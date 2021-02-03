МИД России заявил о готовности к взаимоуважительному диалогу с США 🔊 Воспроизвести globallookpress.com



Москва готова к взаимоуважительному и равноправному диалогу с Вашингтоном, у двух стран есть масса сфер для взаимодействия. Об этом в эфире телеканала РБК заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает



«Мы своё видение на развитие двусторонних отношений излагали на протяжении многих лет. Взаимоуважительные, равноправные отношения, которые шли бы на благо народов наших стран», — цитирует РИА Новости дипломата.



По её словам, дальше уже можно прилагать эту формулу к различным сферам, в том числе экономике и гуманитарным связям.



«Мы, безусловно, являемся крупнейшими странами в мире, которые ответственны в том числе и за поддержание стабильности и безопасности. У нас масса вопросов и сфер взаимодействия, но только на равноправной и взаимоуважительной основе», — добавила она.



В конце января в Кремле отмечали, что если администрация президента США Джо Байдена будет готова к сотрудничеству с Москвой, то российский лидер Владимир Путин ответит взаимностью. Москва готова к взаимоуважительному и равноправному диалогу с Вашингтоном, у двух стран есть масса сфер для взаимодействия. Об этом в эфире телеканала РБК заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает RT «Мы своё видение на развитие двусторонних отношений излагали на протяжении многих лет. Взаимоуважительные, равноправные отношения, которые шли бы на благо народов наших стран», — цитирует РИА Новости дипломата.По её словам, дальше уже можно прилагать эту формулу к различным сферам, в том числе экономике и гуманитарным связям.«Мы, безусловно, являемся крупнейшими странами в мире, которые ответственны в том числе и за поддержание стабильности и безопасности. У нас масса вопросов и сфер взаимодействия, но только на равноправной и взаимоуважительной основе», — добавила она.В конце января в Кремле отмечали, что если администрация президента США Джо Байдена будет готова к сотрудничеству с Москвой, то российский лидер Владимир Путин ответит взаимностью. russian.rt.com Категории: политика, в мире Ключевые слова: Россия, США, безопасность, отношения — статья прочитана 126 раз Комментарии