Financial Times Великобритания : балканские государства обращаются за вакцинами к Китаю и России



К всеобщему раздражению, поставки вакцин, одобренных ЕС, продолжают задерживаться. Балканские государства недовольны, что европейские партнеры повернулись к ним спиной. Они ощущают себя брошенными и готовятся брать пример с Сербии, которая уже заказала вакцины и в России, и в Китае.



Получив отказ от Европы, будущие члены ЕС ищут прививки от коронавируса на востоке, комментирует «Файненшл таймс» вакцинную политику балканского региона



Поставки вакцин от коронавируса, к всеобщему раздражению, продолжают задерживаться, и на первое место по прививкам на душу населения в континентальной Европе вышла Сербия.



Но балканское государство и кандидат в члены альянса колет не вакцины западного производства. Вместо этого Сербия обратилась к китайской компании «Синофарм» и первой из европейских стран воспользовалась ее услугами. Теперь примеру Белграда намерены последовать соседи.



Хотя ЕС выделил шести балканским странам-кандидатам 70 миллионов евро на приобретение вакцин, четыре из них не получат обещанных партий еще несколько месяцев из-за задержки поставок в самой Европе. В пылу разочарования некоторые стали заглядываться на восток, рассчитывая, что восполнить дефицит помогут Россия и Китай.



Однако некоторые официальные лица предупреждают, что это грозит подорвать авторитет ЕС в регионе. «Кто-нибудь воспользуется ситуацией и скажет, что в трудные времена руку помощи протянули Китай и Россия, а западные правительства потерпели крах», — сказал один чиновник из Северной Македонии.



В отличие от большинства региональных лидеров, волевой президент Сербии поддерживает тесные отношения с Пекином и Москвой, одновременно с этим запустив процесс вступления в ЕС. За это он навлек на себя гнев Брюсселя и Вашингтона.



Сербия с населением 7 миллионов человек уже получила более 1 миллиона доз, а в субботу Вучич отметил, что еще миллион прибудет до начала марта.



Подход Белграда набирает популярность среди других стран региона, ранее рассчитывавших на ЕС с его планом распределения.



Соседи Сербии Косово и Босния и Герцеговина, а также члены НАТО Северная Македония и Черногория пока не получили ни одной дозы. На прошлой неделе официальные лица в Скопье и Подгорице объявили, что собираются закупать вакцины в России и Китае.



«Мы хотели бы использовать западные вакцины, чтобы показать, куда мы стремимся как страна, и поначалу даже исключили возможность переговоров с русскими и китайцами», — сообщил один чиновник из Северной Македонии. При этом он посетовал, что оправдывать задержки его правительству становится все труднее. «Поскольку в Европе есть и другие страны, которые уже получают вакцину Sinopharm — например, Венгрия — будет трудно объяснить людям, почему мы до сих пор дожидаемся Pfizer, Moderna и AstraZeneca», — сказал он о трех компаниях-производителях, одобренных ЕС.



Министр здравоохранения Черногории Елена Боровинич-Божович заявила, что в дополнение к недавно подписанному контракту на 150 тысяч доз китайской вакцины она будет добиваться поставок 50 тысяч доз российской вакцины «Спутник V». В середине января боснийское правительство заявило, что начнет переговоры с Москвой, Пекином и компанией Pfizer. Обе страны дожидались поставок, обещанных многосторонней программой распределения вакцин Covax, но пока безрезультатно.



ЕС освободил Балканы от нового запрета на импорт вакцин из стран, не входящих в ЕС. Но неспособность союза хотя бы символически поделиться своими запасами с кандидатами в члены разочаровала, считает аналитик из аналитического центра «Инициатива европейской стабильности» Ади Черимаджич. «Они и не рассчитывали, что получат вакцины одновременно со странами-членами, но ждали хотя бы четких и регулярных поставок, и теперь им кажется, что их бросили», — сказал он.



Однако в Албании историческое недоверие к Китаю и России все же перевешивает разочарование в Европе. Три десятилетия назад Албания покончила с одной из самых жестоких диктатур Европы, которую десятилетиями поддерживал Пекин. Премьер-министр Эди Рама заявил, что воздержится от закупок российских или китайских вакцин из-за сохраняющейся настороженности.



Но при этом Рама отметил, что разочарован тем, что его страна, член НАТО с 2009 года, не получила через механизмы ЕС даже символических поставок. На следующей неделе Албания планирует начать вакцинацию медицинских работников партией из 970 инъекций BioNTech/Pfizer от неназванной европейской страны.



«Что касается вакцин, то я был пренеприятно удивлен, — сказал он. — Дело не в том, что они [ЕС] оказались в лучшем положении и повернулись к нам спиной. Это полный хаос… Они же сами наносят себе невероятный вред».



