Прототип корабля Starship взорвался при испытаниях в Техасе 🔊 Воспроизвести Reuters



Прототип космического корабля Starship, который разрабатывается для полётов на Марс, взорвался при посадке в ходе испытаний на полигоне в районе Бока-Чика в американском штате Техас, сообщает



SpaceX вела прямую трансляцию запуска.



Live feed of Starship SN9 flight test → https://t.co/Hs5C53qBxb https://t.co/ioM0D5J91I — SpaceX (@SpaceX) February 2, 2021



Общая продолжительность испытаний составила 6 минут 26 секунд. Прототип SN9 поднялся на высоту около 10 км, после чего должен был совершить плавную посадку на полигоне.



SN9 заходил на посадку не вертикально. При касании асфальтированной площадки, расположенной рядом со стартовым столом, он взорвался.



Первый этап испытаний был произведён 10 декабря, тогда ракета также взорвалась и разрушилась при посадке, однако испытание всё равно было признано успешным. Прототип космического корабля Starship, который разрабатывается для полётов на Марс, взорвался при посадке в ходе испытаний на полигоне в районе Бока-Чика в американском штате Техас, сообщает RT SpaceX вела прямую трансляцию запуска.Общая продолжительность испытаний составила 6 минут 26 секунд. Прототип SN9 поднялся на высоту около 10 км, после чего должен был совершить плавную посадку на полигоне.SN9 заходил на посадку не вертикально. При касании асфальтированной площадки, расположенной рядом со стартовым столом, он взорвался.Первый этап испытаний был произведён 10 декабря, тогда ракета также взорвалась и разрушилась при посадке, однако испытание всё равно было признано успешным. russian.rt.com Категории: экономика, в мире, технологии Ключевые слова: космос, исследование, Марс, SpaceX, Маск — статья прочитана 119 раз Комментарии