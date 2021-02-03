Совбез ООН по инициативе России проведёт встречу по ситуации на Украине 🔊 Воспроизвести Фото © ТАСС / AP



Заседание должно состояться уже 11 февраля.



Совет Безопасности ООН проведёт заседание в связи с шестилетием подписания комплекса мер по выполнению минских соглашений на Украине. Об этом говорится в программе Совбеза ООН на февраль, передает



Согласно документу, встреча пройдёт 11 февраля по видеосвязи в открытом формате. Постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд заявила, что инициатором заседания выступила Россия.



— Программа только что принята, и я пока не могу сказать, кто выступит с докладом от ООН на заседании, — добавила она.



Напомним, в декабре Совбез ООН также по российской инициативе обсудил выполнение минских договорённостей в ходе неформальной встречи. На ней выступили представители ДНР и ЛНР. В Донецке назвали прорывом участие своих делегатов в заседании. Там отметили, что это является серьёзным шагом, который может повлиять на урегулирование конфликта в Донбассе. Совет Безопасности ООН проведёт заседание в связи с шестилетием подписания комплекса мер по выполнению минских соглашений на Украине. Об этом говорится в программе Совбеза ООН на февраль, передает ЛАЙФ Согласно документу, встреча пройдёт 11 февраля по видеосвязи в открытом формате. Постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд заявила, что инициатором заседания выступила Россия.— Программа только что принята, и я пока не могу сказать, кто выступит с докладом от ООН на заседании, — добавила она.Напомним, в декабре Совбез ООН также по российской инициативе обсудил выполнение минских договорённостей в ходе неформальной встречи. На ней выступили представители ДНР и ЛНР. В Донецке назвали прорывом участие своих делегатов в заседании. Там отметили, что это является серьёзным шагом, который может повлиять на урегулирование конфликта в Донбассе. life.ru Категории: политика, в мире Ключевые слова: Украина, ООН, донбасс, СБ — статья прочитана 146 раз Комментарии