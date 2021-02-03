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Прототип корабля Starship взорвался при испытаниях в Техасе

Reuters


Прототип космического корабля Starship, который разрабатывается для полётов на Марс, взорвался при посадке в ходе испытаний на полигоне в районе Бока-Чика в американском штате Техас, сообщает RT.

SpaceX вела прямую трансляцию запуска.



Общая продолжительность испытаний составила 6 минут 26 секунд. Прототип SN9 поднялся на высоту около 10 км, после чего должен был совершить плавную посадку на полигоне.

SN9 заходил на посадку не вертикально. При касании асфальтированной площадки, расположенной рядом со стартовым столом, он взорвался.

Первый этап испытаний был произведён 10 декабря, тогда ракета также взорвалась и разрушилась при посадке, однако испытание всё равно было признано успешным.
russian.rt.com
Категории: экономика, в мире, технологии
Ключевые слова: космос, исследование, Марс, SpaceX, Маск
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добавлена вчера, 2 февраля, 23:55

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