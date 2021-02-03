СМИ-иноагентов оштрафовали на 2, 2 миллиона рублей 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Томас Тхайцук



Суд оштрафовал еще на два миллиона двести тысяч рублей СМИ-иноагентов за отсутствие маркировки, сообщил Роскомнадзор на своем сайте, передает



"Мировой суд 2 февраля вынес решения об административном наказании ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* и его гендиректора за отсутствие маркировки информации, распространяемой на сайтах СМИ-иноагентов: "Idel.Реалии"*, "телеканал Настоящее Время"*, "Сибирь. Реалии"*, "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"*, — указано в сообщении. Суд оштрафовал еще на два миллиона двести тысяч рублей СМИ-иноагентов за отсутствие маркировки, сообщил Роскомнадзор на своем сайте, передает РИА Новости "Мировой суд 2 февраля вынес решения об административном наказании ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* и его гендиректора за отсутствие маркировки информации, распространяемой на сайтах СМИ-иноагентов: "Idel.Реалии"*, "телеканал Настоящее Время"*, "Сибирь. Реалии"*, "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"*, — указано в сообщении. Такое решение приняли на основании протоколов об административных правонарушениях, составленных Роскомнадзором по статье 19.34.1 КоАП.



В отношении владельца СМИ — ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* — составили четыре протокола по 500 тысяч рублей, гендиректора организации оштрафовали на 200 тысяч — четыре протокола по 50 тысяч рублей.



В ведомстве напомнили, что по закону "О СМИ" материалы иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Данная норма закона призвана информировать российского читателя о том, что распространяемые материалы преследуют интересы других государств. Порядок размещения маркировки и ее содержание прописаны в Приказе Роскомнадзора № 124 от 23.09.2020.



ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* и его гендиректора 27 января уже оштрафовали на общую 1 100 000 рублей за отсутствие маркировки информации, распространяемой на сайтах СМИ-иноагентов "Крым.Реалии"* и "Фактограф"*.



*Иностранные средства массовой информации, выполняющие функции иноагента. РИА Новости Категории: политика, общество, в мире Ключевые слова: штраф, СМИ, Роскомнадзор, иноагенты География: Россия — статья прочитана 150 раз Комментарии