США, Германия и Великобритания призвали освободить Навального /дополнено/ 🔊 Воспроизвести Фото © ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда РФ



В Штатах намерены привлекать Россию к ответственности за неспособность обеспечить права своих граждан.



Администрация США вновь призвала РФ немедленно освободить блогера Алексея Навального. Об этом говорится в распространённом письменном заявлении госсекретаря Энтони Блинкена, передает



В обращении, которое появилось почти сразу после оглашения решения суда, отмечается, что Вашингтон намерен добиваться от Москвы соблюдения обязательств в области прав человека.



— Даже по мере нашей работы с Россией в целях продвижения интересов США мы будем тесно координировать действия с нашими союзниками и партнёрами, чтобы привлекать Россию к ответственности за неспособность обеспечить права своих граждан, — уточнил Блинкен. Администрация США вновь призвала РФ немедленно освободить блогера Алексея Навального. Об этом говорится в распространённом письменном заявлении госсекретаря Энтони Блинкена, передает ЛАЙФ В обращении, которое появилось почти сразу после оглашения решения суда, отмечается, что Вашингтон намерен добиваться от Москвы соблюдения обязательств в области прав человека.— Даже по мере нашей работы с Россией в целях продвижения интересов США мы будем тесно координировать действия с нашими союзниками и партнёрами, чтобы привлекать Россию к ответственности за неспособность обеспечить права своих граждан, — уточнил Блинкен.



— Европейский суд по правам человека ещё в 2017 году раскритиковал этот процесс как произвольный. Алексей Навальный должен быть немедленно освобождён, — приводит слова Мааса МИД страны в "Твиттере".



В свою очередь глава внешнеполитического ведомства Соединённого Королевства Доминик Рааб призвал власти РФ немедленно отпустить не только Навального, но и всех задержанных участников несогласованных акций протестов.



Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде вынес решение о замене Алексею Навальному условного срока на реальный по делу "Ив Роше". Приговор был вынесен ещё в 2014 году: его признали виновным в совершении экономических преступлений и осудили на три с половиной года условно с испытательным сроком в пять лет. Пересмотр приговора инициировала ФСИН из-за нарушений со стороны Навального: по данным ведомства, осуждённый более 50 раз нарушал правила испытательного срока. При этом ФСИН учла тот факт, что блогер находился на лечении в клинике "Шарите", однако и после выздоровления он ни разу не являлся для отметки.



Как уже сообщал Лайф, у здания Мосгорсуда с самого утра усилили меры безопасности, порядок охраняют бойцы ОМОНа. На месте выставили несколько машин полиции и Росгвардии. Замечены и другие автомобили — с дипломатическими номерами. На суд к Навальному прибыли представители более 15 иностранных государств. Там, в частности, были замечены журналисты и сотрудники посольств Латвии, Литвы, Польши, Норвегии, Болгарии, Швейцарии и Австрии. По мнению экспертов, прибытие представителей зарубежных дипмиссий к зданию Мосгорсуда в очередной раз указывает на заинтересованность Запада в ситуации вокруг блогера.



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МИД обвинил западные страны во вмешательстве во внутренние дела



Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя призывы западных стран освободить Алексея Навального, посоветовала им не вмешиваться в дела суверенного государства, сообщает



После того, как Симоновский суд Москвы постановил отменить условный срок Навального по делу "Ив Роше" и заменить его реальным, освободить россиянина призвали, в том числе, президент Франции Эммануэль Макрон, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, главы Евросовета и Еврокомиссии, администрация президента США Джо Байдена и госсекретарь Энтони Блинкен, министр иностранных дел Германии Хайко Маас.



"Мы уже пару недель находимся в состоянии комментариев и ответов на подобные и выпады, и заявления. Не надо вмешиваться во внутренние дела суверенного государства. И всем рекомендуем заняться собственными проблемами. Поверьте, а я думаю, что вы это знаете, собственных проблем в этих странах немало, есть чем заняться", — сказала Захарова в эфире телеканала РБК.



По ее словам, призывы западных коллег написаны "все как под копирку". Захарова пояснила, что это либо следствие "полного отрыва от реальности" и непонимания, о чем идет речь, либо, "что на самом деле ближе к делу — такая политическая ангажированность".



На судебное заседание по делу Навального в Мосгорсуд приехали более 15 сотрудников посольств разных стран, в том числе европейских. По мнению представителя МИД, присутствие иностранных дипломатов на суде — это саморазоблачение попыток Запада сдержать Россию.



МИД советовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран. В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не будут прислушиваться к подобным заявлениям из-за рубежа.



Суды ранее трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным — и каждый раз отказывали, продлевая испытательный срок. При этом только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции, хотя обязан делать это дважды в месяц. Также он получил большое количество административных наказаний, от крупных штрафов до арестов.



Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно — только в прошлом году условный срок заменили реальным 11,3 тысячи человек, а в 2019-м — более чем 15 тысячам.



Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опроверг Европейский суд по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были выплачены властями России.



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Компания Yves Rocher заявила, что является «абсолютно аполитичной», и отказалась комментировать дело в отношении Алексея Навального.



