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Совбез ООН по инициативе России проведёт встречу по ситуации на Украине
Заседание должно состояться уже 11 февраля.
Совет Безопасности ООН проведёт заседание в связи с шестилетием подписания комплекса мер по выполнению минских соглашений на Украине. Об этом говорится в программе Совбеза ООН на февраль, передает ЛАЙФ.
Согласно документу, встреча пройдёт 11 февраля по видеосвязи в открытом формате. Постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд заявила, что инициатором заседания выступила Россия.
— Программа только что принята, и я пока не могу сказать, кто выступит с докладом от ООН на заседании, — добавила она.
Напомним, в декабре Совбез ООН также по российской инициативе обсудил выполнение минских договорённостей в ходе неформальной встречи. На ней выступили представители ДНР и ЛНР. В Донецке назвали прорывом участие своих делегатов в заседании. Там отметили, что это является серьёзным шагом, который может повлиять на урегулирование конфликта в Донбассе.
life.ru
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