не утвердила новую трёхстороннюю методику торговли – страна считает, что пока действует методика 2018 года, согласно которой Балтийские страны после запуска БелАЭС не закупают электроэнергию у России, за исключением Калининградской области.



Между тем, Латвия руководствуется новой методикой и импортирует российскую электроэнергию. BNS Категории: экономика, политика, в странах Балтии Ключевые слова: безопасность, угроза, бойкот, БелАЭС География: Литва — статья прочитана 205 раз Комментарии