«Как абсолютно аполитичная компания, Groupe Rocher не участвует ни в какой форме в любых политических дебатах и ​​не желает комментировать этот случай, который касается исключительно российского правосудия и Алексея Навального», — говорится в заявлении.



Как напомнили в компании, первое решение, осуждающее Олега и Алексея Навальных, было вынесено в декабре 2014 года, а позднее подтверждено Московским апелляционным и Верховным судом России.



«Дело «Олег и Алексей Навальные — «Ив Роше Восток Россия» закрыто», — подчеркнули в компании. Добавим, что с призывами освободить Навального также выступили в Германии и Великобритании. Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что приговор блогеру — это "жёсткий удар по чётко прописанным охраняемым законом правам и принципу правового государства в России".— Европейский суд по правам человека ещё в 2017 году раскритиковал этот процесс как произвольный. Алексей Навальный должен быть немедленно освобождён, — приводит слова Мааса МИД страны в "Твиттере".В свою очередь глава внешнеполитического ведомства Соединённого Королевства Доминик Рааб призвал власти РФ немедленно отпустить не только Навального, но и всех задержанных участников несогласованных акций протестов.Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде вынес решение о замене Алексею Навальному условного срока на реальный по делу "Ив Роше". Приговор был вынесен ещё в 2014 году: его признали виновным в совершении экономических преступлений и осудили на три с половиной года условно с испытательным сроком в пять лет. Пересмотр приговора инициировала ФСИН из-за нарушений со стороны Навального: по данным ведомства, осуждённый более 50 раз нарушал правила испытательного срока. При этом ФСИН учла тот факт, что блогер находился на лечении в клинике "Шарите", однако и после выздоровления он ни разу не являлся для отметки.Как уже сообщал Лайф, у здания Мосгорсуда с самого утра усилили меры безопасности, порядок охраняют бойцы ОМОНа. На месте выставили несколько машин полиции и Росгвардии. Замечены и другие автомобили — с дипломатическими номерами. На суд к Навальному прибыли представители более 15 иностранных государств. Там, в частности, были замечены журналисты и сотрудники посольств Латвии, Литвы, Польши, Норвегии, Болгарии, Швейцарии и Австрии. По мнению экспертов, прибытие представителей зарубежных дипмиссий к зданию Мосгорсуда в очередной раз указывает на заинтересованность Запада в ситуации вокруг блогера.* * *Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя призывы западных стран освободить Алексея Навального, посоветовала им не вмешиваться в дела суверенного государства, сообщает РИА Новости После того, как Симоновский суд Москвы постановил отменить условный срок Навального по делу "Ив Роше" и заменить его реальным, освободить россиянина призвали, в том числе, президент Франции Эммануэль Макрон, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, главы Евросовета и Еврокомиссии, администрация президента США Джо Байдена и госсекретарь Энтони Блинкен, министр иностранных дел Германии Хайко Маас."Мы уже пару недель находимся в состоянии комментариев и ответов на подобные и выпады, и заявления. Не надо вмешиваться во внутренние дела суверенного государства. И всем рекомендуем заняться собственными проблемами. Поверьте, а я думаю, что вы это знаете, собственных проблем в этих странах немало, есть чем заняться", — сказала Захарова в эфире телеканала РБК.По ее словам, призывы западных коллег написаны "все как под копирку". Захарова пояснила, что это либо следствие "полного отрыва от реальности" и непонимания, о чем идет речь, либо, "что на самом деле ближе к делу — такая политическая ангажированность".На судебное заседание по делу Навального в Мосгорсуд приехали более 15 сотрудников посольств разных стран, в том числе европейских. По мнению представителя МИД, присутствие иностранных дипломатов на суде — это саморазоблачение попыток Запада сдержать Россию.МИД советовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран. В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не будут прислушиваться к подобным заявлениям из-за рубежа.Суды ранее трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным — и каждый раз отказывали, продлевая испытательный срок. При этом только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции, хотя обязан делать это дважды в месяц. Также он получил большое количество административных наказаний, от крупных штрафов до арестов.Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно — только в прошлом году условный срок заменили реальным 11,3 тысячи человек, а в 2019-м — более чем 15 тысячам.Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опроверг Европейский суд по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были выплачены властями России.* * *Компания Yves Rocher заявила, что является «абсолютно аполитичной», и отказалась комментировать дело в отношении Алексея Навального.«Как абсолютно аполитичная компания, Groupe Rocher не участвует ни в какой форме в любых политических дебатах и ​​не желает комментировать этот случай, который касается исключительно российского правосудия и Алексея Навального», — говорится в заявлении.Как напомнили в компании, первое решение, осуждающее Олега и Алексея Навальных, было вынесено в декабре 2014 года, а позднее подтверждено Московским апелляционным и Верховным судом России.«Дело «Олег и Алексей Навальные — «Ив Роше Восток Россия» закрыто», — подчеркнули в компании. life.ru Категории: политика, общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: суд, арест, протесты, Навальный География: Россия — статья прочитана 212 раз Комментарии