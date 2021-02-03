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Кабмин Литвы решит вопрос о приобретении вакцин COVID-19 компаний Valneva и Novavax
В среду правительство Литвы решит, одобрять ли предложение Министерства здравоохранения о приобретении вакцин от коронавируса фармкомпаний Valneva и Novavax.
Еврокомиссия пока не заключила предварительные договора закупок с этими компаниями, однако закончила предварительные переговоры.
Согласно предусмотренному договору с Novavax, всем странам ЕС будет предоставлена возможность приобрести 100 млн доз вакцины, и будет возможность дополнительной закупки еще 100 млн доз.
Между тем, согласно предусмотренному договору с Valneva для всех членов ЕС будет предоставлена возможность приобрести 30 млн доз и они смогут дополнительно претендовать еще на 30 млн доз.
Когда переговоры с Novavax и Valneva завершатся, у Европы будут контракты с восемью различными производителями о приобретении более 2,5 млрд доз.
ЕС уже подписала контракты с AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sanofi и GSK, Pfizer и BioNTech, CureVac, Moderna.
Пока Европейское фармагентство утвердило вакцины трех производителей: Pfizer и BioNTech, Moderna, AstraZeneca.
Согласно информации, которую Министерство здравоохранения опубликовало в середине января, согласно имеющимся договорам Литве достанется более 9 млн доз вакцин.
Ключевые слова: вакцина, покупка, минздрав, коронавирус
География: Литва
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